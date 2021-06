Karla Vallín crece en la música con un “Golpe de suerte”

A ritmo de una bailable cumbia pop

La cantante consolida su estilo musical y sigue conquistando escuchas

Arturo Arellano

Karla Vallín continúa haciendo un trabajo extraordinario para continuar consolidando su carrera musical, pues desde hace algunos años comenzó a buscar su esencia, estilo y ahora lo ha sellado con sonidos de cumbia pop, que han caracterizado a sus canciones, como lo es su nuevo lanzamiento “Golpe de suerte” que viene a refrendar su calidad vocal, musical y con lo que pone a bailar a todos.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, la talentosa y bella artista platicó “el nuevo sencillo ‘Golpe de suerte’ surge hace dos años, cuando me di cuenta de que el concepto que tengo de la suerte ahora ha cambiado, para mí, antes la suerte era poner las cosas al destino, a la suerte, victimizarnos porque ‘no tenemos suerte’, pero mi concepto es que ahora me doy cuenta de que no se trata de eso, más bien uno debe trabajar, decretar y que ambas cosas hagan suceder la magia”.

De tal manera que, “este mensaje se refleja en la canción y en el video, estoy con una lámpara mágica y siempre estoy pidiendo ver a un chico y qué necesito un golpe de suerte para que me quiera, sin embargo, también hago muchas cosas para llamar su atención, pongo a prueba la fortuna, pero la fortuna dice que debo buscar la magia en mi amor propio, aunque en el tema yo reniego, es como a veces nos cerramos a estas respuestas del universo para finalmente descubrir que la suerte está en uno mismo”.

Sobre el tema de la música, dice “me he sentido muy cómoda en la cumbia pop, es un género que me gusta, me hace vibrar, bailar, me hace sentir libre y fuerte, por eso la canción estuvo a cargo de Camilo Lara y llego a ponerle el sonido a la medida, ha sido muy divertido llegar a lo que ya pudimos presentar”.

Del trabajo con Lara abundó “Camilo Lara es un tipazo, el acercamiento fue porque una persona nos puso en contacto y él desde el principio me entendió a donde iba, empezamos a hacer todo esto en la pandemia y tuve que hacer cosas desde Aguascalientes y en la Ciudad de México, a donde tuve que viajar después para últimos ajustes, pero sin duda me encantó trabajar con él y que haya aceptado estar en mi proyecto”.

Recuerda que para crear la canción “traía un círculo armónico, se los mostré a mi equipo, uno sabe cuando esa canción tiene esa energía ganadora, de modo que le pusimos una letra y no estaba convencida, de modo que le fuimos a dar forma juntos, decía ‘no me tengas miedo, porque soy normal’, como burlándome un poco de mí, porque quiero que me quieran, pero también estoy bien loca (risas)”.

Una vez que lanzó la canción afirma “la retroalimentación por parte de la gente ha sido muy linda, muy buena, toda la gente que ha sido parte de esto me dice que por ahí voy bien, es súper bonito, incluso, hace un año y medio, la cante en el Auditorio Nacional para abrir a María José y a una de las fans que tengo, le gustó tanto la canción que se tatuó ‘Golpe de suerte’, me dijo ‘estaba pasando por un muy mal momento y encontré en eso inspiración para salir adelante’, comentarios que a me hacen muy feliz”.

Asimismo, adelanta “estoy tirándole a un EP, no se sí un disco, pero estoy lista y estoy trabajando para ello. En el resto de las canciones viene otro lado de mí, me he dado cuenta de que debo desintoxicarme y la mejor manera es a través de la música, sea algo bueno o no tan bueno. En esta nueva etapa quiero hablar de las cosas de las que nunca he hablado por miedo o por pena o que me he sentido oprimida. Vienen canciones de temas fuertes, pero también de una manera digerible”.

Finalmente, al venir de una cuna de artistas y ser hija de Sergio Vallín, comentó “desde muy chiquita era muy normal el tema de la música, mi papá ha sido pieza clave, verlo en un escenario fue siempre maravilloso y me picó la lombriz de experimentar la música. Justo nos pasó algo muy chistoso porque mi papá sacó su sencillo ‘Eres mi religión’ con Joy al mismo tiempo que yo y nos hablamos para felicitarnos, estuvo muy bonito, él es muy ‘me gusta como lo estás haciendo’ y eso me hace feliz” concluyó.

Finalmente, Karla invitó a todos a seguirla como @karla_vallin en todas las redes sociales a fin de estar al tanto de sus nuevos lanzamientos.

