Decisión final, del Senado

Desde el portal

Ángel Soriano

El experimentado senador Ricardo Monreal Ávila pide esperar la resolución final sobre el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y esa espera y esa resolución la tiene en la mano el Senado de la República, que tiene facultades plenas para declarar la desaparición de poderes de la entidad.

Y el zacatecano ha advertido que la Cámara alta actúa con prudencia, con serenidad, sin precipitarse, una vez que el asunto esté, consideramos, lo suficientemente discutido y se tome la decisión final para hacer saber quién es el que manda en el país y para qué están hechas las instituciones y recobrar su vigencia pues de otra manera, se perdería el control del país.

San Lázaro ha demostrado que no es suficiente para actuar en consecuencia: su resolución fue desechada por el Congreso Local de Tamaulipas y bateada por un ministro de la SCJN, que no el pleno, por lo que se corregirán supuestas lagunas y tropiezos de los encargados de dirigir tanto parte del Poder Legislativo como el Judicial.

El zacatecano ha dado muestras, en diversas ocasiones, en destreza política y formación académica, amplio conocedor del Derecho y del manejo institucional de la administración pública por lo que, una vez que los expertos en derecho y dirigentes políticos han agotado sus argumentos, el Senado actuará con sabiduría: desaparecerá los poderes de Tamaulipas.

Turbulencias

Más penas a agresores con ácidos

El llamado efecto Hank en Baja California, sumó el pasado fin de semana varias fuerzas sociales, entre ellas la de un muy nutrido grupo de hispanos residentes en California, EU, quienes dijeron no olvidar sus raíces en México y manifestaron su total apoyo al empresario Jorge Hank Rhon, ex alcalde de Tijuana, candidato del PES a la gubernatura del estado, en sus tres ejes de gobierno, que son el saciar la sed de los bajacalifornianos, es decir, brindarles seguridad, educación y desarrollo… Más de 60 artesanas y artesanos de diversas comunidades de Oaxaca, del área textil y ornamental, se capacitaron en tres cursos: Marketing y Negociación, de 15 horas de duración, Manejo de Redes Sociales, 30 horas, e Inglés Básico, para adquirir herramientas de ventas a través de medios digitales y de las redes sociales de mayor uso en el mundo y facilitar el comercio al turismo extranjero… La diputada federal Febe Priscila Benavides, del PT, impulsa reformas al Código Penal para imponer penas de 8 a 15 años de prisión y de 500 a 2,000 días de multa a quien infiera una lesión mediante el uso de ácidos, sustancias corrosivas, químicas o inflamables a otra persona. Esto es con el fin de combatir la violencia, principalmente de género, precisa la legisladora… Protección Civil de Oaxaca informó que en Santa Lucía del Camino, Ciudad Universitaria, Cinco Señores, Avenida Ferrocarril y La Experimental, hubo encharcamientos a consecuencia de las lluvias, anoche, mientras que en San Felipe Totolapan, Tlacolula, se suspendió el tránsito vehicular por el desgajamiento de un terreno que afectó el tramo carretero en el kilpometro 190 y en Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz, en la Mixteca hubo granizada de 50 centímetros y unas 50 viviendas resultaron dañadas por la caída de sus techos, además de inundaciones en terrenos de cultivo… Hasta el 16 de mayo se aplicaron 133,422 dosis de vacunas contra Covid-19 en el país y esta semana comienza la quinta etapa de vacunación a personal educativo para impulsar el regreso a clases presenciales informó el subsecretario Hugo López-Gatell… Sin mayores méritos, más que el haber tenido al actual rector, Julio Frenk, la Universidad de Miami le otorgó un Honoris Causa al ex presidente Vicente Fox, y presumió que tiene 10 más, por lo que le preguntó al presidente López Obrador, él cuantos tiene…

