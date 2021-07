Christian Borbolla lanza Bitcoin Lights en un NFT

La primera obra pictórica mexicana de Criptoarte

Contiene 1976 piezas y ya se encuentra a la venta

Arturo Arellano

Con la intención de sumarse al movimiento Criptoartístico que surge como una categoría de arte basado en la tecnología Blockchain a finales de 2010, y que en el último año ha cobrado especial relevancia entre artistas e inversores de los Criptoactivos, Christian Borbolla lanza la primera obra pictórica mexicana de Criptoarte anidada en un NFT coleccionable de edición limitada en el mercado internacional.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, el talentoso artista mexicano explicó “Criptoarte es una nueva tendencia que cobra popularidad alrededor del mundo y genera millones de dólares tanto para los marketplaces, como para creadores y artistas que son generadores de activos. Una vez dicho esto, es una forma nueva de comercialización de activos digitales, basados en una criptomoneda, el Ethereum y ¿por qué en este y no en otra?, porque tiene la particularidad de ser una fuente abierta, código abierto, en la que tú como artista programas contratos inteligente para trabajar después en activo ventas y reventas”.

De Bitcoin Lights, dijo “acabo de sacar mi obra génesis, se dice así porque es la primera colección grande en el término de arte de este tipo, ya estoy ofertando mi obra en Criptoarte.

Bitcoin Lights es una alegoría al nuevo sistema financiero, cuando tienes la obra enfrente en el último plano vemos una moneda de oro acuñada, bitcoin, y atrás salen unos rayos resplandecientes a manera de sol, que toca todo. Es una escultura de un hombre a caballo, en la pose de emperador Constantino, con esto dejamos un testimonio de cómo en la actualidad tenemos la libertad de escoger cualquier tipo de financiamiento. He tomado estos elementos para dejar esta pieza como huella histórica de la aceptación de la criptomoneda”.

No obstante, reconoce que como todo nuevo sistema tiene fallas “pero poco a poco será más estable, creo que una de las características que tienen esas monedas, es la rareza y escasez, porque hay un número limitado de estos activos y una vez que se llega a un número ya no se vuelve a acuñar como el oro que es escaso, el dinero que movemos es el papel y aunque antes estaba soportado en oro ahora está soportado en deuda, por eso es conveniente la critpomoneda. Definitivamente recomiendo designar un dinerito a comprar tu cripyomoneda, Ethereum, por ejemplo, no necesitas mucho”.

Yo soy un amante de esta nueva tecnología desde que empezó pude hacer una pequeña inversión hace varios años y he ido viendo el desarrollo financiero que ha tenido, es fenomenal, incluso cualquier inversión.

“Esta obra la hice físicamente, existe, una vez que pinté en óleo sobre tela, la pieza se digitaliza, una vez hecho genero un activo múltiple de 1976 unidades, es decir, hay ese número de piezas iguales a la venta en los principales de marketplaces internacionales, de manera paralela mi fórmula para lanzar de forma comercial este activo y no perder a mis antiguos compradores, es aquel que compre criptoobra le mando una carpeta con la obra física impresa en original. Con certificado de autenticidad”.

La obra se oferta en alrededor de 19 mil pesos y se puede pagar “con criptomoneda en los marketplaces y el segundo está por inaugurarse una página, donde se podrá comprar con tarjeta de debito y crédito con los métodos tradicionales”.

Finalmente, el artista refiere que “dos mercados muy importantes para este tipo de arte, por un lado los coleccionistas de arte clásicos que quieren empezar a incursionar en esta nueva forma de comercialización, porque ya se dieron cuenta que una vez que compras el activo comienza otro que va subiendo más de precio; y el segundo son jóvenes que van de los 28 años en adelante que invierten para esperar la revalorización, ellos mismos empiezan a revender de forma casi inmediata la obra y recuperan hasta 5 veces lo que invirtieron”, concluyó.