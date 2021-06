“Chuponcito” se quita el maquillajes y enfrenta acusaciones de abuso sexual y extorsión

Responde a los señalamientos en su contra

José Alberto Flores Jandete, mejor conocido en el mundo del espectáculo como el payaso “Chuponcito” por fin rompió el silencio, luego de que Bárbara Estrada, su ex pareja, lo denunciara ante la Fiscalía General de la Ciudad de México por el delito de extorsión y acoso sexual.

Durante un video titulado “Chuponcito se quita el maquillaje”, transmitido en vivo en su canal de YouTube el pasado 17 de junio, respondió ante todos los insultos y señalamientos en su contra.

“Quiero agradecer a toda la gente por su apoyo, su cariño, y también a los que tristemente juzgan sin saber, juzgan sin conocer aquí, pero pues son pocos y pues no pasa nada (…) no importa por qué insultar cuando no me conocen, o no conocen a Alberto Flores”, inició.

Atrás de un espejo, el payaso comenzó a narrar cómo es que tomó el camino de la comedia, después de que su madre le regalara unas acuarelas. Así, tras 42 años de carrera, dio indicios de que podría no continuar más con su personaje.

“Hoy hoy por situaciones que han estado atacando a Chuponcito pues creo que no se vale (…) hoy es un día, para mí, para Alberto y para la familia, triste”, señaló.

Con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, Chuponcito comenzó a quitarse el maquillaje por primera vez en un show en vivo, para dejar ver su verdadero rostro, el de Alberto Flores, quien continuaría con su discurso.

Ya sin pintura, nariz y peluca, Flores Jandete dio la cara y aseguró que existen dos personas y medios de comunicación que lo culpan y generan un juicio que, a su parecer, no es el correcto.

“Creo que se está alzando un juicio fuera de las autoridades. Yo no sé de leyes, pero al parecer no está bien. Me muestro ante ustedes porque es el momento, quiero que vean a la persona que da vida a Chuponcito”, dijo, al tiempo que señaló ataques contra su familia por estas denuncias en su contra.

Se dijo confiado en la ley mexicana y en sus abogados que llevan su caso. Además, pidió no ser juzgado antes de tiempo y mencionó que este video lo hacía para respaldar a su familia y en agradecimiento del apoyo obtenido por amigos y seguidores durante los años de su carrera “bien e intachable”.

“No puedo tocar nombres de esas personas, ni sus imágenes porque sería dañar a familias, amigos, y eso no quiero (…) Yo no soy nadie para perdonar, que las perdone Dios, yo solamente quiero estar tranquilo”, aseveró el comediante.

Posteriormente, aseguró que los medios de comunicación que tomaron su caso dijeron “cosas falsas que están fuera de la ley”, por lo que prefiere llevar su situación legal dentro del marco legal mexicano y evitar “juicios erróneos” contra su persona y su personaje Chuponcito.

Finalmente, urgió de nuevo a las personas cesar con los ataques contra su familia y a esperar la decisión de las autoridades ante su caso por abuso sexual y extorsión contra su expareja.

“No ataquen a mi familia. Mi pequeño, él no tiene la culpa, mi pareja no tiene la culpa, mis hijas no tienen la culpa, mi nieta no tiene la culpa. Por favor, no nos ataquen. Y a mí, si no conocen, por favor no se dejen llevar hasta que no sepan la verdad”, sentenció Flores Jandete.

El 11 de junio, al salir de la dependencia, Estrada explicó los motivos de este procedimiento legal para el programa Sale el Sol. De acuerdo con su declaración, el actor la habría amenazado con difundir sus fotografías íntimas si ella no hacía lo que le pedía.

Para el canal de YouTube Chisme en vivo, Bárbara también aseguró que las fantasías sexuales de su ex pareja involucraban situaciones inventadas en las que ella tenía relaciones sexuales con sus familiares y que incluso le habría mandado fotografías desnudo a lado de la cuna de su hijo.

