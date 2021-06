“Suicida político, quien se adelante en la sucesión presidencial… yo no lo soy”: Monreal

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

No pocos afirman que junto con el derrumbe de la Línea 12 del Metro, se hundieron las aspiraciones presidenciales de Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum punteros y preferidos de Andrés Manuel López Obrador para su sucesión.

Igual se ha dicho que la derrota sufrida por Morena en las alcaldías de la CDMX forma parte de ese cuadro.

Dentro de ese reduccionismo prospectivo, no ha faltado quien asegure que el beneficiario de todo eso es directamente el tercero en la carrera de 2024, el zacatecano Ricardo Monreal.

Yo creo que es todo lo contrario.

Al quedar como beneficiario directo, Monreal se convierte en un prospecto muy vulnerable. Será blanco inevitable de conjuras y malquerencias, golpes bajos y chismorreos, objetivo de comentarios de odio vertidos en el oído del dueño de Palacio Nacional.

Formar parte del grupo junto a Claudia y Marcelo, lo protege. Lo que logre, será parte de una contienda limpia.

Es por ello que sus comentarios de ayer a un grupo de reporteros de la fuente del Senado cobran especial relevancia, pues son un claro mensaje al jefe político de Morena y la 4T para aclararle que él no buscará aprovechar la desgracia de Ebrad y Sheinbaum en su aspiración para 2024.

“Suicida político sería aquel que se atreva a adelantar los ritmos y los tiempos de la sucesión presidencial”, subrayó.

Y para quienes lo colocan como el impulsor de la candidata ganadora de la alcaldía Cuauhtémoc, su ex colaboradora Sandra Xantall Cuevas -quien ganó con el 48.07% de los votos a Dolores Padierna, quien obtuvo el 38.11%-. Afirma:

“Yo no traicioné al movimiento en la Ciudad de México…”.

Recordó que él no es dirigente de partido ni tuvo responsabilidad partidista alguna ni en la Ciudad de México ni en otra región del país.

“No estoy dispuesto a ser chivo expiatorio de nadie. Soy un hombre serio, respetable y responsable de lo que hago”, reclamó.

Afirmó que con López Obrador mantiene una relación de respeto y de compañerismo.

“Nunca he tenido un desencuentro ni lo habrá o una expresión en contra… me reúno frecuentemente con él para revisar la agenda legislativa…

“Mi vida siempre ha sido de adversidades, para mí no ha sido fácil avanzar. Por eso no creo en las intrigas palaciegas y soy muy resiliente a ese tipo de políticas de descalificación. Siempre soy cuidadoso en no responder con la misma violencia con la que se escribe, respeto a todos”, aclaró.

Como político, “soy un hombre público sometido al escrutinio ciudadano… no actuaré con imprudencia… estoy en contra del sectarismo, la exclusión y de reproducir las noches de los cuchillos largos”, indicó.

Dijo entender bien lo que ocurre en el país…

“Estoy consciente del lugar que ocupo, y mi desempeño. Tengo bastante trabajo en el Senado y los resultados son fáciles de comprobar en mi trabajo legislativo al que estoy 100 por ciento dedicado”, expresó.

Consideró que en el proceso del domingo 6 de junio los mexicanos se expresaron y su voto debe respetarse.

Advirtió que Morena debe revisar su estrategia, sus procedimientos de selección de candidatos, su cercanía con los electores y su relación con los sectores de la población.

Al ser cuestionado sobre si el supuesto conflicto entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum le favorece en sus aspiraciones presidenciales, el zacatecano afirmó que no está pensando en eso, pues lo único que le preocupa en estos momentos es fortalecer la institución presidencial, consolidar la transición política y profundizar el cambio de régimen.

Les recordó que lleva 46 años en el servicio público, por lo que está claro que NO actuará en forma precipitada, ventajosa o mezquina.

“Aquel que se atreva a adelantar los ritmos y los tiempos no es más que un suicida político. Yo no lo soy”, insistió.

