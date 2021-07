Axel García, estudiante de la UAEM, emprende en el diseño, fabricación y personalización de sneakers

El estudiante del séptimo semestre de la carrera de Ingeniería Industrial del Centro Universitario UAEM Valle de México emprendió en marzo de 2020 Barry, que pretende impulsar la creatividad de los jóvenes, quienes pueden diseñar sus propios sneakers y generar ingresos

San Mateo Atenco, Estado de México.– Axel García González, estudiante del séptimo semestre de la carrera de Ingeniería Industrial del Centro Universitario Valle de México de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), emprendió en marzo de 2020 Barry, empresa dedicada al diseño, fabricación y personalización de sneakers (tenis).

El joven universitario, de 20 años de edad y oriundo del municipio mexiquense de San Mateo Atenco, refirió que esta idea de negocio estuvo influenciada por la actividad de sus padres, que son productores de zapato y siempre tuvo el sueño de tener su propia marca de calzado.

El confinamiento sanitario por la pandemia de Covid-19, relató, “fue la oportunidad ideal para hacer realidad esta inquietud y para ello, me acerqué a la Incubadora de Empresas del Centro Universitario UAEM Valle de México, donde me brindaron la asesoría adecuada para afinar mi idea y determinar que me avocaría a la personalización de sneakers”.

Barry, puntualizó, pretende impulsar la creatividad de los jóvenes, quienes pueden diseñar sus propios sneakers y generar ingresos, ya que ellos nos pueden enviar su propuesta, cuya viabilidad es evaluada por un diseñador y de proceder, se inicia el trabajo conjunto para elegir la suela, los materiales -naturales o sintéticos-, el color, las agujetas e incluso, el tipo de plantilla.

Una vez a la venta, abundó, parte de los ingresos es para el autor del diseño original. “Buscamos que los jóvenes, a través del calzado, proyecten su personalidad, su estilo de vida”.

A mediados del mes de junio, indicó, inició la venta de Barry a través de redes sociales y en la Plaza Azul de San Mateo Atenco; próximamente mediante la página web de la marca. “Buscamos rentabilidad, así que por ahora pusimos a la venta los diseños con los que contamos y los clientes han expresado su gusto por los colores, los materiales y la comodidad”.

Reconoció que el respaldo de la Incubadora de Empresas de la UAEM y en particular de su asesora, Gilda Miranda, le ha permitido asistir a diversos eventos y buscar apoyo financiero a través de su participación en concursos de emprendimiento. “Para mí ha sido un excelente año, ya que incluso he establecido alianzas y colaboraciones con tres marcas: Najjat Harb (marca de ropa española); AVI MX, agencia de marketing, y SOYY, una plataforma que brinda beneficios por la compra de mi producto”.

Detalló que el Team Barry está conformado por ocho personas, incluido su padre, Edmundo García, cofundador de la marca y diseñador: dos personas en el área de diseño, dos en producción y cuatro en el área de comercialización y redes sociales.

Axel García González participa en el certamen Naucalpan Emprende de la Incubadora Empresarial del municipio de Naucalpan, Estado de México, y en el siguiente link puedes apoyarlo con un like: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=173160941486060&id=100063764641752&sfnsn=scwspwa.