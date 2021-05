Pide Romina Contreras dar continuidad a un gobierno atento a necesidades del ciudadano

Invita a los huixquiluquenses a salir a votar

Huixquilucan, Estado de México.- Durante una reunión con ejidatarios de San Cristóbal Texcalucan, la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, invitó a la población a salir a votar el próximo 06 de junio para dar continuidad a un gobierno que trabaja “24Siete” y que está atento a las necesidades de los ciudadanos, con el fin de que continúen los resultados de manera responsable y sin comprometer el futuro de las siguientes generaciones.

Además, los exhortó a no permitir que lleguen personas a querer destruir los avances que se han tenido en los últimos años o, en su caso, echen a perder lo mucho que se ha logrado en las administraciones panistas que ha tenido Huixquilucan.

“Este gobierno ha estado siempre disponible, un gobierno que, sin pretextos, ha sabido solucionar, ha sabido dar respuesta pronta a las necesidades de Huixquilucan, en salud, estancias infantiles, remodelación de jardines de niños, pavimentación de calles, entre otros, y el trabajo que se ha hecho no tiene precedentes, es por eso que no podemos permitir que esto se destruya, que no tenga continuidad y que se pierda todo lo que se ha logrado”, señaló.

Acompañada de los candidatos a diputados federal por el Distrito 18, José Antonio García García, y local por el Distrito 17, Diego Rosas Anaya, Romina Contreras aseveró que los logros que se han obtenido en Huixquilucan, en materia de seguridad, salud, educación y de desarrollo social, son resultado de la voluntad política que han tenido quienes lo han gobernado en los últimos seis años, la cual ella mantendrá para que este municipio crezca y siga avanzando, de la mano de su gente.

Al recorrer las calles y el tianguis sobre ruedas de esta comunidad de la zona tradicional, la candidata panista afirmó que regresa a las comunidades con la frente en alto para pedir el voto, pues los objetivos que se diseñaron para cada uno de los gobiernos panistas anteriores, se han cumplido como se les prometió en el pasado, y muestra de ello, son cada una de las obras que se han hecho en cada una de las localidades de Huixquilucan, por lo que confió en que este municipio se pintará una vez más de azul.

Posteriormente, Romina Contreras se trasladó a la glorieta del fraccionamiento Bosque Real, en donde realizó una jornada de bandereo, donde decenas de automovilistas que circulaban por ahí, le mostraron su respaldo y apoyo