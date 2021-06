¿Quién ganó, quién perdió?… ¿así debe leerse esta elección?

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Como en la canción del enorme cantautor Pablo Milanés, que pregunta: ¿cuánto gané, cuánto perdí… qué cosa me ha de doler?, estas elecciones comenzaron rápido a girar sobre estas dos interrogantes.

Las respuestas se acomodaron igualmente rápido a los intereses de los involucrados. Los contrarios encontraron de inmediato virtudes y logros para ellos en los resultados. Todos coincidieron en que lo alcanzado es, ante todo, un logro de la democracia.

Bla-bla-bla…

Lo cierto, creo yo, es que este proceso dejó a cada quién con lo que le corresponde. Ni más ni menos. El pueblo sabio votó. ¿no nos gusta?, ¡pues qué lástima!.

Los efectos sólo durarán tres años para la mayoría de los cargos y 6 para el caso de los gobernadores. Y después viene otra tómbola.

Andrés Manuel López Obrador tendrá mayoría simple, pero no mayoría calificada en San Lázaro.

¿Qué significa?

Que con ello podrá sacar adelante algunos de sus proyectos, sin duda los presupuestos de ingresos y egresos, pero no podrá eludir la rendición de cuentas y la acción punitiva de la Auditoría Superior de la Federación y no podrá reformar impunemente la Constitución como lo hizo durante los 3 años anteriores. Tampoco podrá seguir colonizando con sus enviados —algunos de ellos miembros de sus escoltas, o con fans suyos (como lo de Piedra Ibarra en la CNDH)— a los organismos autónomos.

Ni tampoco podrá colocar a quien quiera como presidente del Banco de México o como presidente del INE y tampoco a los nuevos ministros de la Suprema Corte. Todo ello deberá ser aprobado ahora por la alianza PAN, PRI, PRD y MC.

Recuento de resultados

En 2018, AMLO-Morena obtuvieron 30 millones de votos, ayer apenas 16… 14 millones menos en menos de 3 años

Sin el Verde y el PT no podrá el tabasqueño hacer gran cosa. Mercenarios desde que nacieron, cobrarán muy caro sus apoyos.

A partir de ayer, tiene una capital dividida en 2 polos altamente confrontados. Automáticamente su preferida en la sucesión de 2024, Claudia Sheinbaum, entra en la inoperancia. Será una Jefa de Gobierno muy acotada.

Con la mitad de las alcaldías en poder de la oposición deberá rendir un informe creíble del derrumbe de la Línea 12. Y eso pegará directo al otro gran prospecto sucesorio, Marcelo Ebrard.

Y quedan sin registro 3 partidos nacionales aliados a AMLO: Fuerza por México, PES y RSP.

Cierto, ganaron sus gobernadores y gobernadoras, pero será en contra porque en su mayoría ni tienen experiencia: no en BC, no en Colima, no en Guerrero. En Campeche, todo apunta a que Layda significará el desastre.

Con el gane de MC en Nuevo León, Dante Delgado podrá construir un aspirante más para la presidencial de 2024. Ya Enrique Alfaro, en Jalisco, apunta a ser un prospecto para ello. En Nuevo León, Samuel García se construirá rápido para hacerle segunda. A ver quién los para.

Igual en el PAN, a partir del domingo ya se va a volver la mirada hacia Francisco Dominguez y Diego Sinhue Rodríguez para participar en el mismo baile.

En este contexto, Ricardo Monreal levantó ayer la mano para dejar en claro que él llegó primero a esa disputa.

El coordinador de Morena en el Senado, dijo:

“Morena logra su consolidación en todo el país. A pesar de ser un partido de nueva creación, Morena logra consolidarse sobre todo en el norte de la República. Tenemos que reflexionar y darnos cuenta de que Morena tendrá 11 gubernaturas por lo que no comparto la visión de quienes piden la renuncia de Mario Delgado. Es momento de unidad”, indicó. Y consideró que los resultados adversos en el Valle de México y la capital del país son una “llamada de atención a tiempo”.

Bonilla ataca de nuevo

Sin el menor tacto ético ni polìtico, el gobernador saliente de Baja California, Javier Bonilla, se lanzó de nuevo contra el empresario y candidato perdedor Jorge Hank.

Sin prueba alguna le atribuyó ser el responsable de la aparición de 2 cabezas humanas en un centro de votación y de algunos hechos violentos. En lugar de celebrar el triunfo de su candidata en la que gastó en forma ilegal cientos de millones de pesos en promoción, Bonilla impulsa absurdamente la polarización en aquel estado.

rvizcainoa@gmail.com

