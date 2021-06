Lucho Jara, el “Sol” de Chile que eclipsó a “Luis Miguel, la serie”

Celebra 35 años de exitosa carrera

musical con el lanzamiento de su disco 19

Causó sensación al protagonizar un divertido video promocional para la famosa producción de Netflix, protagonizada por Diego Boneta en su segunda temporada

En el divertido sketch que le dio la vuelta al mundo, vimos a Lucho Jara compitiendo con Luismi por quién sería la estrella principal del Festival de Viña del Mar

Así como en nuestro país tenemos al “Sol de México”, llamado Luis Miguel, el hermoso país chileno también tiene a su “Sol”, un sol que deslumbra y eclipsa al medio artístico y que también lleva por nombre Luis, me refiero a Luis Jara, conocido cariñosamente por su público como Lucho Jara, cantante, actor y conductor de televisión, que este 2021 está de manteles largos al celebrar 35 años de trayectoria.

Y por qué hago la referencia de Lucho Jara y Luis Miguel, pues por la grandiosa razón que Lucho causó sensación al protagonizar un divertido video promocional para una de las producciones más famosas de Netflix “Luis Miguel, la serie”, en su segunda temporada.

En el divertido sketch que le dio la vuelta al mundo, vimos a Lucho Jara compitiendo con Luismi por quién sería la estrella principal del Festival de Viña del Mar, por lo que para este promocional que Netflix estrenó el pasado 26 de abril en su canal oficial de YouTube @Netflix Latinoamérica ya tiene más de 72 mil reproducciones.

“ME PARECIÓ UN GUIÓN DIVERTIDO, MUY BIEN HECHO Y ME DIVERTÍ”

En el mencionado video se editaron algunas escenas del capítulo 3 de “Luis Miguel, la serie”, para que Lucho Jara apareciera en lugar del personaje Cris Valdés (Cristian Castro).

“Netflix me invitó a participar de manera muy especial y anticipada en la segunda temporada de ‘Luis Miguel, la serie’; me gustó muchísimo la invitación porque la verdad que no tenía alguna conexión con ellos, tampoco la tengo con Luis Miguel, pero me pareció un guión divertido, muy bien hecho y me divertí demasiado haciendo el sketch promocional”, dice con una gran sonrisa Lucho Jara, en entrevista con DIARIOIMAGEN.

En el tercer capítulo de la segunda temporada de Netflix vimos que cuando Luis Miguel participa en Viña del Mar, en ese entonces Cristian Castro estaba sonando muy fuerte con el tema “No podrás”, sin embargo para este promocional, en lugar de Cris Valdés vemos a Lucho Jara. “En realidad lo que buscó Netflix en Chile era sumar más audiencia y me divertí en este juego publicitario”, comentó Lucho Jara, quien este año lanza su disco número 19.

“Cuando vi que se habían fijado en mi persona para hacer una promoción de esta naturaleza, nunca imaginé que necesitaba poner el estándar tan alto, la grabación se hizo con un tremendo profesionalismo”, mencionó el también productor musical, quien afirma que trabaja en lo que le gusta y atrapa.

Con una gran sorisa, desde su natal Chile, Lucho Jara sostiene que Luis Miguel se convirtió en un referente de la música popular de los últimos 30 años y justo en este 2021 “El Sol” celebra esa millonada de reproducciones en Spotify. Luis Miguel marcó y ha marcado una época en el público.

CELEBRA 35 AÑOS DE TRAYECTORIA

Lucho Jara es un artista que primero busca ser escuchado, luego aprobado, querido y reconocido. Tiene la fortuna de llevar 35 años en un país donde ha estado en los lugares más increíbles como nueve veces en el Festival Viña del Mar, donde se me llevó la Gaviota. Tiene en su haber 18 discos grabados, por lo que Lucho Jara sí es un profeta en su tierra. “A mis 55 años de vida, puedo decir que triunfé en mi propia patria”; dice muy orgulloso Lucho Jara.

Lucho es hijo de Luis Jara Vergara y de Alba Rosa Cantillana, su camino a la televisión empezó cuando participó en el programa “Sábados Gigantes”, en la sección “Clan infantil”,

“Provengo de una familia muy humilde, mis padres nunca pensaron que su hijo iba a dedicarse a una carrera artística porque en la época en que nací los padres no querían que sus hijos sufrieran y al poco andar me convertí en artista y claramente no fue que haya elegido ser cantante porque siempre quise ser artista y todo el mundo me decía que no porque en Chile era muy difícil triunfar porque el público esmuy esquivo con los artistas, pero fui un luchador y lo he sido siempre.

No es un camino fácil, pero creo que para mis padres fue un orgullo que cuando tenía 20 años de edad haya logrado levantar el máximo trofeo de Viña del Mar, la Gaviota, vi cuando ellos dos se pararon a aplaudir en el momento que me premiaron y esa imagen a mí no se me olvidó jamás”.

—¿Te gusta más cantar que conducir?

La televisión ha evolucionado mucho, ya no es el único resorte para poder publicitarte.

La música es todo para mí, sería muy difícil entender mi vida sin la música, en cambio, creo que definitivamente la televisión ha sido muy favorable para mí, pero la música es algo que no podía dejar jamás lado.

—¿Te gusta componer?

No tanto, soy más bien de emociones, de poder inspirar a otros. A pesar de las canciones que he hecho son muy mías, son canciones que quiero mucho, pero soy más bien un intérprete y al ser una intérprete, finalmente tomas una canción y la conviertes en tu gran tema.

“LOS ARTISTAS NO TENEMOS FECHA DE

VENCIMIENTO; PRONTO ESTARÉ EN MÉXICIO”

—Esperamos que pronto pises un escenario mexicano.

Me encantaría abrir una ventana y entrar a diferentes mercados porque siento que los artistas no tenemos fecha de vencimiento, nadie envejece cantando y a mí me encantaría poder hacer y conocer México.

—A través de tu cuenta oficial de Instagram @luisjaraoficial vemos que le das oportunidad a nuevos talentos en “Yo quiero cantar”.

Un día hice un Live a través de mi cuenta de Instagram y la verdad que me sorprendió la cantidad de gente que quería cantar, por lo que abrí este espacio todos los viernes a las 9 de la noche en mi cuenta oficial de Instagram para que la gente se manifieste, lo cual ha tenido una gran respuesta en personas de todas las edades e incluso, ya tenemos patrocinadores que les dan regalos a los participantes y eso me hace súper feliz.

MANTIENE ENCENDIDA TU “VELITA BLANCA”

—En el crucial 2020 firmaste con la compañía internacional “The Orchard”, y en este 2021 lanzó la nueva canción urbana “Velita Blanca”.

Mi más reciente disco urbano fue un experimento que obtuvo una gran respuesta y en este 2021 lanzamos “Velita blanca”. Fueron músicos jóvenes a mi estudio que me convencieron a aventurarme que hiciera música distinta y fue un éxito, a mí me sorprendió mucho, pero soy esencialmente un músico romántico, tengo una deuda con el público que me ha visto crecer, que es también un público muy romántico y por eso estoy terminando un disco que quiero mucho, es un disco de boleros completo de 10 canciones con letras de artistas mexicanos maravillosos.

—Sin duda, la pandemia te hizo más creativo, por lo que ya hiciste nuevo disco.

Gracias a Dios que apareció este proyecto porque en realidad mi parte creativa se despertó en un momento de que estamos todos encerrados, afortunadamente este disco llegó en un momento en que necesitaba explotar mi creatividad a través de la música, por eso la música ha sido tan generosa conmigo y efectivamente soy el productor de este disco.

El disco podrá ser adquirido en formato digital y el formato físico lo estoy pensando porque en realidad sí tengo ganas de tener el vinilo en mis manos.

El disco no tiene nombre aún, pero en cuanto lo tenga se los haré llegar.

“EL AMOR DESPIERTA TODOS LOS SENTIDOS”

—Como describirías el amor.

Hay gente muy inteligente que ha definido el amor como el sentimiento universal, yo de manera mucho más sencilla diría que es la gasolina para los seres humanos porque si no tenemos amor por algo o alguien es posible que no podamos trascender ya que el amor despierta todos los sentidos, te empuja hacia lo más bueno que tiene el ser humano, no nos podías mover por la vida si no tenemos amor por lo que hacemos y somos.

En mi caso, vivo eternamente enamorado de las cosas y de las personas que se cruzan en mi vida, amo a mi familia, amo la música, amo profundamente a mis hijos, a mi esposa.

—Algo que desees agregar.

Agradecer el espacio y que espero muy pronto poder visitar México y deleitarlos con mi música.

¡Gracias Lucho Jara por está charla!

