Hacia una “economía moral”

Desde el portal

Ángel Soriano

A su regreso de su gira por el sureste -“para enderezar entuertos”-, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la conferencia de prensa mañanera de este lunes 24 que se respetará la autonomía del Banco de México, pero Alejandro Díaz de León concluye su periodo el uno de diciembre y se procederá a nombrar nuevo gobernador “más identificado con la economía moral”.

Señaló que el actual gerente de Banxico es del perfil de funcionarios que a todo dicen sí para cuidar la chamba, está más identificado con el periodo neoliberal que utilizaba el cargo para favorecer a empresas ligadas con el poder, sin compromiso social, pero se requiere a un funcionario o funcionarios más vinculados con la economía popular.

La propuesta que enviará al Senado para nuevo gobernador del Banco central será un economista serio y responsable, que no habrá grandes cambios por lo que debe haber tranquilidad. Desmintió también que el anuncio de cambios, hecho por medios extranjeros haya causado inestabilidad, dijo que no fue así. Y recordamos que tampoco ocurrió con el cambio de Carlos Urzúa en Hacienda, por Arturo Herrera.

López Obrador hizo un señalamiento acertado: la banca de desarrollo estaba dedicado a apoyar a las empresas vinculadas al poder. Y sigue ocurriendo mientras no se produzcan cambios creíbles: ahí está el despojo de la cooperativa Excelsior a los trabajadores, para entregarla a empresarios ligados al poder, con créditos y apoyos suficientes que le fueron negados en su momento a los socios.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista

Turbulencias

Guelaguetza sacará

de la crisis: Castellanos

En un debate entre aspirantes a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez, Raúl Castellanos Hernández, de Redes Sociales Progresistas, consideró que la presentación de la Guelaguetza hasta en ocho ocasiones con un aforo de 40% en el auditorio del cerro del Fortín podría resolver la crisis económica que enfrenta la ciudad, que vive de la actividad turística, y los problemas de inseguridad se podrían resolver con el uso de drones y la instalación de cámaras de seguridad en las principales calles de la capital; indicó que sus propuestas las llevará, una vez que triunfe, al presidente López Obrador y al gobernador Alejandro Murat, a quienes solicitará audiencia; no obstante, la lucha por la alcaldía se ha centrado en dos candidatos: Javier Villacaña, de la coalición PRI-PAN-PRD, y Francisco Martínez Neri, de Morena, cuyos equipos negocian un debate entre dos, excluyendo a los de partidos pequeños; por el mismo distrito, busca la diputación federal el ex alcalde en dos ocasiones, José Antonio Hernández Fraguas, que lleva amplia ventaja del resto de los contendientes, dada su amplia trayectoria política y conocimiento de la demarcación… Causó sensación el presidente Andrés Manuel López Obrador que se mostró como un abuelo amoroso con la bebé maya que cargó rumbo al aeropuerto a Tampico cuando se encontró con sus padres en la zona, la besó y convivió con la familia… Y pese a las prohibiciones del INE, el tabasqueño sigue su ritmo normal de trabajo –incluso más aprisa- supervisando las megaobras y respondiendo a sus críticos interesados que desean que nada cambie y que todo siga igual: que el tesoro nacional esté a disposición de los que más tienen y que los grupos más vulnerables se defiendan como puedan hasta alcanzar los niveles de riqueza que ellos han acumulado favorecidos por el poder. Los cambios seguirán, indicó AMLO y nada los detendrá… No volver al pasado porque corremos el riesgo de quedar como estatuas de sal, advirtió la titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, a los notarios del país que se reunieron en Oaxaca el pasado fin de semana.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista