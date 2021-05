Amlito quiere candidatearse a la Presidencia

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

El PRI, con “Alito”, 3ª fuerza electoral

El voto antiAMLO y panista lo salvarían

Ni siquiera su primo, en Campeche

Más demandas millonarias contra Pemex

La democracia necesita de la virtud, si no quiere ir

contra todo lo que pretende defender y estimular

Juan Pablo II (1920-2005) Papa de la iglesia católica

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, conocido con el “alias” de Alito, dejó la gubernatura para hundir al Revolucionario Institucional. No logró nada a su favor y quienes definieron las alianzas con el PAN y el PRD, fueron las fuerzas locales.

Tan mal dirigente, que fue abusivo y pisoteó los derechos de las bases, que perderá su supuesto bastión, Campeche. Su primo Cristian Castro, está en la tercera posición, muy lejos de Layda Sansores de Morena, y en especial de Eliseo Fernández Montúfar, de Movimiento Ciudadano.

El estado que gobernó y el estado que fue el bastión financiero para sus estrategias políticas y electorales.

El paso de Alejandro por el liderazgo del PRI es simplemente un fiasco. No logró mejorar la imagen de ese partido y, ni siquiera, tuvo alguna idea creativa para tomar el control político que perdieron por el desastre que dejaron en el país, de la mano del PAN, el PRD y, definitivamente, Morena.

La oposición mexicana, que está conformada por el PRI, PAN y el PRD, ya que el resto se convirtieron en “satélites” de Morena, no es una oferta política.

La única propuesta es evitar que Morena continúe en el poder. Sin embargo, siguen con las mismas estructuras que la población rechazó.

Claro que Morena comete errores en el gobierno, monumentales. Acabar con lo ya hecho por los mexicanos, ahondar con la corrupción y la incapacidad en el gobierno, son algunas de las normas que impulsan a la 4T.

Los mexicanos merecemos mucho más. Ante el inmovilismo de la oposición real del gobierno, pese a los monumentales errores y mentiras de Morena en el poder, no ofrecen nada nuevo.

Parece que estamos sentenciados a vivir en la mediocridad gracias a nuestra clase política que es mediocre, incompetente, corrupta y cínica.

Buscamos mejores opciones y hasta que no haya un partido, quizá de nueva creación, que ofrezca como mejorar como individuos y como sociedad, tendremos que estar sometidos a los caprichos de quienes han demostrado ser incapaces, corruptos, rateros y todos los males de los seres humanos.

Por el momento, la oferta política es estar en favor de lo que hace Morena o estar en contra. De ideología no hay nada. Absolutamente, nada.

PODEROSOS CABALLEROS

LA MODA DEL PERDÓN POLÍTICO: El presidente López Obrador, pide perdón a víctimas de accidentes de la Línea 12 del Metro y “al pequeño genocidio” de la comunidad China en Coahuila a principios del siglo pasado. Al darse cuenta de la insensible respuesta del gobierno de la Cuarta Transformación ante el accidente de la Línea 12 del Metro, hace 2 semanas. Una tragedia que le repercutió en votos en contra del partido en el poder. Las disculpas llegan tarde, como las de la comunidad china. El perdón es un valor humano que sirve para que el ofensor reconozca la culpa y daño cometido a otra persona y busca liberarse de posibles sentimientos de rencor. Sin embargo, el perdón no implica siempre que el ofensor no tenga que compensar a algún otro su error. El perdón político, no es un acto de disculpa; es un acto falso e hipócrita.

ALSEA: Alsea nombra a Fernando González Somoza como nuevo director general adjunto. A partir del 1 de junio, el directivo reportará a Alberto Torrado, quien continúa como presidente ejecutivo de la compañía.

DEMANDAS CON EL T-MEC: Empresas estadounidenses petroleras, encabezados por Finley REsources, demandaron un arbitraje por 100 millones de dólares ante un tribunal del Banco Mundial alegando que México violó las protecciones a inversionistas bajo el pacto comercial del T-MEC al no honrar acuerdos. El problema es que no lograron hacer cumplir sus contratos porque los tribunales actúan con lentitud. Es más, no han hecho un movimiento para arreglar estos problemas. La demanda está contra Pemex. Esto habla de la manera como actúan desde el gobierno para con cumplir con los contratos en las inversiones extranjeras.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

MSD: La empresa farmacéutica MSD, que lidera Roberto Davis, puso en marcha una serie de medidas para alcanzar la neutralidad de carbono en sus operaciones para el año 2025. De esa manera quiere reducir las emisiones de cadena de valor para 2030. Estas metas están alineadas y se construyen con la ciencia y con el enfoque de MSD, sobre la prevención de los impactos negativos en el cambio climático y apoyando el esfuerzo global para alcanzar las metas del “Acuerdo de París” mediante la reducción de la demanda de energía y minimizando las emisiones de gases de efecto invernadero.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas,

en “Víctor Sánchez Baños en MVS”

MVSnoticias.com

poderydinero.mx

vsb@poderydinero.mx

Twitter:@vsanchezbanos

Facebook: vsanchezbanos