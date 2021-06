Los ajustes de costumbre

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Es común que a la mitad del sexenio, el Presidente de la República realice ajustes en su equipo de trabajo. La temporada electoral recién vivida y los acontecimientos políticos nos dice que así será. Pero además, aunque el presidente AMLO lo niegue, “radio pasillo” es insistente en que los cambios se vienen ya.

Las carteras que más han llamado la atención y que se ha comentado son Gobernación, Función Pública, IMSS, Salud, entre otras. En este vaivén de nombres y suposiciones, surgen los nombres de los funcionarios o supersecretarios que AMLO le ha encargado atender asuntos que no tienen nada que ver con la cartera de la dependencia a la que sirven.

El canciller Marcelo Ebrard, que fue el primero en salir de su cartera para atender con sus relaciones internacionales, buscar y comprar medicamentos y vacunas anti-Covid, cosa que debió de atener el secretario de Salud, Jorge Alcocer, que ha estado muy ausente en muchos momentos claves.

Últimamente, la secretaria de Seguridad Nacional y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, que le ha encargado el Presidente el programa de vacunación en la frontera norte, cuyo objetivo es vacunar a todos para abrir las fronteras cuanto antes y reactivar la economía de ambos lados.

En secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ya nombrado nuevo gobernador del Banco de México, cuyo nombramiento detuvo las reacciones negativas ocasionadas por el comentario de que el actual gobernador del Banxico, no sería propuesto para seguir en su puesto, que ocasionaron la baja en varios índices económicos en la vida financiera de México con repercusiones internacionales.

Así las Cosas, las especulaciones rondan sobre el reacomodo de Olga Sánchez Cordero que regresaría a su escaño en la cámara de Senadores y su lugar lo ocuparía Zoé Robledo, titular del IMSS, institución que sería ocupada por el Subsecretario de Salud Pública, Hugo López-Gatell. También se especula que se le está buscando acomodo a López-Gatell, tal vez en una embajada.

Esto es una primera alineación que AMLO negó con su clásico sarcasmo, dijo ser la primera noticia que tenía al respecto, pero ayer en la mañana se dio el primer cambio, salió de la función Pública Irma Eréndira Sandoval, para regresar de tiempo completo a la UNAM y fue sustituida por Roberto Salcedo Aquino.

Según el principio de recomendaciones presidenciales, es hacer ajustes a la mitad así que nada extraño es que el jefe del Ejecutivo haga ajustes en su equipo de trabajo y seguirá, ya empezó.

El Poder Judicial mexicano deberá ratificar su firme lealtad a la Constitución Política Mexicana y a las leyes en nuestro país. Nos referimos al asunto de la “ley Zaldívar”, que pretende el Legislativo regalar dos años más en la presidencia de la Corte y cuestión instalada en la polémica desde hace meses, y que no debería ser así.

El asunto es simple y se ha dicho desde el inicio y ratificado por juristas, académicos, investigadores, estudiosos del tema, que un artículo transitorio no puede estar por encima de la Constitución.

Insisto, estimado lector, un asunto simple, pero el ministro Arturo Zaldívar, pondrá a la opinión de los ministros la inconstitucionalidad del hecho que el Poder Legislativo proponga asuntos internos como la ampliación del periodo del presidente de la Corte, que sólo le incumbe a los ministros, al Poder Judicial.

Esta cuestión, que molestó a juristas e investigadores del tema, asociaciones, universidades, abogados en general, porque el Legislativo no puede y no debe meterse en asuntos del poder judicial, pero lo que más enoja es el principio legal que una ley secundaria no está por encima de la ley suprema que es la Constitución. Así de fácil.

Veremos cómo se resuelve, pero le auguro que el ministro Zaldívar saldrá raspado, porque aquí es como en la casa del jabonero, “el que no cae, resbala”. El Ministro Zaldívar, íntegro y respetado abogado jurista, sin duda sabrá resolverlo privilegiando, como debe de ser, el respeto y aplicación de la ley.

La Línea 12 tiene en la palestra a varios políticos de hoy y ayer por su participación de alguna forma en el proyecto, ya sea en la etapa de construcción o bien de operación de la línea.

Nombres que ya no se escuchaban regresan, como el de Joel Ortega, Jorge Gaviño y otros, pero a quien colocó en el ring es a Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Mario Delgado y Miguel Ángel Mancera.

Los principales protagonistas de esta cuarteta son Claudia y Marcelo, quienes suspiran y buscan el apoyo imperial para convertirse en el candidato a la presidencia en 2024. Palacio Nacional tal parece que ya se decidió por su vecina del Zócalo y ha dejado a su ministro más aplicado a la buena de dios, o sea a su suerte, y lo que pueda hacer. Esta carrera como bien dicen, va empezando.

Pero la carrera acaba de empezar, todavía falta mucho y existen otro actores, dentro y fuera de los morenos, aunque el señor de palacio dice que la “caballada está flaca” y no hay contrincante para sus gallos.

Todavía hay mucho tiempo para que dentro de Morena se anoten, como lo hizo el señor de Palacio al incluir a de la Fuente y a Clouthier, que por cierto le faltó nombrar a uno de sus operadores políticos, Ricardo Monreal. Ojo.

Así las Cosas, hasta pronto. Seguimos en emergencia, los contagios siguen y ya retrocedimos en el semáforo epidemiológico.

