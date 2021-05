Tamaulipas, derrota del centralismo

Desde el portal

Ángel Soriano

El fallido desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca es una significativa derrota al centralismo y de paso al presidencialismo al quedar anuladas sus facultades para intervenir en la la vida interna de los estados.

El mal manejo jurídico y político de la Cámara de Diputados dejó en la indefensión al Congreso de la Unión que era el arma más eficaz del Poder Ejecutivo federal para someter a los gobernadores. El Congreso local de Tamaulipas los dejó sin dientes.

Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo del Senado, ya lo había advertido: los desencuentros entre el Ejecutivo federal y el Judicial pueden favorecer al Congreso local de Tamaulipas. Y así fue: la resolución les fue favorable y el Poder Legislativo local resolvió no acatar la disposición de San Lázaro y apoyar a su gobernador.

En consecuencia, se fortalecen los gobernadores, el Poder Judicial y se resta fuerza al Ejecutivo Federal y su Cámara de Diputados, por lo que si la pugna estaba al rojo vivo, hoy la situación es favorable para la soberanía de los Estados y desfavorable para el presidencialismo

Turbulencias

La credencial de elector de Martínez Neri

Ex rector de la UABJO y ex presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el ex perredista Francisco Martínez Neri, que cedió su lugar hace tres años al actual alcalde Oswaldo García Jarquin, hoy está en grave aprieto al denunciar su correligionario Hugo López Jarquin que su credencial de elector caducó en 2020, en consecuencia no puede ejercer sus derechos ciudadanos,como candidato a la presidencia municipal de la Ciudad de Oaxaca de Juárez. Todos están a la expectativa para saber qué arte de magia pondrá en práctica para salir del embrollo, pues nadie con sentido común elemental puede aceptar un error de este tipo, pues la principal arma de cualquier ciudadano para ejercer sus derechos. Seguramente resolverá el desatino y asombrará otra vez a sus electores… El gremio mezcalero también está de plácemes al haber echado de sus filas a Hipócrates Nolasco que sólo se enriqueció y distorsionó la cadena productiva del mezcal en beneficio personal y de sus socios de varios estados de la República en detrimento de la calidad y prestigio de la codiciada bebida oaxaqueña. Hoy los mezcaleros inician una nueva etapa en busca de la reivindicación de la bebida artesanal. Ojalá y otros productores hagan lo mismo, principalmente en gastronomía, rubro en el que los llamados chefs han alterado ni sólo la autenticidad de la misma, sino hasta le cambian de nombre. Y la falta de conocimiento de nuestros funcionarios, cierra el círculo la agresión a las tradiciones de Oaxaca.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista