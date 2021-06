No hay plazo que no se cumpla… y sigue el 2024

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

El domingo 6 de junio pasará sin duda a la historia de México. Creo ser parte del amplísimo sector creyente en el fortalecimiento de la pluralidad y la democracia.

Formar parte de este sector es confiar en el predominio de la institucionalidad y ciudadanización del proceso, y por tanto de sus resultados. La defensa de ellos será el siguiente paso.

Desplegados y artículos de intelectuales y reconocidos analistas advierten nubarrones de conflicto. De amenazas de desconocimiento de resultados por parte de Andrés Manuel López Obrador.

No se descarta tal cosa. Se involucró en el proceso como si fuera suyo. Y al hacerlo convirtió esta elección en un referéndum de su gobierno. Polarizó y confrontó aún más a los mexicanos. Quebró hasta hace poco sólidas familias.

Yo confío en un hecho: junto con este proceso electoral, el más grande de la historia de México, AMLO ha llegado a la mitad de su sexenio. Para todos y en especial para él, sigue preparando su salida.

Su sucesión.

Y para quienes ya están en eso -hoy sólo mencionó a los del régimen: Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum-, seguro importará cómo reaccione el tabasqueño la noche del 6 y el lunes 7 de junio.

Si AMLO desconoce resultados como siempre lo ha hecho, provocará desconfianza de fuertes sectores de la población y confrontará instituciones. Podría descarrilarlo todo. Alterar su sucesión. Lo cual no conviene a los 3 aspirantes.

¿Lo podrán contener Monreal–Marceo y/o Claudia?, si lo creo.

Por lo demás hablar de posibles resultados es ya ocioso. Lo hecho ya está hecho. Y todos coinciden en un resultado plural y equilibrado. Ni AMLO tendrá la ansiada mayoría ni la oposición se llevará todo. Habrán de sentarse a negociar.

Lo único cierto es que ya se ve el fin de esta administración. Y no hay muchos resultados ni beneficios.

Últimos llamados

A cinco días de los comicios, el senador Ricardo Monreal recordó que “en México hay hoy una corriente conservadora” que no quiere que Morena gane la mayoría de las curules en la Cámara de Diputados.

Por ello llamó a los electores a confiar en el movimiento que emprendió la transformación del país.

Consideró que, sin la mayoría legislativa que se alcanzó en 2018, no se hubiera logrado la regulación de la subcontratación o outsourcing, una figura laboral que afectó durante muchos años a los trabajadores, y tampoco se hubieran reconocido los derechos de las y los empleados domésticos.

Si Morena no hubiera obtenido la mayoría en el Congreso, dijo, tampoco se habría podido “sepultar” la mal llamada reforma educativa, para beneficio de los maestros y las maestras.

Y menos aún se hubiera podido separar el poder económico del político, ni obligar, con la ley, a que las grandes compañías paguen impuestos, así como combatir el uso de facturas falsas y a las empresas fantasmas.

Por eso, insistió, hay que darle la mayoría legislativa a Morena:

“Hagamos de esta Cuarta Transformación una realidad. Vayamos al cambio de régimen”.

No importa, agregó, que los gobernadores estén en favor de los candidatos de la oposición, porque lo que cuenta es el voto de los ciudadanos.

Golpe bajo

Dónde no terminan de aceptar que Jorge Hank puede ser el próximo gobernador de Baja California, es en aquel estado.

De ahí las declaraciones de la candidata desfondada de la alianza PRI, PAN, PRD de que enviados de Hank “le pusieron 5 millones de dólares sobre la mesa” en un intento de “comprarla”.

La verdad es que Jones no es política, no tiene idea de cuánto espacio ocupan 5 millones de dólares en billetes, algo que no podría ponerse sobre una mesa de comedor y no deja de ser una intentona para torpedear el ya visible triunfo de Hank en esta contienda.

La respuesta del priísta fue dura: “ni compro candidaturas, ni vendo la mía”.

