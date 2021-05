Habana López triunfa como Flounder en “La Sirenita”

Estudiante del Broadway Academy Center

Se presentará el 5 de junio en el Teatro del Parque Interlomas

La obra de teatro “La Sirenita” se presentará una vez más en el Teatro del Parque Interlomas este 5 de junio, con la participación de Habana López, quien apenas tiene 8 años de edad, pero que ya da muestra de un gran talento histriónico en el papel de Flounder; de modo que bajo la dirección de Iván Urcid, la compañía de Karyme Duarte

Como Ariel y de Gibrán Ávila como el príncipe Eric, emocionará a chicos y grandes

En entrevista para DIARIOIMAGEN, los principales personajes de este puesta en escena nos comparten sus impresiones sobre lo que será esta nueva función en uno de lo teatros mas seguros del país, inicialmente Davir Urcid dijo “la idea de realizar esta obra de teatro surgió cuando se pensó en reactivar la industria del teatro, que fue de la mas golpeadas. En este caso el Teatro del Parque Interlomas, se arriesgó siendo pionero en esa tarea. Y que mejor que hacerlo con espectáculos infantiles, porque son los que mas felicidad y diversión traen, sobre todo a los niños que deben sufrir este cambio drástico de quedarse en casa”:

Recuerda que “ya nos presentamos una vez y la repuesta de la gente es buena, porque quieren acceder al teatro, quieren este tipo de espectáculos otra vez y les aseguramos que en este escenario tenemos todos los protocolos de salud, desde que llegan a la sala, durante toda su estancia y hasta que se van. Estamos contentos de regresar con esta segunda fecha el 5 de junio esperando tener mas público, para que en conjunto podamos seguir adelante en esta reactivación de la escena”.

Por su parte Habana que da vida a Flounder comentó “Estoy muy emocionada, yo ya conocía a Flounder, porque vi la sirenita muchas veces y me siento feliz de poder hacer este personaje. También me alegra mucho ver a los niños aplaudiendo al final de la obra, me emociono porque siento que les gusto lo que vieron y a mi me gusta mucho hacerlos felices”.

De su personaje comenta que “Me sentí muy feliz de que me dejaran hacer a Flounder, porque es alegre, aventurero y muy fiel, porque siempre acompaña a Ariel en todo momento, eso quiere decir que es un gran amigo, me gusta que podemos demostrar el valor de la amistad, yo si quisiera tener un amigo como Flounder”.

Una vez que tuvo esta experiencia, la pequeña Habana, no descarta que cuando sea mayor, pueda hacer el personaje de la Sirenita “si quiero ser Ariel, me gustan mucho las princesas, pero también me encantaría ser hasta Úrsula, yo amo a Úrsula, creo que es un gran personaje”.

Finalmente, afirma “Antes de estar en esta obra, vi muchas obras de La Sirenita pero ninguna se parece a lo que hacemos, esta es la obra ideal”, aseguró.

Karyme Duarte por su parte, comentó “De Ariel me gusta que es muy amistosa y en la vida real somos muy amigas Habana y yo, estoy feliz de estar en familia. En mi personaje tengo que ser como es Ariel, muy linda, tierna, inocente, tengo que ser llamativa para los niños, lo cual me encanta, porque yo amor a los niños. Para empezar a mi me gustan las princesas, desde que era niña, Ariel se me hacía súper bonita, me encantaban las canciones y en este caso durante los ensayos pude rencontrarme con este personaje, ha sido increíble”.

Habana tiene grandes capacidades: Iván Urcid

En tanto Gibrán, que da vida al príncipe Eric, reconoció que “Para mi ha sido mas complicado, porque yo veía a los niños dispersos sino ven a Ariel, de mi parte captar la atención de ellos fue un reto, levantando mas la voz o haciéndolo interesante para ellos. Asimismo, amo estar en escena con Habana, me encanta, es una niña súper inteligente, en los ensayos se aprende los textos de los demás, los niños la hacen su amiga, es muy padre, nos ha enseñado demasiado”.

Asimismo destaca que “Mi caso es mas particular, no estaba tan familiarizado con La Sirenita como mis compañeros, pero fui buscando videos del musical y fui trabajando al personaje, construyendo algo personal, si fue complicado pero a final de cuentas lo logré”

Urcid también celebró el trabajo de Habana “Ha sido sencillo trabajar con Habana en este elenco, porque tiene muchas capacidades artísticas y de disciplina, es una niña pequeña, pero tiene mucho talento y la capacidad de entender que hacer teatro es mucha disciplina, trabajo, textos, vestuarios, maquillaje y demás, con el apoyo de sus papas, que es vital, todo ha sido llevadero para que juntos logremos una exitosa obra”.

Asimismo recordó que esta obra empezó online “Ella ensayaba desde casa, porque La Sirenita empezó en montaje de forma online, porque nos agarró la pandemia, ya después logramos llevarlo de forma presencial. El reto primero fue que después del online, se presentó en autoteatro al aire libre, queríamos proteger la salud del público, pero irnos a un nuevo escenario con recursos tecnológicos y en esa época fue difícil, nos comenzó a cambiar el clima y llegaron las temporadas de lluvias, hubo funciones con efectos prácticamente reales (risas). Pero ahora ya podemos estar en un espacio mas adecuado para todos, con las medidas de salud necesarias”.

Es una adaptación del cuento original

Urcid describe que la obra no solo se inspira en la cinta de Disney “En realidad lo que se retoma, es que el show es un adaptación del cuento original, y a partir de ahí, con recursos tecnológicos de pantalla y multimedia se logra un hibrido, entre algunas escenas de la película original, con una adaptación escénica, hay momentos en que se mezclan los dos mundos, la animación con las artes escénicas. Es algo muy interesante, porque nos trae recuerdos”.

Añade en ese tenor que “Se requiere una gran producción llena de fantasía y magia, la manera de resolverlo es con creatividad y con una dirección escénica bien definida, no queremos caer en la ambigüedad, hay que evitar la confusión de esa falsa esperanza de lo que se puede ver en un escenario. Lo que es la realidad es que tenemos tres o cuatro momentos muy específicos en que ocurre magia, cuando Ariel se transforma en humana o al revés cuando regresa ser sirena”:

Finalmente todos coinciden en que es momento de general una cultura de teatro en los niños “El teatro es arte, es cultura, y es increíble, es algo que no pueden encontrar en otro lado, aquí es ver la película de la sirenita en vivo. Yo invitaría a los padres a que acerquen a sus hijos en general al teatro por toda esa parte del encuentro humano, no es lo mismo estar en el cine, que estar frente a lo personajes”.

De tal manera, que a nivel producción, el teatro del parque tiene todo lo necesario para que la gente acuda de forma segura, es decir, que durante su estancia el publico y elenco estarán protegidos con todas las medidas, desde el tema de la sanitización previa y posterior a cada función, así como la toma de temperatura, uso de cubrebocas en todo momento y disposición de gel antibacterial.