La metformina reduce la replicación del virus del dengue

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Para Roche, la diversidad e inclusión son inherentes

Desde hace más de dos décadas, la metformina es la primera opción farmacológica para tratar la diabetes tipo 2, al ser un eficaz hipoglucemiante con pocos efectos secundarios. A partir de su uso generalizado, las investigaciones en torno a este fármaco continúan, al encontrar beneficios contra otro tipo de enfermedades, como la obesidad y, más recientemente, el dengue. Una investigación encabezada por Rosa María del Ángel, adscrita al Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del Cinvestav, ha comprobado en modelos in vitro e in vivo que el uso de la metformina reduce la replicación del virus dengue.

El estudio fue publicado en abril pasado en la revista Scientific Reports. También el fármaco podría tener efectos similares contra el virus zika, al ser ambos del género Flavivirus (familia Flaviviridae). De acuerdo con Carlos Noe Farfan y Juan Fidel Osuna Ramos, estudiantes de doctorado del Cinvestav y colaboradores en la investigación, este tipo de virus precisan del colesterol para la generación de sus complejos de replicación. En este sentido, el efecto hipolipemiante (reductor de colesterol), que se ha sumado a las propiedades de la metformina, puede afectar la replicación viral. “No es que este fármaco actúe contra el virus, más bien al ofrecer efectos pleiotrópicos (actúa en diversos blancos), interviene en moléculas del huésped que facilitan el proceso infeccioso.

“En el caso de nuestro estudio, nos interesó el efecto del fármaco sobre la actividad de la proteína AMPK, el sensor energético maestro de la célula, que interviene en muchas de las vías metabólicas, entre ellas la vía del mevalonato encargada de la síntesis del colesterol. La metformina, al activar a la proteína AMPK reduce la síntesis de novo del colesterol celular dificultando la creación de los complejos de replicación inducidos por los flavivirus y, en consecuencia, se inhibe la infección”, afirma Juan Fidel Osuna Ramos. En tanto, Carlos Noé Farfán, indicó que también han empleado fármacos específicos que inhiben la enzima implicada en la síntesis de colesterol, como es el caso de las estatinas, con buenos resultados in vitro, es decir a nivel celular. Sin embargo, los estudios clínicos que se han publicado hasta la fecha usando estatinas en pacientes infectados con dengue, no han encontrado diferencias significativas entre los grupos tratados y no tratados. Por otro lado, existe en la literatura científica evidencia que muestra que las personas diabéticas que controlaban su enfermedad con metformina tenían menor riesgo para desarrollar enfermedad grave por dengue, en comparación con los no usuarios. Esta evidencia y los trabajos previos en el laboratorio de Rosa María del Ángel permitieron consolidar este estudio.

Como empresa líder en el desarrollo de soluciones diagnósticas y tratamientos innovadores, Roche refrenda su compromiso con la construcción de entornos inclusivos y diversos como una condición indispensable para mantenerse como un lugar de trabajo en el que cada individuo pueda desarrollarse y potencializar plenamente sus habilidades y creatividad, en un entorno de completo respeto e igualdad, sin importar su edad, género, orientación sexual, diferencias físicas, nacionalidad o creencias religiosas. Para Roche, la diversidad y la inclusión son motores fundamentales para el desarrollo de la innovación y la productividad, pues incentivan la capacidad de crear, aprender y crecer a través del intercambio continuo de ideas, experiencias y valores. Reconocer y promover estos conceptos, será clave para la construcción de equipos multidisciplinarios, plurales que tengan la capacidad de adaptarse a los tiempos que vivimos actualmente y a las nuevas formas de trabajo, para así impulsar soluciones que permitan atender las necesidades y retos que presente el ecosistema de salud, afirma Rachelle Neumann, líder de Comunicación de Roche. “Cuando se trabaja en una cultura organizacional en la que la diversidad e inclusión son inherentes, la creación de equipos multidisciplinarios conformados por colaboradores con diferentes enfoques y experiencias, representa el aporte de ideas distintas que dan como resultados iniciativas colaborativas innovadoras que pueden representar posibles soluciones a distintos retos a los que se enfrentan día a día, lo que hace mucho más significativo el proceso del trabajo en equipo. “Contar con una estrategia de diversidad e inclusión real y efectiva representa un rasgo diferenciador para la compañía, pues es un factor de alta estima para los colaboradores, ya que permite que las soluciones y nuevas propuestas surgidas sean resultado de poner en común ideas distintas, lo que ha mantenido a Roche como uno de los mejores lugares para trabajar en el mundo”, afirma.

