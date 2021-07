Nada impide inicio del ciclo escolar presencial en agosto: López Obrador

Llama a maestros y a padres de familia a prepararse

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que se reiniciarán las clases presenciales este agosto y “no hay nada que lo impida”, ya que el avance de la vacunación redujo los riesgos de contagios, por lo que exhortó a las autoridades, maestros, padres de familia y estudiantes a prepararse para ello.

“Vamos a reiniciar las clases, así en definitiva, no hay nada que lo impida. Hay un pequeño rebrote de contagios, pero ya tenemos más vacunación y por lo mismo hay menos riesgo de contagio y ya no podemos seguir con las escuelas cerradas, se va a reabrir, de modo que el reinicio a clases se va a dar”, indicó este miércoles en su conferencia mañanera.

Señaló que la próxima semana las autoridades educativas presentarán una propuesta para que, “con tiempo, nos preparemos todos”, y “que no nos acostumbremos, sino tenemos que regresar a clases a finales de agosto, de acuerdo al calendario escolar”.

También pidió el apoyo de las autoridades estatales y municipales, así como a los padres de familia para tener en buenas condiciones los planteles, ya que hay escuelas que fueron “vandalizadas” y deben ser arregladas.

Al ser cuestionado sobre las negociaciones encaminados a la reapertura de la Escuela Normal Rural “Luis Villarreal” de El Mexe, Hidalgo, refrendó que el compromiso de su gobierno es reabrir esta escuela, para lo cual confió que se llegue a un acuerdo antes de iniciar el próximo ciclo escolar.

Destaca excelente relación con la banca española

El mandatario también destacó la excelente relación que mantiene el gobierno de México con los empresarios y en especial con los bancos españoles que operan en el país, además de asegurar que se mantienen abiertas las puertas a la inversión de dicho país.

López Obrador puso como ejemplo los compromisos hechos entre el gobierno mexicano y Banco Santander, liderado por Ana Botín, así como BBVA, que preside Carlos Torres Vila.

“Llevo buena relación con Ana Botín de Santander y desde el principio hicimos el compromiso que no íbamos a cambiar las reglas de cobro de comisiones y que íbamos a cumplir con lo que habíamos dicho en campaña a no hacer modificaciones en la banca, hemos cumplido”, aseguró el Presidente.

Agregó que México sigue abierto a la inversión extranjera, entre ellos la de España, pero con negocios lícitos que no se hagan al amparo del poder público, “que no se hagan mediante el influyentismo, que no tengan que ver con la corrupción”.

Recordó que este año se conmemoran 200 años de la independencia de México y 700 años de la fundación de México Tenochtitlán, por lo que es un momento para mejorar la relaciones entre ambas naciones, misma que ya es, dijo, “una relación de mucho respeto fraternal”.

“Creo que convenía poner un límite a esa situación de descomposición a esas relaciones económicas y comerciales en donde perdía México y se consideraba que México era tierra de conquista, eso ya no se va a permitir, pero no hay ninguna aversión al pueblo español que respetamos mucho”, consideró.

Suman tres veces que la presidenta de Santander se reúne con el presidente de México. En 2019, durante su visita al país se anunció que este banco dejaría de cobrar comisiones en el envío de remesas; y también en octubre del 2018, cuando López Obrador fungía aún como presidente electo.