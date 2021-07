Ruensito: El mexicano que anda al “Cien x Cien” en el Medio Oriente

El cantante lanza su nuevo sencillo

Se presentará en el Foro 1869 de la Ciudad de México el próximo 28 de julio

Arturo Arellano

Después de haber lanzado “Me corono” y “Mi casa es tu casa”, canciones con las que asaltó las listas de popularidad de países del Medio Oriente en el 2020, cantando en español y aprovechando un año caótico en medio de una pandemia mundial, ahora Ruensito sorprende con “Cien x Cien”, donde muestra una faceta diferente, dejando ver su creatividad.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, el cantante mexicano comentó “La canción ‘Cien x Cien’ nace el año pasado, pero no tenía forma, al menos no la que me gustaba, lo que decía, la letra no estaba orientada a lo que quería hablar, de modo que empecé a fantasear con la idea de una ruptura y conecté con el corazón, para que finalmente naciera la letra que se viene a completar hasta marzo de este año con el lanzamiento”.

Explicó que el tema “se graba en Beirut con más de 65 personas en producción, es una canción muy bonita, con un beat agradable, el video es una cosa muy padre de ver y los resultados han sido muy buenos, ya estamos en el top 10 en Medio Oriente, Irak, Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Qatar, estoy muy emocionado por la gran recepción de la gente”.

Su éxito como mexicano en aquellos lares, dice “inicialmente creo que es por que allá vivo, cuando salió ‘Me corono’ preguntan quien soy y porque canto en español si estoy en El Líbano, pero eso hizo que llamara la atención, porque es nuevo en el Medio Oriente, además, diferente en todo el mundo, porque soy muy yo. No estoy buscando destacar, no estoy planeando algo en especial para demostrar, creo que las cosas fluyen, no hay otra persona como yo y eso ya me hace diferente, soy autentico y original, eso se ve reflejado en mi arte”.

Adelantó que seguirá lanzando sencillos “porque cada canción ha sido un goce y aprendizaje diferente al anterior, es aprender todo el tiempo, además es como funciona ahora como artistas. Por otro lado, el estar en un viaje de descubrimiento lo hace excitante y educador porque hay cosas que no esperas en esa construcción de las canciones y del proyecto per se”

Sobre su presentación del 28 de julio en el Foro 1869, comentó “mostraremos mi concepto, al final creo que venimos a tocar puertas, venimos a mostrar el trabajo, pero ya tenemos algunos fans que están emocionados con la presentación. Soy una persona que me gusta hacer las cosas bien, de modo que, aunque sea un lugar pequeño lo haremos lo mejor que se pueda porque la gente está confiando en mí y no los voy a decepcionar”.

Asimismo, reconoce que no tiene planes a largo plazo “vamos a corto plazo, ahorita es el show, ese es mi primer objetivo, en un futuro lo que venga está bien, yo estaré trabajando muy duro y lo que pase el día de mañana será resultado de lo que trabajo hoy, no tengo nada planeado” apuntó, no obstante, dijo que le gustaría colaborar con mujeres mexicanas “Soy fan de las mujeres mexicanas, Danna Paola, por ejemplo, me siento identificado y atraído por mujeres fuertes, me gusta su carácter, lo que ha hecho, crecí con ella, de modo que la admiro mucho y me encantaría trabajar con ella”.

Y es que admite que también siente mucha admiración por personajes como Thalía, Juan Gabriel, Rocío Dúrcal, Dulce, Marisela y muchas más.

