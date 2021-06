Yrma Lydya lanza “Eternamente” con temas clásicos y otros inéditos

Enmarcado en mexicanidad

Asimismo, prepara su cuarta producción discográfica

Arturo Arellano

Sin otra cosa más que su pasión por la música mexicana, Yrma Lydya se ha abierto las puertas de la televisión, del Teatro de la Ciudad, del Complejo Cultural Los Pinos, del Palacio de Bellas Artes, entre otros recintos, pero ahora se complace en presentar su nuevo material discográfico “Eternamente”, en el que incluye canciones del acervo cultural mexicano, pero también un par de temas inéditos.

Con apenas 20 años de edad, Yrma no pierde el tiempo y en entrevista para DIARIOIMAGEN, nos habla de este nuevo trabajo “son temas de nuestro acervo cultural mexicano, tales como ‘Caballo viejo’, ‘Sombras’ y otros, son nueve canciones que conforman este disco más dos inéditas como ‘Eternamente tuya’, con las que también quiero comenzar a crear mi propio legado”.

A esto añade que “grabé mi disco pensando no solo en retomar la tradición de nuestro país, sino en ponerle un toque moderno, sin perder la esencia, ni faltarle al respeto a nuestra música, la idea es quedar en el gusto general. Le metí batería, orquesta, acordeón, mariachi, es un disco con una orquesta completa y todo el sabor mexicano. Indiscutiblemente estoy satisfecha”:

Recuerda que “desde los 9 años de edad empecé mi carrera profesional artística, me presenté en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris para todos los embajadores en ese momento del mundo en México, para personalidades políticas, cuando canté con la Sinfónica de Bellas Artes. Más tarde empecé con mi programa en Canal 11 y después llegué a Televisa en diversas novelas, programas de televisión, llevando nuestra música tradicional mexicana, no solo con mariachi sino con tríos, orquesta, banda, norteño, todo lo que enmarca nuestra tradición musical”.

Recuerda que desde muy chica empezó a cantar ópera “a los 6 años, entonces a los 12 entro a iniciación musical y ballet clásico, comencé a perfeccionarme y decido que me gusta cantar, pero en esa preparación veo que era importante saber la historia de las canciones, del país. En ese estudio de la ópera me encuentro con las de María Grever, José Alfredo Jiménez y le digo al maestro que eso es maravilloso y que quería cantarlo, me lo permitieron y de ahí no paré más”.

Explica que siempre ha sido su meta tener un sonido propio “quiero imponer un estilo distinto y que la gente lo aprecie, lo distinga, que siga siendo música mexicana, pero con mi esencia. En la marcha, me he estado presentando mucho en televisión, en más de 200 programas a nivel nacional, no solo en Ciudad de México, sino en muchos otros lugares, me he dedicado a eso, por medio de la televisión llevar más lejos mi estilo”.

Asimismo, afirma que lo más importante no solo es cantar afinado “hay que interpretar, uno debe llevar al escenario pura calidad, vestuario, interpretación, saber la historia de la canción, si es ranchera, en qué etapa de la historia mexicana se escribió y por qué, se debe estar completamente estudiando lo que vas a hacer en el escenario que la gente quede feliz”.

Sobre el próximo disco, adelantó que “será igual con música mexicana de tríos y banda. Me fascina cantar con mariachi, música vernácula, porque tiene en sus letras el sentir del mexicano, el sentir del enamorado, del decepcionado, es algo que me llena completamente porque cuando me visto de charro me visto de México, represento a mi país”.

De tal manera que sus canciones están disponibles en todas las plataformas digitales.

“Mi cuarta producción contendrá una visión fresca de las canciones mexicanas; será una mezcla de temas conocidos con algunos inéditos; todos ellos con el estilo que más me gusta, el del bolero ranchero con acompañamiento de mariachi” Yrma Lydya