Campañas contra las instituciones

Desde el portal

Ángel Soriano

Para organizaciones de la sociedad civil, las expresiones del secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, en el sentido de que en la lucha contra el narcotráfico el principal enemigo es el Poder Judicial, resultan preocupantes porque denotan una clara campaña en contra de uno de los tres poderes de la Unión y de impartición de justicia en el país.

Y a ello se suma el señalamiento del líder de Morena, Mario Delgado, quien acusó al INE de fraguar un fraude electoral el 6 de junio para favorecer a la alianza PRI-PAN-PRD, como presagio de que es viable la derrota de los candidatos de su partido y, en consecuencia, la pérdida del control de la Cámara de Diputados.

Si bien se ha documentado corrupción en el Poder Judicial al liberar a reos peligrosos, proteger a empresas trasnacionales que explotan nuestros recursos naturales indiscriminadamente, y se oponen a los cambios, no es suficiente para denostar a la institución, sino lo que procede es limpiarla de elementos que abusan de su cargo para traficar con la justicia.

Y respecto a los dichos Mario Delgado, faltan todavía dos semanas para las elecciones, por lo que habría de ver los resultados para conocer el comportamiento del electorado y de las autoridades encargadas de la organización, vigilancia y calificación del proceso electoral, por lo que los señalamientos anticipados sólo contribuyen a crear incertidumbre, confusión y desconfianza en el electorado, pero ante todo, se nota la intención de acabar con instituciones que, en opinión de los expertos, no le son útiles ya a la administración en funciones.

Turbulencias

Se pasa del lado delPAN, Lalo Ramírez

Al reconocer que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, tiene el fuero que le otorga el Congreso local y que en consecuencia no puede ser detenido, además de que no hay orden de aprehensión, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Eduardo Ramírez, se ubicó del lado de los gobernadores panistas que se oponen al proceso de desafuero de la Cámara de Diputados en contra del mandatario tamaulipeco y que reclaman respeto a la soberanía de los estados y la vigencia del Federalismo. La senadora del PAN, Kenia López, ya salió en defensa del legislador chiapaneco en quien reconoce un hombre versado en Derecho… Jafet Sainz Villarreal, joven empresario izcallense, candidato del Partido Verde a la diputación local por el Distrito 43, con cabecera en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, es considerado como el ganador del debate organizado por medios locales de entre media docena de aspirantes al Congreso mexiquense al demostrar que tiene propuestas viables a las necesidades de la comunidad, que lo apoya y lo respalda… Crece la pugna por el Consejo Regulador del Mezcal que se ha convertido en un negocio privado de Hipócrates Nolasco que, además de que ha acumulado una colosal fortuna, pretende terminar con la tradición artesanal de esta bebida para convertirla en industrializada, a lo cual se oponen los productores que desean conservar la autenticidad y pureza de la misma y que no se convierta en un simple negocio, y ahora se opone a dejar el cargo pese a que ya se realizó una asamblea donde se eligió nueva mesa directiva. Los fuertes intereses en pugna han llegado a pedir la intervención del gobierno federal que, a través de Tatiana Clouthier, de la secretaría de Economía, se niegan a intervenir en el conflicto… Me siento muy emocionada, dijo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al inaugurar en Oaxaca la CXXII Jornadas Notariales “Olga Sánchez Cordero” que se realizaron en su honor como reconocimiento a su labor en favor de la equidad de género y por ser la primera mujer notaria de la ciudad de México…

