Medios, las concesiones y los contratos

Desde el portal

Ángel Soriano

Al exhibir nuevos contratos de la revista Nexos con el INE y el TEPJF, el presidente Andrés Manuel López Obrador demuestra cómo la industria de la crítica y la comunicación es una de las más redituables en el país, pero si va más allá, entre los integrantes de su llamado Consejo Asesor Empresarial encontrará otro tanto: los medios como instrumentos de presión política para impulsar redituables negocios.

Por ello los más poderosos empresarios del país han despojado a los trabajadores de sus fuentes de ingresos, porque los medios no son de comunicación, sino de obtener redituables ganancias a través de concesiones, no sólo para la administración de reclusorios, sino para construir mega obras como el Tren Maya, aeropuertos, hospitales y carreteras y ser de los privilegiados con acceso directo al Presidente.

Va bien el presidente López Obrador en exhibir a quienes, desde la cómoda posición de la crítica o de la cultura, de la historia o de la academia, durante décadas han tenido “derecho de picaporte” al tesoro nacional o a las finanzas de estados y municipios, acumulando colosal fortuna, en tanto los trabajadores -como el caso de Notimex- acampan a la intemperie en busca de solución a sus demandas laborales.

Si el piso es parejo y en verdad se quiere hacer justicia, el presidente López Obrador debe ser incluyente y exhibir a quien despojó a la cooperativa Excélsior del más importante diario nacional y que sea el Estado, quien resuelva el conflicto que está atorado por indefinición jurídica. Los medios en manos de comunicación son instrumentos de poder y de negocio, en manos de los trabajadores cumplen una función social.

Turbulencias

Entre denuncias, dimes y diretes

Si el poderoso abogado Diego Fernández de Cevallos insiste en que el presidente López Obrador lo denuncie, con pruebas, ante la Fiscalía General de la República y el mismo presidente AMLO exhibe pruebas contra Nexos, es la vía para terminar con la difamación y la calumnia. Los seguidores de la 4T durante ya casi tres años sólo tienen una palabra en la boca: chayoteros, pero no presentan pruebas. Es conveniente que sean las autoridades y un Ministerio Público especializado, quien recoja tales testimonios para terminar con tan vulgar calumnia… Y en este tenor están las denuncias, las acusaciones y los dimes y diretes entre medios, partidos y candidatos. En Sonora, crece el rechazo a la candidatura del ex secretario particular del presidente Vicente Fox, Alfonso Durazo Montaño, a la gubernatura de la entidad, y en Puebla, todo parece indicar que los líderes del Partido de Redes Sociales (PSR), Ramón Fernández Solana y del PAN estatal, Genoveva Huerta Villegas, le hacen el trabajo sucio al gobernador Miguel Barbosa al acusar a la candidata de Morena a la reelección en la alcaldía de la capital del estado, Claudia Rivera Vivanco, de utilizar recursos públicos y medios de transporte para su campaña proselitista. El mandatario estatal no quiere para nada a la alcaldesa con licencia… Alejandro Moreno (a) Alito, líder nacional del PRI, arremetió en contra del candidato del PES a la gubernatura de BC, Jorge Hank Rhon, por sus comentarios misóginos y que constituyen violencia de género, pues al ser consultado el empresario si aceptaría la adhesión de la abanderada del tricolor, Lupita Jones para formar una alianza para derrotar a Morena en los comicios del 6 de junio, dijo: “no quiero basura”, y cuando se le inquirió si aceptaba que la candidata de Morena, María del Pilar Ávila, ex alcaldesa de Mexicali -de acuerdo a las encuestas- iba “arriba” de él, señaló: no puedo, soy casado y tengo 22 hijos, comentarios que la oposición adversos a las féminas…

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista