Quintana Roo rompe récord de contagios: 333 en un día

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Es la cifra más alta registrada desde que inició la pandemia

La situación en Quintana Roo con la contingencia por Covid-19, ya no sólo es lamentable, sino bastante preocupante, pues las cifras continúan creciendo de una forma alarmante y todo parece indicar que el estado retrocederá más en el semáforo epidemiológico estatal, es decir, regresar al rojo, pues ayer se rompió el récord de contagios reportados en una jornada de 24 horas, con más de 300 nuevos casos.

Hay que puntualizar que en nuestras manos está frenar esta situación, pues según el respeto a las normas de salud, por parte de la ciudadanía, turismo y autoridades, se podría evitar que la ola de contagios siga avanzando.

De acuerdo con el reporte diario de la Secretaría de Salud en el estado (Sesa), en 24 horas se sumaron 333 positivos a coronavirus, lo que representa la cantidad más alta de nuevos contagios reportada en un día, en toda la pandemia en el estado. Asimismo, hubo 13 defunciones, es decir, que hasta ayer 24 de junio, las cifras totales en Quintana Roo, eran de 31 mil 461 casos positivos, 2 mil 982 decesos.

Sobre los casos activos, indicaron que de igual manera, hasta ayer eran 2 mil 036, de los cuales mil 778 se encuentran en aislamiento social, sin presentar síntomas que pongan en riesgo sus vidas, no obstante, los otros 258 sí se encuentran ocupando un lugar en algunos de los hospitales Covid-19 del estado, pues necesitaron ser internados ante la gravedad de su sintomatología.

Sesa también informó que hasta ayer se habían aplicado 619 mil 768 dosis de vacuna contra Covid-19, por lo que reiteran la invitación a la población para que mantengan los protocolos de seguridad sanitaria, al menos hasta que llegue su turno de acceder al inmunológico, lo cual ocurrirá de acuerdo al calendario de la campaña de vacunación federal, que actualmente continúa aplicando la dosis a mayores de 40 años.

Finalmente, indicaron que la ocupación hospitalaria en la zona norte, hasta ayer era de 27% y en la zona sur de 14%, mientras que la velocidad en el ritmo de contagios, para el primer caso, era de .60 y en el segundo, de .39 por lo que también hay un alza importante en este sentido.

Turismo de Cancún se recupera, pese a la pandemia y al sargazo

Muchos son los obstáculos que ha tenido y tiene que enfrentar el destino turístico por excelencia de México, hablamos de Cancún, que desde que se declaró la contingencia sanitaria por Covid-19 en el país, en marzo del año pasado, no ha podido regresar a los números de viajeros que tenía en 2019 y mucho menos a una recuperación sólida de empleos y de su económica, no obstante su gente a demostrado fortaleza, ganas de salir adelante y los resultados ya comienzan a ser más notorios de forma favorable.

De esta manera, Cancún resurge a pesar de todos sus problemas, pues además de el rebrote de contagios hay que sumar, el recale incontenible de sargazo y el veto de Estados Unidos a raíz de la rebaja a Categoría 2 de la seguridad aérea de México. Y aún con lo anterior, se espera que la entidad supere los niveles de viajes de 2019, pero con menos ingresos, pues las aerolíneas y prestadores de servicios turísticos han tenido que rebajar sus tarifas para mantener el flujo de paseantes.

A nivel nacional, la estimación que se tiene hasta ahora es la llegada de entre 18.6 y 23.5 millones de viajeros para este verano, cifras con las que se estaría por encima de las logradas 2019 con 17% y 48% respectivamente, lo anterior según información de la Secretaría de Turismo (Sectur); asimismo, se prevé una derrama de 56 mil 675 millones de pesos o un mínimo de 44 mil 298 millones de pesos, que comparado con 2019 representa 48% menos de los ingresos recibidos.

Lo anterior, por dos razones, primero lo que ya mencionamos, la rebaja en las tarifas de algunos centros de hospedaje y prestadores de servicios y la segunda, por la baja en la llegada de turistas internacionales, ya que será el turismo nacional el que predominará en esta ocasión, mientras que los viajeros de Estados Unidos y de Canadá serán mucho menores.

De acuerdo con información del portal Despegar.com, las búsquedas de los mexicanos para el verano están enfocadas en destinos como: Cancún, Riviera Maya, Puerto Vallarta, Playa del Carmen, Huatulco, Acapulco, Nuevo Vallarta, Ixtapa y Ciudad de México lo que confirma que la mayor afluencia de paseantes en Quintana Roo será de turistas nacionales.

Alejandro Calligaris, Country Manager de Despegar México, declaró: “Vemos que hay un gran interés de los mexicanos por viajar, principalmente a destinos nacionales, dado que el turismo interno es lo que está marcando la reactivación de la industria y es una tendencia que se está dando en toda la región latinoamericana”, es decir, que no es un caso aislado el de nuestro país en este sentido.

Calligaris agregó que el mercado internacional, aunque va en aumento sigue teniendo algunas restricciones de viaje. Aún en este escenario, el Aeropuerto Internacional de Cancún recibió la misma cantidad de vuelos que antes de la pandemia, tras el aterrizaje de 506 vuelos el pasado fin de semana, cifra que no alcanzaban desde el 20 de marzo de 2020.

Cancún prevé tener una ocupación superior al 60 por ciento, si el semáforo epidemiológico no cambia y el destino se viera obligado a aplicar restricciones. Riviera Maya y Cancún esperan un repunte para el verano del turismo europeo, que ha levantado las restricciones para quienes buscan destinos en el caribe mexicano.

De igual manera, aumentó su conexión aérea con Estados Unidos en un 22%, cuando antes de la pandemia tenía rutas desde 38 ciudades de Estados Unidos, ahora las tiene con 42. Y se prevé incrementar el flujo de pasajeros una vez se reanuden los vuelos entre Estados Unidos y Europa.

Continúan protocolos en transporte público

Lastimosamente ya son más de dos meses con el rebrote de Covid-19 en la entidad, por lo que ninguna acción está de sobra para sumar a la contención del virus, pues Quintana Roo está en la recta final para saber si se logra avanzar en el semáforo epidemiológico antes de las vacaciones de verano o tendrá que enfrentar este periodo en color naranja o lo que es peor, en rojo y lleno de restricciones, lo cual acabaría con la esperanza de una recuperación turística y financiera.

No obstante, para evitar este escenario catastrófico, los protocolos de salud continúan en todo el territorio estatal, principalmente en las grandes ciudades como Cancún, Cozumel y Chetumal, donde también los contagios han sido en mayor cantidad.

En el caso de Chetumal, se informó que por lo menos 100 unidades del transporte público son sanitizadas diariamente desde esta semana, para lo cual utilizan amonio cuaternario y con ello evitar contagios de los usuarios, toda vez que la capital es una de las dos ciudades que prendieron los “focos rojos” en esta tercera ola de la enfermedad.

El director general del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), Jorge Pérez Pérez, confirmó que se pretende sanitizar en total mil 900 unidades móviles como taxis y del servicio colectivo. “El objetivo es sanitizar absolutamente todas las unidades, porque son espacios de interacción entre varias personas y que se pueden convertir en focos de contagio si no tenemos este tipo de previsiones”, comentó.

Explicó que el punto principal donde se realizará esta labor es en el sitio ubicado a un costado del Museo de la Cultura Maya, sobre la avenida Belice con Cristóbal Colón, donde cada que entre una unidad será sanitizada, aunque repita dos o más veces al día, pues como dijimos anteriormente, ninguna acción está de sobra en la lucha contra el nuevo coronavirus.

El funcionario dijo que las indicaciones que recibieron del gobernador Carlos Joaquín, fueron las de poner énfasis en Chetumal y Cozumel, que tienen un mayor incremento de contagios, por lo que en estos días la desinfección la realizará el personal operativo junto con los inspectores.

“En vista de cómo está ahorita el incremento de los contagios en Cozumel y Chetumal, nos han dado indicaciones al gabinete que tenemos que ver, como Seguridad Pública, Cofepris, Protección Civil, de que nos enfoquemos mucho a Chetumal, para prevenir antes de que venga un disparo, una ola fuerte, por eso estamos estos días reforzando las actividades”, dijo Jorge Pérez Pérez.

El personal del Imoveqroo también se encargará de realizar los exhortos a operadores y hasta a los pasajeros a fin de que respeten las medidas sanitarias, porque en caso de incumplimiento se impondrán sanciones que van desde los ocho mil hasta los 13 mil pesos, y afirmaron que no habrá concesión ni tolerancia alguna para con nadie.

“Hasta el miércoles, había 155 sanciones a operadores del transporte público en la entidad, porque permitió sobrecupo, es decir con los 10 asientos ocupados y personas paradas, en el caso del servicio colectivo, aunado a que el conductor o los usuarios no utilizaron el cubrebocas; del total de sanciones económicas, nueve son de Chetumal”, comentó.

Finalmente, afirma: “Esperemos que no tengamos que aplicar las sanciones porque a nosotros no nos gusta estar sancionando, hay dos cosas por las que puede ser sancionado, que haya sobrecupo con gente parada o no traer póliza vigente. Pero preferimos que la gente y los operadores cooperen a sancionar”.

