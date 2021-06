Soy aliada del movimiento y de la comunidad LGBTIQ, afirma Andrea Meza

Gloria Carpio

Culta, inteligente, Ingeniera en Software, habla inglés

a la perfección, modelo, maquillista profesional y activista

“A través de este título como Miss Universo quiero seguir apoyando la equidad en todos los aspectos; independientemente de nuestra preferencia sexual, color de piel, de raza, todos merecemos el mismo respeto, las mismas oportunidades y ser tratados de manera igualitaria; voy a seguir y luchando en pro de los derechos”, dice en entrevista con DIARIOIMAGEN la hermosa soberana de belleza, orgullosamente mexicana, que continuamente hace historia

En diciembre de 2020 tuve la fortuna de charlar con la mujer más bella del universo: Andrea Meza, una joven de 26 años de edad, hermosa en todos aspectos y con una luz impresionante.

Es un monumento de mujer, culta, inteligente, habla inglés a la perfección, modelo, maquillista profesional, titulada por la Universidad Autónoma de Chihuahua como Ingeniera en Software, en fin, muchos atributos, pero lo que hay que resaltar es que su mayor belleza radica en su interior.

Por todo lo anterior, al igual que muchos mexicanos, es un orgullo que la admirable Andrea Meza nos represente ante el mundo y hoy lleve puesta la corona de Miss Universo, siendo la tercera mexicana en obtener este título.

Desde este espacio le aplaudimos de pie porque sabemos que más allá de la corona, Andrea Meza es una mujer que continuamente hace historia.

Hoy, a un mes de haber vencido a 73 mujeres de diferentes países y ser coronada como Miss Universo, tuve la fortuna de platicar nuevamente con Andrea Meza, en exclusiva para DIARIOIMAGEN.

TRABAJA Y APOYA EN FAVOR DE PERSONAS

QUE VIVEN CON ENFERMEDADES CRÓNICAS

Cuando fue coronada como Mexicana Universal, Alma Andrea Meza Carmona, su nombre completo, dijo que su misión era cambiar la historia de nuestra sociedad, hoy que es Miss Universo, señala que su misión es llegar a muchísimas más personas, “lo cual me motiva porque sigo trabajando en pro de los derechos de la mujer, quiero seguir hablando sobre la violencia de género que lamentablemente sigue existiendo no sólo en México sino en todo el mundo. Trabajamos muy de la mano con las asociaciones en pro de la mujer, son causas que de verdad me llenan el alma, trabajamos con miles de mujeres.

También colaboramos con una organización que brinda cirugías de labio y paladar hendido para niños que nacen con este problema; trabajamos con asociaciones que le dan comida a personas que viven con enfermedades crónicas, me tocó la oportunidad de ir a preparar y empaquetar la comida para que se les pueda mandar a cada uno de ellos, en total fueron mil platillos, ¡imagínate, qué bonito y gran labor!

“ME ACABO DE HACER LA PRUEBA DE VIH Y LO HICE PÚBLICO PARA MOTIVAR A LAS PERSONAS A QUE SE REALICEN EL EXAMEN”

También trabajamos muy de la mano con instituciones que promueven la educación acerca del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) esta afección crónica que puede poner en riesgo la vida, provocada por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), incluso hoy por la mañana estuve haciéndome mi prueba de VIH y decidí hacerla pública para motivar a las personas que se hagan el examen. Debemos lograr una sociedad en la que todos nos cuidemos y todo esto es lo que más me motiva sobre ser Miss Universo por el alcance que logra y lo mucho que podemos ayudar a cambiar la sociedad en distintos aspectos”, dijo con una bella sonrisa nuestra Miss Universo, nacida el 13 de agosto de 1994, con 26 años de edad, 1.82 metros de altura, vegana, deportista, y amante de los animales.

Es así como Andrea Meza sigue muy comprometida con las mujeres, pero ahora tiene todas estas nuevas oportunidades de seguir esparciendo información y de seguir cambiando la mentalidad de la sociedad en el mundo.

—El próximo sábado 26 de junio se realizará en México la Marcha del Orgullo 2021 de forma virtual con motivo del Día Internacional de Orgullo LGBT que se celebra cada año el 28 de junio, ¿cómo es tu apoyo a la comunidad?

Soy una aliada del movimiento y de la comunidad LGBTIQ+ a través de este título como Miss Universo quiero seguir hablando y apoyando la equidad y estoy hablando de la equidad en todos los aspectos e independientemente de nuestra preferencia sexual, color de piel, de raza, todos merecemos el mismo respeto, las mismas oportunidades y ser tratados de manera igualitaria y ahora que estamos en el mes de la inclusión, en el Mes del Orgullo, quiero que la comunidad me considere una aliada, que voy a seguir hablando y luchando en pro de todos los derechos.

TRABAJARÁ Y VIVIRÁ ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS

—Recientemente obtuviste de manos del Cónsul General Jorge Islas López tu Matrícula Consular como residente mexicana viviendo en Nueva York. ¿Piensas quedarte a vivir en Estados Unidos?, ¿hay más oportunidades en el país vecino del Norte que en México?

Hay muchas oportunidades en México, nuestro país tiene una sociedad que está en crecimiento, confío en que muchos podemos tener grandes oportunidades, pero también me interesa seguir trabajando en el mercado estadounidense, entonces voy a estar yendo y viniendo.

—¿Qué extrañas de México?

Extraño a la gente, hay mucho mexicano en Estados Unidos, pero hay que buscarlos. También, poco a poco voy localizando los restaurantes mexicanos.

Extraño mucho la alegría de los mexicanos, en donde todos somos compadres, todos somos hermanos y obviamente extraño mucho a mi familia.

“LA PERSONALIDAD Y EL ESPÍRITU

BRILLA MÁS DE LO QUE VEMOS FÍSICAMENTE”

—El año pasado me dijiste que tu belleza radica en tu espíritu, ¿cómo te ha transformado ser Miss Universo de forma espiritual?

Me confirmó que cuando crees en ti, en tu seguridad y lo muestras al mundo, los sueños y metas siempre serán alcanzables, por lo que se puede llegar a donde queramos. Fui fiel creyente de que estaba en el camino correcto, fui creyente de que mis talentos y mi personalidad eran para estar en esta posición, trabajé para lograrlo y es por eso que quiero invitar a las personas a que crean en sí mismas y que no se dejen llevar por los estereotipos tan marcados que seguimos teniendo en cómo nos vemos, en nuestro color de piel porque la personalidad y el espíritu brilla más de lo que vemos físicamente.

EL APOYO A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS ES FUNDAMENTAL

—Eres embajadora de la campaña “Rechazar el acoso callejero también es sana distancia” del Instituto Municipal de las Mujeres de Chihuahua; has apoyado incansablemente a las mujeres violentadas; ante el mundo has promovido turísticamente tu estado natal, pero qué pasa con el tema de los rarámuris, ¿tienes pensado apoyarlos e impulsarlos para que también sean reconocidos?

Los rarámuris y en general nuestras comunidades son muy marginadas, algunas veces no se les brinda el apoyo que se merecen y justamente en el Instituto Municipal de las Mujeres, en alguna de mis visitas estuvimos platicando al respecto, ya que tiene un departamento especial para estas comunidades y no solamente para los rarámuris, sino para otras comunidades que emigran al estado de Chihuahua en donde se les brinda apoyo, pues no hay otras instituciones que lo estén brindando y eso me encanta, por eso me gusta trabajar de la mano con el Instituto Municipal de las Mujeres en Chihuahua, porque no nada más está enfocado a nivel estatal, sino que se abre y buscan ayudar a toda persona que lo necesite.

En el consulado mexicano en Nueva York tuve una plática muy interesante con varias mujeres que son empresarias, directoras de distintas instituciones, asociaciones y había dos representantes indígenas, que trabajan en pro de sus comunidades y de las comunidades latinoamericanas, principalmente las mexicanas.

Me encantó tener esta reunión porque estamos abiertos a brindar apoyo a todas las mujeres, porque independientemente de la nacionalidad, el color de piel, la raza, las creencias, todas merecen apoyo.

SE DEBE TENER LA CAPACIDAD MENTAL, EMOCIONAL Y ECONÓMICA PARA TENER UN HIJO; PARA MÍ LO PRIMERO ES TENER UNA PAREJA ESTABLE, PERO ESO LO VEO EN UNOS 10 AÑOS

—En los cuentos de princesas vemos que encontraron a su príncipe azul, se casaron y fueron muy felices, ¿en un futuro te ves casada y con hijos?, ya que actualmente son pocas las mujeres que desean formar una familia y tener hijos.

Es una tarea muy complicada que requiere de mucho compromiso y tiene que ser bien planeado, tienes que estar seguro de que tienes la capacidad mental, emocional y económica para tener un hijo; definitivamente por el momento y por unos años más no me veo en ese lugar, para mí, lo primero es estar con una pareja estable, con alguien con quien puedas compartir tu vida, que te apoye y ayude a seguir creciendo, eso sí lo veo en mi vida dentro de cinco o diez años; de tener hijos no puedo decir que no los tendré porque nunca hay que decir nunca.

LE GUSTARÍA SER CANTANTE

—¿Qué viene después de Miss Universo?

Tengo varias varios proyectos en mente, afortunadamente Miss Universo te brinda grandes oportunidades de desarrollarte en lo que tú desees, entonces no quiero adelantarme demasiado porque no hay nada concreto aún, pero estoy muy interesada en tener comunicación con el mundo de la música, podría decir que como cantante, me encanta la música ranchera, pero también las baladas.

TENGO QUE SEGUIR TRABAJANDO PARA DEMOSTRAR

POR QUÉ LA GENTE ME BAUTIZÓ COMO “LA MÁXIMA”

—¿Qué sientes que tus seguidores te hayan bautizado como “La Máxima” de hace ya varios años?

Me enamora que me llamen así porque para mis fans yo era “La Máxima” para ganar Mexicana Universal y lo fui para llevarme la corona de Miss Universo.

Mis seguidores siempre me han mostrado todo su apoyo y es porque confían en mí y por eso mi compromiso es mayor porque tengo que seguir trabajando para demostrar por qué la gente me bautizó como “La Máxima”.

—Algo que desees agregar.

Siempre es una caricia al corazón recibir tanto apoyo. Gracias a DIARIOIMAGEN, gracias a todo México, gracias de corazón.

¡Gracias Andrea Meza por tu sencillez y belleza

interna, eso te hace una reina para toda la vida!

