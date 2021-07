Los Rabanes traen buena vibra con “A todo volumen: Pandemia Records”

Un disco de covers en compañía de amigos

Participan Beto Cuevas, Randy Elbrigt, Los Pericos, Los Auténticos Decadentes y más

Arturo Arellano

Los Rabanes es considerada la banda de rock más importante de Panamá e iconos en Latinoamérica, y actualmente presentan su nueva producción musical “A todo volumen: Pandemia Records”, un disco que podría llegar a convertirse en la siguiente obra de culto para el rock en español, en la que se acompañan de Beto Cuevas (La Ley), Randy Elbrigt (Molotov), Los Pericos, La Mosca Tse Tsé, Los Auténticos Decadentes, Che Sudaka, Wendy Sulca, Vampiro, Los Caligaris, entre otros.

Grabado “Desde Casa” en plena pandemia y con la colaboración de las principales figuras de la música del rock, el disco de los Rabanes viene a dejar una descarga de buena vibra entre los oyentes, por lo que Emilio Regueira miembro de la banda, en entrevista para DIARIOIMAGEN comentó “es el disco mas orgánico e improvisado, uno de los álbumes que más cariño le hemos agarrado y así como paso esto del Covid-19, nadie sabía lo que iba a pasar con la industria y los shows, por lo que después que nos enteramos que no había giras, ni festivales, primero fue caos, pero después encaminamos todo lo que sentíamos en música”.

Recuerda que “queríamos hacer versiones de canciones conocidas, desde hace mucho tiempo, pero no lo hacíamos, así que empezó una lluvia de ideas sobre unos temas y el primero que elegimos fue ‘Un millón de amigos’ de Roberto Carlos, la llevamos al reggae ska y quisimos invitar a otros colegas, grabaron Los Pericos desde su casa, esta primera canción se viraliza y está en Billboard, por lo que nos dimos cuenta de que podíamos hacer música y conectar con mucha gente mas”.

Es a través de extensas charlas y grupos de WhatsApp que van naciendo las nuevas canciones “todo mundo estaba en la casa encerrado, pero compartíamos gustos a final de cuentas, de modo que buscamos canciones con un mensaje de subidón anímico. No son canciones que no conocemos para no explicarle a nadie lo que íbamos a hacer, se trata de llevar un mensaje de esperanza”.

Sobre el tributo a Soda Stereo, dijo “sale porque en el año 2020 estábamos listos para participar en la gira ‘Gracias totales’ de Soda Stereo en compañía de otros vocalistas y bandas, pero se suspende todo. Ya teníamos en la cabeza en ese tributo, por eso elegimos para este disco la canción mas emblemática ‘Musical ligera’ y la grabamos con Beto Cuevas y Randy de Molotov”.

De incluir a Wendy Sulca, artista que se hizo famosa a través de sus videos en redes sociales dijo “ella tiene mucho que ver con el rock, aunque se hizo viral con un video de cuando era niña, ella ha crecido en todos lo sentidos, es una artista folclorista y ha crecido a través de audiovisuales donde ha trabajado, ella está en esta movida, aunque no lo crean. Además, siempre tratamos de tener representantes mujeres de la música, en esta ocasión se nos complicaron algunas, pero finalmente le da un gran aporte al disco, además de otras dos colegas venezolanas de la escena más local”.

Por otro lado, no descarta tocar este disco en vivo “Esa es la idea y mucha gente lo pregunta, estaban pasando tantas cosas que no sabemos cuando podremos volver a lo que teníamos, pero si se dieran las condiciones para el otro año de hacer conciertos, sin duda lo haremos. Porque hasta los empresarios están bien quebrados, posiblemente podríamos hacer una gira con los colegas, sería muy bonito, pero por ahora el mundo está revuelto, no podemos”.

Sin duda, esta es una inyección al rock latino, pues las siete canciones que componen el disco están llegando casi al millón de reproducciones y para ser algo subterráneo sin tanta fuerza en plataformas te das cuenta de que hay un público que quiere rock latino. Finalmente, agradeció “no conocía a los Caligaris, pero ya los conocí y fue maravilloso trabajar con ellos, también con uno de los mejores guitarristas que es El Vampiro, que nos aventamos con el la de Maná. Roberto delgado de la orquesta de Rubén Blades, estamos agradecidos con todos los grandes músicos, ingenieros, colegas, instrumentistas que nos trajeron energía a un discutan complicado”, concluyó.

LA BANDA PANAMEÑA RINDE HOMENAJE A

HORACIO VALDÉS CON “SESIONES DESDE EL ESTUDIO” A tres meses de la partida de Horacio Valdés, la banda panameña editó recientemente un EP al que titularon “Sesiones desde el Estudio”, como un homenaje póstumo al trabajo como productor y músico que Horacio desempeñó y que solo pudo ser interrumpido el día de su muerte el 17 de Marzo de este año. El productor y músico Horacio Valdés contó con una amplia trayectoria en el ámbito musical, siendo miembro de La Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación (LARAS), cantautor, actor, guitarrista y abogado panameño, conocido por haber sido el vocalista principal de la reconocida banda de rock Son Miserables. Este lanzamiento es la forma en la cual Rabanes decidió homenajearle.