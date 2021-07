Todavía no hay acuerdo para convocar a un extraordinario

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Desde hace semanas habían surgido indicios de que sería muy difícil convocar en el actual receso legislativo a un periodo extraordinario de sesiones y esto se confirmó ayer, cuando nuevamente se pospuso en la Comisión Permanente la convocatoria, por diferencias entre los grupos parlamentarios.

De acuerdo con versiones que circularon en la sede del Senado, donde actualmente sesiona la Permanente, se registró una larga. y acalorada discusión interna, al cabo de la cual la Mesa Directiva de la Comisión Permanente decidió sacar el tema del orden del día.

En esa reunión se trataron los casos de los diputados federales Saúl Huerta (expulsado de Morena) y Mauricio Toledo (PT), así como del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La pesquisa comenzó a partir de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En lo que respecta al ex legislador de Morena, el poblano Saúl Huerta, acusado de abuso sexual en contra de jóvenes, no hay ningún desacuerdo. De hecho, por esa razón fue expulsado de las filas de su partido y la orden de aprehensión conseguida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México está lista para ser ejecutada en cuanto la Cámara de Diputados vote su desafuero o cuando concluya su mandato, el último día de agosto.

Los dos últimos casos fueron los que generaron los desacuerdos y la consiguiente polémica, pues el PT, aliado de Morena en respaldo de la llamada Cuarta Transformación, en esta ocasión no está conforme con las pesquisas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que la emprendió contra el incómodo legislador Mauricio Toledo por presunto enriquecimiento ilícito, mientras que en el caso del fiscal Carmona, él mismo se ha encargado de su defensa y consiguió una suspensión definitiva (amparo) y que, por lo tanto, está a salvo de la acción de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.

No obstante, ese órgano legislativo, presidido por el “moreno” Pablo Gómez Álvarez, decidió proponer su desafuero ante el pleno de la Cámara de Diputados, el cual deberá decidir en el eventual periodo extraordinario.

Los legisladores del PAN y del PRI sostuvieron que, debido a la protección del Poder Judicial federal, el funcionario morelense no podía ser sometido a un juicio de procedencia. En cuanto a Toledo, el conflictivo “precandidato presidencial” Gerardo Fernández Noroña reiteró en la sesión de la Permanente que la decisión de retirar el fuero a su compañero del P no se ha ajustado al debido proceso, pues la preocupación “de todas y todos es que las cosas se hagan jurídicamente correctas para que no puedan escapar a la justicia quienes tengan que responder por actos o posibles ilícitos”.

Fernández Noroña justificó así el hecho de que se hubiese retirado del orden del día de la sesión de la Permanente el tema de la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones de la Cámara de Diputados precisamente para votar el desafuero.

“Por esta razón se pospuso este dictamen que además todas las fracciones parlamentarias, a excepción de nuestros compañeros de Morena, solicitamos que se votara por separado y la fracción de Morena insistió en que se votara en bloque, que no ayuda a fortalecer el debido proceso y no ayuda a la claridad de las cosas que estamos decidiendo y a la fortaleza del proceso”.

La explicación de parte de Fernández Noroña fue necesaria porque el diputado de Morena, Rubén Cayetano García, como se no estuviera enterado, pidió al presidente de la Comisión, su compañero de partido Eduardo Ramírez de Aguilar que se informará el porqué del cambio, ya que la convocatoria al extraordinario era el tema central, por cual inclusive esta sesión de la Permanente se convocó de manera presencial.

El hecho es que, debido a los desacuerdos que obligaron a posponer (previsiblemente) la convocatoria al tan discutido periodo extraordinario, la sesión de la Comisión Permanente comenzó con casi tres horas de retraso, en la cual además de la supuesta explicación se desató una polémica entre acusaciones de los legisladores del partido oficial y la oposición de tratar de impedir que se haga justicia en el caso de dos legisladores y un fiscal que deben enfrentar procesos penales por abuso de menores y corrupción.

Fernández Noroña resultó un mal abogado

La senadora del PAN, Xóchitl también pidió una explicación por los cambios, lo cual aprovechó para señalar que su grupo parlamentario “no quiere ser cómplice de dos personas que por demás están señaladas; uno de corrupción y el otro, de pederasta.

“Me parece que mal haríamos, como legisladores, de ser alcahuetes de personajes impresentables en este país y que nosotros no podemos permitir que hoy, en esta sesión que se convocó, no se aborde este tema”.

La secundó la diputada Dulce Alejandra García: “Otra más de sus mentiras, diputado Noroña, ayer ya lo caché.

“En una, se disculpó en Twitter. Y hoy nuevamente viene a decir que es un acuerdo unánime de la Mesa Directiva de retirar este dictamen tan importante para el país.

“Porque la impunidad es uno de los grandes males que lastiman absolutamente a todos los mexicanos y mexicanas, y el doble discurso de su partido y del partido de Morena es el que ya tiene cansado y harto a México.

“Nosotros, desde Acción Nacional, ya lo dijimos en conferencia de prensa, no vamos a encubrir absolutamente a ningún violador de niños, a ningún pederasta y por supuesto que a ningún personaje que se haya enriquecido ilícitamente.

“Estamos listos para dar el debate, así que exijo una explicación por parte del presidente de la Comisión Permanente, que nos diga cuál es la razón por la cual no vamos a discutir este tema, que ayer ya fue aprobado dentro de la Primera Comisión para que haya un período extraordinario en la Cámara de Diputados para tratar este tema toral que tiene que ver con el desafuero de dos diputados federales, uno de Morena y uno del PT.

“Exigimos una explicación.

El presidente de la Mesa Directiva de la Permanente, Eduardo Ramírez, explicó que no se canceló el debate; sólo se difirió para lograr construir la mayoría calificada necesaria que se requiere para citar a un período extraordinario.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, explicó que su partido está de acuerdo con que se posponga citar al período extraordinario, porque en el caso del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, la Comisión Instructora que acordó su desafuero no tomó en cuenta que logró la suspensión definitiva en el juicio de amparo. Por ello, dijo, la decisión de diferir la discusión sobre el llamado a la Comisión Permanente “nos dará tiempo de analizar un diferendo y “evitar un contratiempo jurídico de graves consecuencias para la propia Cámara de Diputados”.

En fin, el resultado es que no se aprobó la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones de la Cámara de Diputados.

Por cierto, están pendientes las ratificaciones de los nombramientos presidenciales de Rogelio Ramírez de la O y de Roberto Salcedo, como nuevos secretarios de Hacienda y de la Función Pública, respectivamente.

Pero en tal caso, no sólo debería sesionar la Cámara de Diputados, sino también la de Senadores, ya que a la primera le corresponde ratificar al titular de Hacienda, mientras que a la segunda corresponde el nombramiento en la Función Pública.

Urgen los cambios, advirtió la titular de Gobernación

En tanto, la secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, urgió a los diputados a continuar con los cambios constitucionales del proyecto de la llamada 4T, ya que “el tiempo se nos está yendo en una forma vertiginosa”.

En el foro “Bases Constitucionales de la Cuarta Transformación”, organizado por la propia Cámara de Diputados, la también ministra en retiro señaló que la próxima legislatura será más plural y ello hará más complicado llegar a acuerdos, aunque confió en que, con diálogo y consensos, se lograrán convenios fraternales con los otros grupos parlamentarios.

La funcionaria federal indicó que los cambios impulsados por Morena están encaminados a fortalecer el papel del Estado como defensor de la Constitución y los derechos humanos y recordó que se han modificado 55 artículos de la Constitución, como parte de “un proyecto de nación fraterna, con valores sociales”.

