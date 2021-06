“Sueños en Broadway” celebra 30 años de Gerardo Quiroz Producciones

El musical nacido de la pandemia

El reconocido productor develó placa de sus 78 sueños cumplidos con invitados de lujo

Arturo Arellano

A través de un entretenido y sentimental recorrido por aquellas obras que cobraron vida gracias a Gerardo Quiroz Producciones, el entusiasta productor celebra sus 30 años de trayectoria, pero más se celebra a la perseverancia de un hombre que no se ha rendido ante los problemas, con grandes musicales como “Cats”, “Rock of Ages”, “Fiebre de sábado por la noche”, “Anita la huerfanita”, “Vaselina”, “Amor sin Barreras”, “Martha tiene un marcapasos”, “Menopausia”, “Shrek”, entre otros reconocidos musicales que son resumidos en su nuevo espectáculo “Sueños de Broadway”.

Ahora con un aforo menor, el uso de cubrebocas y una sana distancia, Gerardo Quiroz nos sorprende de nuevo, lleno de ilusión y agradecimiento por estar aquí, y vivir el teatro, de modo, que a la emotiva celebración con el estreno de su nuevo show fue acompañado por Juan Carlos Casasola, quien lo felicitó por sus 30 años con Gerardo Quiroz Producciones y sus 47 años de carrera artística.

Luego de la felicitación y la exitosa presentación de este musical, Casasola invitó a cinco personas más al escenario, para ser parte del festejo: Benjamín Ramírez representando al Sindicato de Músicos de México, quien le entregó un reconocimiento por su aniversario; seguido de Fernando Santos, en nombre de los premios Gaviota, quien también entregó su respectivo reconocimiento.

Posteriormente, representando a las Palmas de Oro, subió Sergio Cartelazo, quien reconoció el trabajo de Gerardo, nombrando a su casa productora como la mejor de teatro musical en México; mientras, que Rosalía Buaún representando a la Asociación Nacional de Locutores de México entregó su máximo galardón, el Micrófono de Oro. Al final, pero no menos importante, Edoardo Narváez que representó a Galerías Plaza de las Estrellas entregó su Luminaria de Oro.

Quiroz, emocionado casi a las lágrimas, expresó, “la pregunta de prensa últimamente es, de dónde sale la fuerza ante una pandemia cuando el teatro fue el primero en irse y el último en volver, y es que no estamos volviendo en circunstancias naturales, nos permiten el 40% de aforo, pero no importa, esta compañía nos mueve y no sé qué ha pasado, yo creo que es Dios, pero esta compañía no se ha generado con dinero, se ha generado con pasión, con el trabajo de cada uno, y cuando me preguntan cuál es mi motor, mi motor son mis hijos, mi familia, mis padres, sin ellos no hay nada y por eso hoy que están aquí quiero decirles que son cinco reconocimientos el día de hoy y son 5 hijos y esto es de ustedes, gracias por motivarme, los amo”, repartiendo a cada uno de sus hijos un reconocimiento.

Por otra parte, los padrinos César Costa y Giovanni Gutiérrez. alcalde electo de Coyoacán, se encargaron de develar la placa, de estos 30 años. César Costa afirma que se siente partícipe de esta placa por todas esas experiencias que compartieron juntos a través de los años, creando una familia entrañable, “felicito a Gerardo no solo por el aniversario, si no por todo su esfuerzo y su deseo de compartir con el público a través del teatro, cultura y conocimiento”.

Por su parte Giovanni Gutiérrez lo felicitó por ser un ejemplo coyoacanense y seguir sus sueños; y se comprometió a darle seguimiento a su trabajo para hacer de Coyoacán la capital cultural de la Ciudad de México. Finalmente, procedieron a develar la placa conmemorativa con los nombres de cada una de las puestas en escena, programas de televisión y conciertos producidos por la empresa.

“Sueños en Broadway” es la historia de 8 personas sin hogar que viven en las bulliciosas calles de la ciudad de Nueva York. A pesar de su condición, tienen sueños de fama, de ser grandes y reconocidos artistas; pero viven atrapados en la cotidiana realidad. Sus sueños y su desbordante imaginación de artistas, los ayudarán a romper la barrera entre la fantasía y la realidad, al descubrir que a su paso por las distintas y deslumbrantes marquesinas de Broadway, sus sueños, comienzan a volverse realidad.

