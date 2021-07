“Muerte al verano”: Una historia de música, adolescentes y metal

Tras triunfar en distintos festivales

La película del director Sebastián Padilla ya está en salas de cine

Después de haber competido en 2019 en el Festival Internacional de Cine de Morelia, la película “Muerte al Verano” del director Sebastián Padilla llegó con éxito a las salas de cine, con las actuaciones de Ana Valeria Becerril, Diego Lavalle, Joshua Okamoto y Yojath Okamoto, quienes narran el andar de una naciente banda de metal.

Joshua Okamoto, en entrevista exclusiva para DIARIOIMAGEN, comentó “estamos muy contentos de la respuesta de la gente, desde que se estrenó en los festivales y ahora que llegó a las salas de cine, han sido solo comentarios positivos. Les ha encantado que es un cine diferente, una historia que no se parece nada a algo que ya se haya hecho antes”.

El actor vida a Román, de lo que nos contó “La historia es sobre un grupo de adolescentes que tienen una banda de metal y atraviesan situaciones difíciles, todo contado a los ojos de Dante. La construcción de Román nos llevó alrededor de mes y medio o dos, tuve un proceso de aprender a tocar la batería, me involucré en empalmar este personaje con el contexto de muerte al verano, que es muy violento, hay sangre, es una situación lúgubre con muy poca esperanza, lo puse en ese universo y fue padrísimo”.

No obstante, también reconoció que se enfrentaron a varios retos “La primera dificultad es este universo en el que viven, porque es muy violento, sangriento, desesperanzador, industrial, es el primer gran obstáculo, vivir ahí, en ese contexto, de ahí se viene la salida de nuestro vocalista y ese viaje para encontrar uno nuevo. El mensaje es reconectar con tu ser adolescente, con el despertar sexual, con la necesidad de pertenecer a algo y la amistad”.

Sobre la banda sonora comenta “gran parte de la música de la película, la música original es compuesta por Sebastián Padilla, pues él es una gran aficionado y purista del metal, de modo que construir esa parte musical fue fácil para él, nos estuvo cobijando, fue muy enriquecedor”.

En su caso destaca que “estuve haciendo una gran investigación junto a Sebastián, desde bandas como Metallica, hasta otras no tan conocidas, pero también muy buenas. Ya había escuchado un par de canciones de Death Metal, yo la verdad no era fan de este género, pero cuando me enrolo a ‘muerte al verano’ e investigo me fui enamorando del género, porque, si bien, se requiere de una técnica elevadísima para ejecutar este tipo de canciones, a mí me encantó probarlo, los bateristas tocan a doble pedal, debes ser un atleta, es una de las cosas que más me costaron en el personaje”.

“Muerte al verano” fue estrenada en festivales en Morelia, en 2019, donde fue su estreno “este fue de mis primeros proyectos y hacerlo de la mano de mi hermano ha sido padrísimo. Un poco lo que pasó con la pandemia es que retrasó proyectos, pero estoy por retomar algunos, viene teatro y cine, muy bonitos”.

Finalmente, invitó a la gente a apoyar a la película “como todas las películas depende de la afluencia el tiempo que van a durar en cartelera, esperamos que vayan al cine, es para toda la familia, después de más de un año de pandemia hace falta y es seguro acudir”.