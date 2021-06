¿Por qué evalúa el banco para otorgar un crédito?

Como buen banquero podría asegurar que uno de nuestros productos estrella es el crédito empresarial. Cierto día conocí a un cliente que deseaba un crédito por varios miles de dólares.

El Lic. “X”, era una persona de edad adulta muy amable y cortes, que requería el dinero para poner una fábrica, orgulloso me platicó el plan de negocios, el proyecto estaba muy bien estructurado y el retorno de capital se escuchaba interesante, de pronto el Lic. “X” me pide le firme una carta donde hago constar que es una persona honorable y le autorizo el crédito para su empresa, y es que aunque usted no lo crea, a inicios de la década de los noventa, así de fácil era otorgar un crédito para la banca mexicana, lo cual contribuyó a un rápido crecimiento del financiamiento de las empresas, sin un marco adecuado para la administración de riesgos por parte de las instituciones bancarias, contribuyendo a la gestación de vulnerabilidades en el sistema financiero.

Comencemos por lo más elemental, el papel de un banco dentro de la sociedad es captar el ahorro de las familias y empresas, para después prestar esos recursos y obtener una ganancia, es decir el banco toma prestado a corto plazo (depósitos) y presta a largo plazo (créditos).

Se escucha fácil, pero para que el banco pueda generar esta ganancia, incurre en una serie de riesgos, uno de los principales es el de contar con la capacidad de devolver en el momento que se requiera, el efectivo de aquellas personas que le han confiado sus ahorros al banco, a esto le llamamos tener liquidez.

Entonces, si el banco otorga créditos y los clientes no pagan, el ciclo se rompe, y por consecuencia la institución no tendrá la liquidez para devolver los recursos a sus ahorradores. Fue la situación en la que incurrieron los bancos en los noventa, pues al no contar con un adecuado análisis para el otorgamiento de crédito, el ciclo se desbalanceó cuando una gran cantidad de empresas incurrieron en impagos, y el capital de los bancos fue insuficiente para enfrentar las nuevas condiciones económicas y financieras, dando lugar a una crisis bancaria.

Pero de los errores se aprende, pues las afectaciones económicas y financieras derivadas de esta crisis, dieron lugar a un proceso de transformación, que implicó, entre otros aspectos, la implementación de mejores prácticas para el otorgamiento de créditos y requerimientos de liquidez, bajo un régimen estricto de administración de riesgos.

Ahora sabes, por qué el banco debe realizar un análisis minucioso para poder otorgar un crédito, y las implicaciones sistémicas que trae el no pagar la deuda adquirida, por tal motivo, debes asegurarte de usar correctamente este financiamiento para que no tengas inconvenientes, recuerda que un crédito no es dinero adicional, sino dinero que tendrás que devolver en un futuro, por lo cual es recomendable no solicitar más dinero del que necesitas y elegir el plazo correcto de acuerdo a tu capacidad de pago.