El presidente Andrés Manuel López Obrador dio una amplia explicación acerca de la reforma eléctrica, a propósito de las inversiones extranjeras, para señalar que ésta tendrá el propósito fundamental de beneficiar al pueblo de México, a los consumidores, no a las empresas privadas ni a los concesionarios que durante décadas se aprovecharon de la infraestructura gubernamental.

Dijo que los contratos leoninos -establecidos en los sexenios en que ellos mandaban-, establecían que la CFE generara poca electricidad a efecto de dejar margen para la compra de energía privada y el Gobierno pagaba además a altos costos la energía, para que al término de los contratos, las empresas quedaran en manos privadas, es decir, el Estado no tenía ningún beneficio.

Por ello, la reforma eléctrica ahora dará prioridad a la CFE para que ésta genere energía suficiente para satisfacer la demanda de los consumidores, a bajo costo, y se reduzca la compra a empresas privadas -56-46%- que no serán desplazadas, tendrán acceso al mercado, pero con menos privilegios, se utilizarán las hidroeléctrica a su capacidad y se evitará más saqueo de las arcas públicas.

Los señalamientos del presidente López Obrador son públicos y estarán contenidos en la reforma eléctrica en marcha, no se trata de un asunto de Estado ni de negocios que se manejen en sigilo, son asuntos públicos que ahora se ventilan con amplia libertad para reiterar que México está abierto a la inversión extranjero pero en condiciones justas. México no es ya tierra de conquista.

Las lujosas oficinas de Bienestar, antes Sedesol, que se encuentran en Paseo de la Reforma serán desocupadas y éstas se irán a Oaxaca; la SEP prepara su marcha a Puebla y la secretaría de Cultura, a Tlaxcala; Rocío Nahle seguirá despachando como titular de Energía desde Villahermosa y la secretaría de Agricultura va a Ciudad Obregón, dijo el Presidente al confirmar que la descentralización del gobierno federal va en serio…Tal propósito ha sido una constante en sucesivos sexenios, pero no se ha concretado debido a múltiples factores: los secretarios de Estado son llamados recurrentemente a Palacio Nacional -antes a Los Pinos-, y necesariamente tenían que estar en la Ciudad de México. Lo mismo que a los ciudadanos que viven en el interior del país se les facilita más llegar a la CDMX que trasladarse a Villahermosa o a Ciudad Obregón para resolver asuntos de sus comunidades, por lo que necesariamente los funcionarios tenían que contar con oficinas en la capital del país… Se verá como se resuelve este asunto complejo, pero que es necesario realizar por la situación cambiante por diversas contingencias, sanitarias, de vialidad y de promoción de nuevos centros de desarrollo nacional… No sólo se reanudarán clases a finales de agosto, sino que junto con ello se resolverá el conflicto de la Normal del Mexe, anunció el presidente López Obrador, toda vez que persiste la inquietud acerca de si las normales rurales desaparecerán o seguirán vigentes. Nada impedirá la reapertura de las escuelas las cuales se encuentran abandonadas y vandalizadas, señaló el Presidente al indicar que con el avance de la vacunación los riesgos de contagio se reducen… Conflictos sociales sin resolver en Oaxaca hacen que los inconformes no sólo recurran a los clásicos bloqueos y tomas de oficinas, ahora van en contra de los mismos funcionarios, como ocurrió con el líder del Congreso local, Arsenio Mejía, que fue correteado por pobladores de municipios metropolitanos inconformes con la intromisión de legisladores en asuntos que sólo les incumben a ellos, como es la elección de sus autoridades.

