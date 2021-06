A 100 años del descubrimiento de la insulina

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Edomex ha aplicado 24,343 pruebas rápidas Covid

El descubrimiento de la insulina en la Universidad de Toronto (1921-1922) es uno de los eventos más importantes en la historia del tratamiento de la diabetes, afirma el doctor Gary Lewis, profesor de la Universidad de Toronto, durante el Novo Nordisk Leaders Summit 2021. Antes de su descubrimiento, la diabetes era una enfermedad terrible, afectaba a niños, adolescentes y adultos jóvenes, para la cual no había tratamiento y tenía consecuencias fatales. Las dietas muy bajas en carbohidratos que tenían que seguir los pacientes, sólo prolongaban la vida unos cuantos meses. Morían de hambre, cetoacidosis y pérdida de masa grasa corporal y masa muscular, en 1921 los investigadores Frederick Banting y Charles Best en la Universidad de Toronto, extraen insulina del páncreas de un perro y prueban su efecto con éxito. Leonard Thompson, un niño de 14 años que pesaba poco más de 29 kilogramos, se convierte en la primera persona con diabetes en ser tratada con insulina. Después de recibir inyecciones del extracto de Banting y Best, el nivel de azúcar en sangre de Leonard bajo. En 1923, el Laboratorio de Insulina Nordisk comienza a comercializar la producción de insulina después de que la técnica de extracción y purificación es llevada a Dinamarca desde Canadá por Augusto y Marie Krogh.. En 1946, Hans Christian Hagedorn descubre la insulina NPH, que prolonga los efectos de la misma, lo que significa que los pacientes pueden recibir menos inyecciones. En la década de 1960, encuentran que hay varios tipos de diabetes y que la forma más prevalente es la diabetes tipo 2 y, en poco tiempo, se introducen los primeros medicamentos específicos para su tratamiento. En los 70, el autocontrol práctico de la glucosa en sangre es posible con medidores de glucosa portátiles, que facilita controlarla mediante el uso de tiras reactivas en casa. La hemoglobina glucosilada (HbA 1 c) o fracción de hemoglobina (glóbulos rojos) que tiene glucosa adherida, se convierte en el medio principal para evaluar el control de la glucosa en sangre y permite a los médicos evaluar críticamente el impacto de los cambios en el estilo de vida y la medicación a largo plazo. La insulina se convierte en la primera proteína terapéutica que se crea utilizando tecnología de ADN recombinante. Esta “insulina humana” es idéntica a la insulina producida por nuestros cuerpos, está altamente purificada y se puede producir en cantidades ilimitadas, ampliando enormemente el acceso para los pacientes. El lanzamiento de la primera pluma de insulina mejora drásticamente su calidad de vida al eliminar la necesidad de engorrosas jeringas de vidrio. En 1996, la introducción de análogos de insulina de primera generación, que aseguran una absorción más predecible, facilita planificar la hora de las comidas, eviten los niveles bajos de azúcar en sangre y reduzcan el riesgo de aumento de peso. Luego, en 2010, la introducción de análogos de insulina de nueva generación que reducen el número de inyecciones y el riesgo de hipoglucemia al liberar el medicamento muy lentamente. En 2019, Primer tratamiento oral con GLP-1 para la diabetes tipo 2; este medicamento oral innovador elimina la necesidad de inyecciones con GLP-1.

*****

De marzo a la fecha, la Secretaría de Salud de Edomex ha aplicado 24,343 pruebas rápidas para la detección de Covid-19 en instancias públicas y privadas, con el objetivo de cortar cadenas de contagio ante la identificación y tratamiento oportuno de personas que han adquirido el virus SARS-CoV-2. A través de la Coordinación Estatal de Fortalecimiento a la Atención Médica del Instituto de Salud de Edomex, se han movilizado 23 Unidades Móviles en diferentes partes del territorio mexiquense y se ha acudido a 87 sedes. Con el apoyo de 46 trabajadores, entre médicos, enfermeras, odontólogos y promotores de salud, se ha ido al Instituto Mexiquense de Migración, la Subsecretaría de Justicia, la Fiscalía General de Justicia, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Ayuntamiento de Toluca y las Secretarías de Medio Ambiente y Seguridad. En este último caso, la toma de pruebas ha sido priorizada y se han realizado esta labor en la Dirección General, en los Centros de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), de Toluca y Ecatepec, en la Subsecretaría de Control Penitenciario, así como en las Coordinaciones Operativas Regionales de Atlacomulco, Ixtapan de la Sal, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla. En el Poder Judicial, la Secretaría de Salud precisa la aplicación de pruebas rápidas se ha llevado a cabo a los empleados de los órganos jurisdiccionales y unidades administrativas de las regiones de Ecatepec, Toluca, Texcoco y Tlalnepantla.

elros05.2000@gmail.com