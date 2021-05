Novo Nordisk México, empresa #1 para trabajar en México

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Hoy, los hombres participan más en el cuidado de los hijos

Novo Nordisk México ha sido nombrada la empresa #1 para trabajar en México dentro de la categoría de las multinacionales de 50 a 500 empleados. En un año de retos como lo fue 2020, Novo Nordisk se sometió al estricto escrutinio de Great Place To Work para conocer cómo se sentían sus empleados, cómo era el ambiente laboral y si consideraban que estaban en el lugar correcto para trabajar. También obtuvo el lugar número 6 entre las mejores empresas en tiempos de reto, otro reconocimiento al esfuerzo de la compañía en pro de la calidad de vida de sus colaboradores. “Nuestra gente es nuestro activo más valioso, nuestra misión es asegurar que puedan ser la mejor y más genuina versión de sí mismos. Así es como vamos a cumplir nuestro propósito de mejorar la salud y la vida de la gente que vive con enfermedades crónicas”, señaló Yiannis Mallis, director general. Por su parte, Adriana Orozco, directora de Recursos Humanos, expresó: “Me siento muy orgullosa de este resultado; es sólo el reflejo de trabajar en equipo con un propósito claro y común: el bienestar de nuestros pacientes y de las personas que trabajan en la compañía. Contar con el mejor talento, el compromiso y una fuerte cultura corporativa hace que los resultados organizacionales vengan por añadidura”, expresó. Novo Nordisk es una empresa de origen danés enfocada en el cuidado de la salud, con más de 95 años de innovación y liderazgo en el cuidado de la diabetes; a México llegó hace 16 años con el objetivo de coadyuvar en la calidad de vida de las personas que viven con diabetes, obesidad, desordenes raros de la coagulación y deficiencia de hormona de crecimiento, que son sus principales áreas terapéuticas y de investigación. Con oficinas centrales en Dinamarca, Novo Nordisk emplea a aproximadamente 45,000 personas en 80 países y comercializa sus productos en 170 naciones. El reconocimiento fue otorgado durante el evento “Rankings Nacionales de Los Mejores Lugares para Trabajar en Tiempos de Reto y For All 2021”, que se realizó en club Piso 51 en la Ciudad de México y se transmitió vía remota.

*****

En el marco del Día Mundial de la Familia (15 de mayo), Nestlé realizó un estudio llamado “Índice de Crianza Moderna” para visualizar las necesidades y tensiones de la crianza en el país y cómo éstas apoyan o afectan a los padres. Con ello se busca crear conciencia sobre el papel que juegan las familias, consideradas como la unidad básica de la sociedad de acuerdo con las Naciones Unidas, en el aprendizaje de los hijos. Hoy en día, existen distintos modelos, por ejemplo, las nuevas generaciones de papás van más allá de los estereotipos del pasado a la hora de asumir obligaciones parentales. En este sentido, los papás ahora están cada vez más involucrados en la crianza y en las decisiones y responsabilidades como padres, también aceptan como parte de su rol, las tareas del cuidado de los hijos con mayor importancia. A pesar de que cada hogar es un mundo, la crianza es un tema que unifica, al presentar los mismos retos para todos; sin embargo, se sabe que cuando ésta se afronta de manera equitativa entre la pareja, su impacto es positivo. En México, según el Inegi, las mujeres dedican más tiempo al cuidado de los miembros de la familia (20.1 horas a la semana) y a la preparación de alimentos (13.7 horas); mientras que la actividad donde los hombres dedican más horas que las mujeres, es en el mantenimiento y mejoras a la vivienda (con 1.9 horas). Distribuir el trabajo doméstico y en especial el del cuidado de los hijos es uno de los principales retos que se deben afrontar en la sociedad para que esta tarea sea percibida como compartida. Nestlé realizó un estudio a más de 8 mil padres en todo el mundo para entender mejor las presiones y los puntos críticos a los que se enfrentan los papás y las mamás hoy en día. De los encuestados, el 62% cree que los hombres participan más en el cuidado de sus hijos que las generaciones anteriores. Aunque, afirman, que aún se puede mejorar en esta área, ya que sólo el 49% señala que las responsabilidades del cuidado de los hijos se comparten por igual. En México, los padres acceden sólo a un permiso por paternidad de cinco días (versus los 3 meses que se le otorga como permiso por maternidad a la mujer), y son considerados principalmente como proveedores y protectores de la familia, más que como responsables de criar y alimentar a sus hijos. El estudio, ha hecho evidente que cuando se educa a un niño de forma conjunta, la tarea se vuelve más ligera para ambos. Nestlé ofrece a sus trabajadores mayor periodo de paternidad en el que, adicional a los días que otorga la ley, se brindan 21 días adicionales con goce de sueldo y hasta 5 meses, respetando su puesto. Con esto, se impulsa una paternidad más feliz y mucho más presente y se busca iniciar el cambio en la sociedad. Muchas empresas debían imitarla.

