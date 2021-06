Con mucho éxito, Adán Barrón cerró campaña por la alcaldía de Tultitlán

Refrenda183 compromisos

Tultitlán, Estado de México.- “Estamos a cinco días de que se vaya un mal gobierno, hay que tener humildad, hay que tener acercamiento con la gente, hay que ser agradecidos, trabajar de la mano con cada sector y sobre todo gobernar para todas y todos, enfatizó el candidato a la presidencia municipal de Tultitlán por el Partido Revolucionario Institucional, Jorge Adán Barrón Elizalde.

Ante la presencia de más de 10 mil personas Adán Barrón, señaló que, a lo largo de toda la campaña, se dio muestra de cómo se debe de trabajar y cómo se va a gobernar este 6 de junio, ya que no solo regresará un gobierno priísta, sino también regresará un gobierno que de tranquilidad al Estado de México y por supuesto, a Tultitlán.

Asimismo, se refrendó el compromiso con la firma de ante Notario Público de los 183 compromisos los cuales dan fe y legalidad, basándolos en 4 programas como la regularización de la propiedad, cobro de agua en un pago único, tema de seguridad y obra pública, entre otras peticiones ciudadanas de toda la demarcación.

Barrón Elizalde reiteró su compromiso en inhibir los abusos por parte de autoridades quienes “ofrecen programas a sus cuates” desprotegiendo a los sectores vulnerables, a quienes “condicionan” apoyos para obligarlos a votar por un partido y sobre todo que, en este mal gobierno, se ha salido de control el tema de seguridad, siendo otra vez Tultitlán de los primeros 50 municipios más violentos a nivel nacional, no es digno de merecer gobernar sin siquiera dar resultados.

Cabe resaltar que durante dicho evento estuvieron presentes los aspirantes a la diputación local suplente por el Distrito XIX Berenice Rodríguez, por la diputación local por el Distrito XI Mariana Ruiz Ledesma, el candidato Axel Nava Hernández por la diputación federal por el Distrito VIII y la asistencia de la Presidenta del Comité Directivo Estatal Alejandra del Moral Vera.

Por último, Barrón agradeció el apoyo de quienes confían en el trabajo que ha realizado, no solo de campaña sino de hace años, a los militantes quienes siempre están presentes, pero sobre todo refrendó su compromiso de trabajar de la mano con la ciudadanía y no permitir más un retroceso en todos los sectores de la población, “no gobernaremos con amenazas, no gobernaremos con divisiones, estamos para gobernar para todos y con transparencia”.