Enmarcado en su nuevo más reciente álbum, ‘Origen’, Juanes estrena a nivel internacional el video de su éxito “Sin medir distancias”, una de las canciones que lo inspiraron e influenciaron en su adolescencia y que marcaron su vida como artista. “Sin medir distancias” actualmente ocupa la posición #2 en la radio general en Colombia, en el monitoreo de National Report.

Por medio de esta canción, Juanes enaltece el folclor colombiano haciendo un homenaje al vallenato y por supuesto a su autor Gustavo Gutiérrez Cabello y a las voces como la de Diomedes Díaz y El Cocha Molina que hicieron de este un clásico.

“Diomedes me lleva a mi época en Medellín cuando amaba el vallenato y por alguna razón en mi adolescencia me conecté mucho con esta música a pesar de que yo era más rockero, pero las novias, las fiestas, me llevaron a apasionarme con esa música, con todas las canciones de Diomedes. También Carlos Vives con Clásicos de la Provincia me fue llevando a conocer y a amar este género”.

JUANES