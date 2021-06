Las fórmulas magistrales antiedad “Dr. JSC”, son únicas en el mundo

Reír… Llorar… Sentir…

Gloria Carpio

Experimenta un nuevo nivel de belleza

sin bisturí y con resultados efectivos

El reconocido y laureado médico cirujano Juan Sánchez Castillo es orgullosamente mexicano y próximamente abrirá una sucursal en España

¿Deseas tener el cutis de porcelana de la actriz Gaby Spanic, aunado a que tu piel esté saludable, hermosa y que te reste edad sin necesidad del bisturí?, te tengo la mejor noticia que México y el mundo esperaba, ya que lo podrás conseguir gracias a la fórmula magistral del prestigiado doctor Juan Sánchez Castillo, una patente que es única en el mundo y que lleva por nombre: Crema antiedad “Dr. JSC”, la cual en el momento de adquirirla recibirás una receta personalizada, pues es un tratamiento de acuerdo a las necesidades de cada piel.

La crema antiedad “Dr. JSC” no es un cosmético como la mayoría de las cremas que encuentras tanto en el supermercado como en las tiendas más caras de París, pues de forma exorbitante, algunas llegan a costar 40 mil pesos, en cambio, la crema antiedad “Dr. JSC” es una fórmula magistral que se vende en $1,200.00 (un mil doscientos pesos) sin gastos de envío a toda la República Mexicana, con la garantía que si no hay cambios en tu piel dentro de las tres primeras semanas de su aplicación se te regresa íntegro tu dinero, por ello el doctor Juan Sánchez Castillo invita a las personas que desde el día 1 en que comiencen a usar la crema antiedad “Dr. JSC” le tomen una fotografía a su rostro y vayan siendo testigos de los sorprendentes cambios.

¿Dónde conseguir esta fórmula magistral antiedad?, muy fácil, solo debes ingresar a la página web www.drjsc.com y hacer tu pedido. Y si deseas comunicarte por WhatsaApp: 333 841 4225

¿Cuánto tiempo dura la crema antiedad “Dr. JSC” desde que comienza a aplicarse?, de cuatro a cinco meses.

¿Qué tiempo de caducidad tiene la crema antiedad “Dr. JSC”? 8 meses en refrigeración o en un lugar donde no le dé en lo absoluto el sol, todo esto para que se conserven sus activos.

¿Qué productos ofrece “Dr. JSC”? Cuidado facial, cuidado corporal, así como shampoo, loción capilar, gel para las varices, gotas contra obesidad, castaña de indias, entre muchos productos más.

PRÓXIMAMENTE ABRIRÁ UNA SUCURSAL EN MADRID, ESPAÑA;

TIENE CUATRO CLÍNICAS “SAN PABLO” EN GUADALAJARA

El doctor Juan Sánchez Castillo, reconocido médico cirujano, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara y quien ejerce su profesión desde 1983, ha logrado importantes éxitos, pues además de su línea dermatológica “Drr. JSC”, es dueño y director de cuatro clínicas San Pablo, ubicadas en Guadalajara, Jalisco, que son de especialidades médicas que cuentan con más de 50 consultorios, una unidad médica especializada en várices, úlceras, pie diabético, una unidad de medicina estética, una unidad de traumatología y rehabilitación, laboratorio de análisis clínicos y farmacia.

Su línea dermatológica “Dr. JSC” nació hace más de 10 años con la idea de ofrecer una línea dermatológica diferente a cualquier producto cosmético. “Nuestros productos son tratamientos utilizados bajo asesoría de profesionales, ya que sus activos son mucho más concentrados que una fórmula cosmética. Son fórmulas magistrales que a base de prueba, ensayo y bajo el escrutinio científico han logrado posicionarse en el mercado con todos los permisos de la Secretaría de Salud”, señala el doctor Juan Sánchez Castillo, en entrevista DIARIOIMAGEN, quien contó en exclusiva que próximamente tendrá una sucursal de su línea dermatológica DR. JSC en Madrid, España.

El cirujano Juan Sánchez Castillo, quien nació un 27 de diciembre en San Luis Potosí, pero que desde los 7 años de edad radica en Guadalajara, Jalisco, señaló que su crema antiedad, básicamente está enfocada para el rostro y logra que la piel se renueve constantemente y estarse renovando la piel activa la elastina, el colágeno y el ácido hialurónico, retiene las arrugas en la piel y la mantiene hidratada, entonces la crema antiedad va logrando que se cambien constantemente las células viejas por células nuevas, además la crema antiedad “Dr. JSC” se puede usar en otras partes del cuerpo que delatan la edad como el cuello y las manos, solo que en esas zonas no se puede usar de forma diaria, por ello cuando se adquiere la crema siempre se envía con su respectiva prescripción médica, explicando cómo debe aplicarse.

LA CREMA ANTIEDAD “DR. JSC” QUITA LAS

MANCHAS DEL ROSTRO Y NO SE USA DE NOCHE

Curiosamente la crema “Dr. JSC” quita las manchas de la cara y no se usa de noche, se aplica solamente de día, trae un factor de protección solar del 50 que puede servir a cualquier tipo de piel. “Es una crema que no te va a blanquear la piel, te va a eliminar las manchas y logrará que tu piel regrese al de su nacimiento. Es una crema que te rejuvenece la piel y también la hidrata”, dice muy emocionado el doctor Juan Sánchez Castillo.

Si las personas que adquieren en línea la crema antiedad “Dr. JSC” desean un tratamiento personalizado, deben mandar al doctor una fotografía o un vídeo de su cara sin maquillaje para darle un tratamiento en específico.

Cabe destacar que la marca “Dr. JSC” no solo cuenta con la crema antiedad, sino que maneja un catálogo virtual de productos como crema del contorno de ojos, la crema de noche para hidratar la piel, incluso hay una línea que es para el rejuvenecimiento de zonas íntimas.

Las personas que adquieran los productos del doctor Juan Sánchez Castillo también son atendidos por asesores y doctores, quienes logran sorprendentes resultados.

RECIBE EL MICRÓFONO DE ORO

Por todo lo que les he contado del doctor Juan Sánchez Castillo y de su laboratorio de vanguardia enfocado principalmente en productos dermocosméticos para el cuidado de la piel, mejorando la salud y apariencia de la piel con sus fórmulas magistrales, únicas en el mundo, fue que recibió el máximo galardón que otorga la Asociación Nacional de Locutores de México: El Micrófono de Oro, reconocimiento que compartió con su bella esposa Yolanda Ayala, con quien se casó el 30 de junio de 1984, por lo que próximamente cumplirán 37 años de casados.

Sin duda, todo lo que ha cosechado el doctor Juan Sánchez Castillo ha sido fruto de más de 30 años de estudio, investigación, dedicación y esfuerzo; sus productos han llegado a Gaby Spanic (su embajadora), la comunicadora Mara Patricia Castañeda, la periodista Shanik Berman, la actriz Alma Cero, así como a políticos, empresarios y diversas personalidades, que recomiendan a todo el público esta sorprendente fórmula magistral.

“Los hombres también están felices con mis productos dermatológicos y tanto ellos como las mujeres no se arriesgan a someterse a una cirugía estética”, indica el doctor Juan Sánchez Castillo.

“LA PIEL COMIENZA A ENVEJECER A PARTIR DE LOS 26 AÑOS DE EDAD”

—¿A partir de qué edad se puede usar la crema antiedad “Dr. JSC”?

Una mala noticia, la piel empieza a envejecer a los 26 años de edad, desgraciadamente a muy corto tiempo la piel llega a su top y después de ese tiempo comienzan a aparecer problemas de flacidez en la piel y en el caso de las mujeres cuando se llega a la etapa de la menopausia la falta de estrógenos repercute directamente en una disminución en la producción de colágeno y la piel comienza a envejecer.

En resumen, a partir de los 26 años de edad se puede comenzar a aplicar la crema antiedad “Dr. JSC”, pero si se tienen 60, 70 años, hay que usarla diariamente de por vida para mantener sana la piel y evitar que se siga envejeciendo.

Esta crema antiedad detiene el proceso de envejecimiento y empieza un proceso de rejuvenecimiento de la piel porque vuelve otra vez a producir lo que ya tu cuerpo dejó de producir de forma natural, es decir, va a producir colágeno, elastina y ácido hialurónico.

BELLEZA SIN BISTURÍ

—¿Le apuesta a la belleza sin bisturí?

Cada vez más hay más adelantos, más fórmulas que apoyan esta teoría que tengo de llegar a ser bellos sin necesidad de exponernos al bisturí, no digo que las cirugías estéticas sean malas, pero en una cirugía siempre existe la posibilidad de un riesgo y se pueden evitar si tenemos grandes cuidados, como en este caso con la crema antiedad que mantiene tu piel joven.

—Al usar su crema antiedad, ¿cuánto nos estamos ahorrando para no recurrir a una cirugía estética?

Si haces un proceso de rejuvenecimiento facial son muchos factores los que intervienen una cirugía plástica en tu cara con un buen cirujano, en un buen hospital no gastas menos de 100 mil pesos, pero si tú usas la crema antiedad te vas a gastar alrededor de 20 mil pesos que no pagas de golpe porque la crema cuesta 1,200 pesos y si la usas por un tiempo de 10 años o de por vida, siempre mantendrá tu piel preciosa sin necesidad de que le metas bisturí.

—Para un buen cuidado de la piel, ¿cuánta agua recomienda beber y qué alimentación debería tener?

Dos litros de agua natural al día son suficientes y beber un poco más de lo que tu cuerpo te pide, pero eso de beber cuatro litros diarios de agua para hidratar la piel no es sano porque se pueden dañar los riñones. También es muy importante dormir las horas suficientes como si se tuviera la conciencia de un bebé.

CON EL PASO DE LOS AÑOS CREÓ LA FÓRMULA

MAGISTRAL DE LA CREMA ANTIEDAD “DR. JSC”

—¿Cómo fue que se le ocurrió crear la fórmula magistral “Dr. JSC”?

Desde niño tengo muchísima imaginación y me gusta crear, inventar, descubrir; veo un medicamento e inmediatamente investigo cuál es la función que contiene y luego me pongo a buscar sobre otros medicamentos similares para ver cuál es el más funcional.

Hace muchos años vi en una revista española, estoy hablando antes de que existiera el internet, traía un artículo editorial de una fórmula magistral, la cual me gustó, me atrapó y de ahí empecé en crear mis productos dermatológicos, pero en ese entonces en México no habían los activos que estaban en España, entonces me convertí en un Frankenstein y cuando me di cuenta ya tenía algo parecido a la fórmula magistral que vi en la revista española.

Con el paso de muchos años fui perfeccionando la fórmula magistral de la crema antiedad y desde hace cuatro años ya se quedó intacta porque es realmente perfecta.

Me gusta la investigación, estudiar todos los días, leer, estar viendo fórmulas.

SU ESPOSA SUPERÓ EL CÁNCER EN LA PIEL

—Un tema importante a tratar en cuestión dermatológica es el cáncer de piel.

Es un látigo social, de hecho lo acabo de vivir en mi familia con mi esposa, afortunadamente se hizo una cirugía a tiempo y gracias a Dios está conmigo sana y salva.

Lo único que te puede proteger para el cáncer en la piel son los filtros solares. La piel entre más blanca y expuesta al sol es más propensa a padecer cáncer.

Hay que cuidarse no solamente de los rayos solares, también de la luz de los celulares, de las tablets, de la televisión, toda esa luz blanca que despide luz ultravioleta que está perjudicando la piel y te puede llegar a causar cáncer.

El protector solar no solo se usa cuando te expones al sol, se debe usar como una costumbre, como un hábito de por vida, por eso me gustó incluirlo en la crema antiedad porque en la mañana te la aplicas y estás protegido de los rayos solares, de los rayos ultravioletas y aparte también la crema antiedad contiene retinales de última generación que al estar cambiando tu piel no deja que tus células envejecen normalmente, el cáncer nace de células viejas, entonces como no damos oportunidad de que envejezcan la células, en cierta forma estamos previniendo el cáncer de piel por dos mecanismos: por la protección solar y por qué estás renovando tu piel, no dejas que tus células se hagan viejas y cancerosas.

ESPONJAS, FIBRAS Y ZACATES, DAÑINOS PARA LA PIEL

—¿Qué tan perjudiciales son para la piel las esponjas, zacates y estropajos?

Hablando precisamente de las manchas en la cara hay gente que se talla y se talla la cara con fibras, con estropajos, incluso compra cepillos para masajearse la cara y eso hace que salgan más manchas y se reseque la piel.

—¿Cuántos tonos de piel existen?

Existen 40 tonos de piel, entre más oscura está la piel tiene más cantidad de melanocitos entonces si te tallas las partes más oscuras de la piel se te manchará, de igual forma si te sale una espinilla y te la exprimes se te convertirá en mancha, lo mismo si te pica un mosco y te rascas te va a salir una mancha.

Cuando te tallas la piel con piedra pómez no te estás blanqueando la piel, al contrario, como no es mugre, la estás oscureciendo.

Cuando se lava la cara tiene que ser con jabón neutro y solamente pasar las yemas de tus dedos y enjuagarte bastante bien, no tallarse ni secarse con toallas ásperas porque esas mismas toallas ásperas podrían provocar manchas en la cara.

—Algo que desee agregar.

Agradecer el tiempo, el espacio y que todas las dudas que tengan respecto a la piel me pueden contactar ya sea a través de mi página web www.drjsc.com o en el WhatsaApp: 333 841 4225

“Dr. JSC” surge con la idea de tener una línea dermatológica diferente a cualquier productos cosméticos. Este sueño comenzó hace más de 10 años con nuestros primeros productos y hoy somos una empresa consolidada en la República Mexicana, concluyó.

¡Gracias doctor Juan Sánchez Castillo por esta charla!

“El cáncer nace de células viejas y con la crema antiedad “Dr. JSC” no damos oportunidad de que envejezcan la células, en cierta forma estamos previniendo el cáncer de piel por dos mecanismos: por la protección solar y por qué estás renovando tu piel, no dejas que tus células se hagan viejas y cancerosas” Doctor Juan Sánchez Castillo