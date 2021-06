Mañana arriba a Cozumel el primer mega hotel flotante, procedente de Estados Unidos

Se comienza a reactivar la industria, tras más de un año de parálisis

Tras más de un año de parálisis en el sector de las mega embarcaciones, por fin se comienza a reactivar la industria, y luego de haber recibido un crucero en Cozumel, la segunda semana de este mes, ahora ha zarpaotro desde Estados Unidos, destino que había restringido sus viajes a los puertos caribeños por la Covid-19.

No obstante, el 30 de junio llegará a Cozumel el “Celebrity Edge”, primer crucero en zarpar desde los Estados Unidos hacia el Caribe Occidental, después de 15 meses de suspensión y de acuerdo con la Apiqroo, la programación de arribos de cruceros para la próxima semana contempla la llegada de otra embarcación turística, el “Celebrity”, a las que se sumará la llegada de cuatro embarcaciones más para la segunda semana de julio.

Ángel Pedro Hermosillo López, director de Turismo y Desarrollo Económico del Gobierno local, manifestó que la presencia de estos trasatlánticos en la ínsula son la señal de una franca recuperación de la actividad de cruceros tras el levantamiento de las restricciones por parte del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos.

El programa de arribos del 28 de junio al 4 de julio de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), marca el 30 de junio el arribo del “Adventure of the Seas” y el “Celebrity Edge”, autorizados a atracar en el muelle internacional de cruceros SSA México, filial del Grupo Carrix.

El “Edge” es operado por la naviera Celebrity Cruises y tiene capacidad para mil 320 miembros de tripulación y dos mil 918 pasajeros. Pero el ayuntamiento de Cozumel informó a través de un comunicado que el barco llegará solo con mil 220 pasajeros y 950 tripulantes, todos vacunados contra el Covid-19. El hotel flotante salió el sábado 26 de junio de Fort Lauderdale en la Florida, autorizado por el CDC.

El director de Turismo en la Isla de las Golondrinas indicó que para los meses de junio y julio se esperan 24 trasatlánticos vacacionales, lo que representará más de 50 mil visitantes del segmento de cruceros.

“En julio, se espera el día 7 al ‘Symphony of the Seas’, el 8 serán tres con el ‘Adventure of the Seas’, ‘Celebrity Equinox’ y ‘Carnival Vista’, en tanto que el 13 llegan el ‘Odissey of the Seas’, el 14 el ‘Celebrity Edge’ y el 15, el ‘Adventure of the Seas’, lo cual es muestra de la franca recuperación del sector”, declaró.

Posteriormente, para la segunda semana de julio arriban el “Carnival Breeze” con fecha 17 y el 21 el “Adventure of the Seas”, el 22 se contemplan tres más que son el “Celebrity Equinox”, “Carnival Vista” y “Carnival Breeze”.

Finalmente, el 27 de julio llega el “Odissey of the Seas” y “Carnival Breeze”; el 28 de julio arriban el “Symphony of the Seas”, “Celebrity Edge” y “Adventure of the Seas”; y para el cierre del séptimo mes del año, el 29 de julio atracará el “Carnival Vista” y, finalmente, el 31 de julio, el “Carnival Breeze”.

Riviera Maya alcanza 600% de ocupación

En junio, la Riviera Maya logró un promedio del 60% de ocupación hotelera, lo que representa sus mejores números desde que se declaró la contingencia sanitaria del Covid-19 en marzo del año pasado.

El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo informó que el destino mantiene un promedio de 60.2% de ocupación y que incluso en algunos días se ha registrado el 67% “el día sábado 12 de mayo el destino alcanzó una ocupación del 67.62%, lo que significa la más alta cifra desde que comenzó el impacto de la pandemia de la Covid-19”.

A lo anterior, agregaron que la más baja ocupación en lo que va del mes, ocurrió el día 1 de junio, con un 54.39%, es decir, que las cifras se mantienen a la alza en comparación con el declive que hubo hace un año.

En las próximas semanas el destino ingresará a la temporada alta, período en el que se espera que la Riviera Maya llegue por arriba de un 70% de ocupación. No obstante, la semana pasada, Andrea Lotito, vicepresidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, dijo que el sector se mantiene en expectativa porque los socavones no han sido reparados sobre dos puntos de la carretera federal.

Asimismo, existe un alto arribo de sargazo, pero se espera que deje de llegar en las próximas semanas y con ello lograr posicionar a la Riviera Maya en los mismos niveles de hace algunos meses.

Al menos cuatro municipios registran alza en hospitalizaciones

El rebrote de Covid-19 está cumpliendo casi dos meses y medio en Quintana Roo y aunque autoridades, tanto estatales, como de salud han implementado acciones emergentes para frenarlo, no ha sido posible, lo cual se convierte en una amenaza para la próxima temporada vacacional de verano y la esperada recuperación económica para esas fechas, pues aunque todos quieren evitar el semáforo rojo de riesgo epidemiológico, la esperanza cada vez se desvanece, en medio del alza de nuevos contagios y del crecimiento en la ocupación hospitalaria, que se ha hecho presente desde la semana pasada.

Es así, que cuatro de los 11 municipios en la entidad reportaron un alza en el número de pacientes positivos al coronavirus que han tenido que ser hospitalizados, en su mayoría en el sur del estado.

De acuerdo con el monitoreo que realiza la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el lapso de las últimas tres semanas, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Cozumel y Othón P. Blanco (Chetumal), han aumentado el número de ingresos al hospital, aunque no de forma tan alarmante como en los meses más críticos de la pandemia el año pasado.

Y aunque Cozumel y Chetumal se encuentran dentro de los 10 municipios con mayor incremento a nivel nacional, aún se espera que en las próximas semanas, con el aceleramiento de la campaña de vacunación en la entidad, estas cifras disminuyan considerablemente.

Actualmente, Chetumal tiene una variación de 13 pacientes que tuvieron que abandonar el aislamiento en casa por complicaciones, por lo que se ubica en el puesto número tres en el ranking, sólo por debajo de Mexicali y Baja California que tienen 14 pacientes cada uno; y Ciudad del Carmen y Campeche con 21 en ambos casos.

La estadística elaborada por la UNAM con los reportes de diversos organismo de salud pública, indica que Cozumel se encuentra siete posiciones más abajo que Chetumal, al tener un incremento de nueve casos en el mismo periodo de tiempo, “lo que es equivalente a un aumento de 8.9 personas hospitalizadas por cada 100,000 habitantes”, se puede leer en el documento. Recordemos que durante la última actualización del semáforo epidemiológico, que actualmente se mantiene en color naranja para todo el estado, el gobernador Carlos Joaquín González, evidenció que algunos municipios, entre ellos la capital, reportaron una tendencia a la alza en cuanto a nuevas hospitalizaciones, pero aclaró que eso no compromete la suficiencia hospitalaria.

“Tuvimos incremento en la ocupación hospitalaria en la región sur, principalmente en el Hospital General de Chetumal, donde alcanzamos cifras de 87% de ocupación y por ellos hay que poner especial atención en Chetumal y los poblados de Othón P. Blanco para evitar que sigamos creciendo en el número”, detalló.

Y según cifras del Sistema de Información de la Red de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAG), en hospitalización general, el Hospital General de zona número 3 de Cancún se encuentra al 100% y el número 18 en Playa del Carmen en 51%. Finalmente, sobre las camas con ventilador, el Hospital General de zona número 3 es el único en presentar niveles por arriba del 80% y del 100% en camas con ventilador en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Paciente vacunado sufre paro por Covid en Cancún

Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, es un médico de profesión que narra su experiencia profesional a través de charlas y videos de Youtube; y recientemente reveló en su canal, que uno de sus pacientes contrajo Covid-19, aparentemente con la variante delta, después de asistir a una fiesta en Cancún y a pesar de que al momento de su hospitalización tenía el cuadro de vacunación completo, sufrió un paro cardiaco.

El video cuenta con más de 287 mil vistas, donde Arroyo relata la historia de don Héctor, un señor de 56 años de edad que terminó intubado en el hospital debido a un cuadro grave de coronavirus, asimismo, afirma que por dos minutos cayó en un paro cardíaco debido a las complicaciones de la enfermedad.

En este caso, el paciente padecía diabetes, sobrepeso y había recibido días antes su segunda dosis de la vacuna de Pfizer, no obstante, esto no fue suficiente para evitarle un grave cuadro de Covid-19, lo cual debe quedar como experiencia para el resto de la población vacunada y que no se confíen.

El médico y youtuber destaca también los errores que cometió la familia del paciente, quienes se mantuvieron un año en aislamiento para evitar contagios “Me llegó un paciente #COVID19 al cual se le realizó estudio genómico y resultó ser #VarianteDelta. Pero lo que llama la atención es que YA Estaba vacunado‼ Se terminó intubando. Don Héctor y su esposa fueron vacunados el 30 de abril con la primera dosis de Pfizer, situación que detonó en un grave error: se confiaron”, escribió en redes sociales.

El paciente se contagió en una fiesta

Posteriormente agregó que “tras la insistencia de su hija menor, el día 27 de mayo, el señor, su esposa y la joven tomaron un vuelo de la Ciudad de México a Cancún para acudir a la fiesta de una amiga de la hija. La fiesta fue el sábado 29 de mayo y para el día siguiente ya estaban de regreso en Puebla. El día 2 de junio, don Héctor y su esposa recibieron la segunda dosis de la vacuna de Pfizer, tras lo cual presentaron los síntomas habituales pero el señor no mejoró y la familia pensó que era producto de la vacuna. El día 4 de junio se agravaron los síntomas y el día 6 notó la falta de olfato y gusto, por lo que el 7 de junio fue internado”.

Catorce días después de ser infectado el hombre tuvo un infarto, relató el médico. “A 9 días de presentar el cuadro grave de coronavirus y a 5 días de permanecer intubado, don Héctor sufrió un paro cardíaco por dos minutos. Afortunadamente, los esfuerzos del personal médico lograron revivirlo y eventualmente, fue dado de alta, aunque el señor aún necesita de oxígeno extra”.

Un punto importante que compartió el médico y youtuber es que se necesita esperar al menos dos semanas después de recibir el esquema completo de vacunación para que esta realmente haga efecto. “De nada sirve ponerse la mejor vacuna si el resto de las medidas no se llevan a cabo y mucho menos sirve, si no se ponen las dos dosis y esperar al menos dos semanas, o idealmente cuatro semanas” concluye en su video.

