Asociación Nacional de Locutores de México

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

SIN DUDA, EXISTE UNA ENORME DIFERENCIA ENTRE LA EDAD Y LA ACTITUD DE VIDA, es una realidad y la experiencia personal me indica que esto es así y que en una actitud activa de pronto tenemos energía real que nos permite hacer muchas cosas y nos indica que podremos superar los retos.

HACE ALGUNOS AÑOS, RECIBÍA DE MANOS DE LA PROFESORA Y DOCTORA Rosalía Buaúm Sánchez, la presea del PREMIO NACIONAL DE LOCUCIÓN, al lado de otros importantes comunicadores del país, al poco tiempo me vi incluido en su planilla para estar en otro periodo en la dirigencia de la ASOCIACIÓN NACIONAL DE LOCUTORES DE MÉXICO como vicepresidente nacional, UN GRAN HONOR Y UNA ENORME RESPONSABILIDAD. Jamás pensé en el reto, tampoco pensaba que la enfermedad me detendría y me obligaría a dejar ese puesto y estar al lado de la Dra. Rosalía, que es sin duda un gran ser humano, pero además una gran dirigente que desde muy niña conoce los temas de la locución y así el tiempo y el deterioro físico me derrota en esta etapa dejando un gran reto para continuar al lado de tan gran dirigente en la asociación, siempre con lealtad y afecto a ella y a todos los locutores del país, estando en la batalla, porque la libertad de pensamiento y de palabra es vital para el gran crecimiento de este gran país que amamos tanto.

Así como se está en el reto de la libertad de expresión y de pensamiento, el país también tiene varias guerras: la del empleo, de la salud, la seguridad, la educación, la confianza y la unidad y en cada casa, se escucha siempre a alguno de los grandes locutores de México comentar con responsabilidad los temas que requieren nuestra atención y es por ello que la libertad con la que se hace nos muestra el enorme ejemplo de la vitalidad que toma un país que puede hacer tal ejercicio conservando la unidad nacional y pensando en el desarrollo del presente y dejando atrás los odios y resentimientos que rompen con la paz nacional en muchos sitios.

Es lógico que el resentimiento aflora en muchos espíritus enanos, pero debemos recordar que en la actual condición del país y en sus tiempos y circunstancias no se puede imponer, sino que se debe negociar, durante los primeros tres años se pudo realizar algunos de tales ejercicios, pero hoy en día es importante el que se encuentren los caminos de la conciliación y la unidad en vez de la confrontación y el rompimiento, por ello, muchos señalamos que en vez de andar distrayendo con los “destapes de fichas y corcholatas” se debería realizar el ejercicio de la consolidación del proyecto de la 4T y después ver los caminos que todos sabemos serán impuesto por el Presidente, no por las encuestas, porque así está el esquema del país. Tenemos un régimen presidencialista nos guste o no y a pesar de que se hable de cambios los contenidos son iguales que antes, pero con diferente enfoque, donde al parecer lo que importa es contener las protestas sociales que genere el hambre y los conflictos económicos y sociales en el país y a nivel mundial. Conservar la paz y la estabilidad es la prioridad y es así que si bien no nos gusta a muchos, el Presidente y lo que anteriormente era la “MAFIA DEL PODER”, ES DECIR EL GRAN PODER ECONÓMICO SON LOS QUE SIGUEN GOBERNANDO PARA DAR ESA ESTABILIDAD Y PARA ELLO LOS EX MAFIOSOS SIGUEN GOZANDO DE CONTRATOS, CONCESIONES Y DEL USO DE LOS FONDOS PÚBLICOS Y BIENES NACIONALES PARA HACER SUS NEGOCIOS PRIVADOS Y A LOS DEMÁS, A LOS MIEMBROS DEL INFELIZAJE NACIONAL, PUES NOS TOCAN LAS MIGAJAS Y EL ATOLE CON EL DEDO… PERO NO SÉ SI ESTO ES MEJOR A UNA GUERRA CIVIL QUE NOS DESTRUYA TOTALMENTE…

En muchos sitios estamos en sitios de guerra, luchas por el control territorial y de mercado por medio del tráfico de drogas, armas y dinero de los grupos mafiosos donde sin duda alguna existen controles y relaciones de grupos políticos, policiacos, empresariales y financieros a nivel nacional e internacional y tal parece que no nos hemos dado cuenta de que todo el INICIO DE LAS GUERRAS DEL NARCOTRÁFICO SON IMPUESTAS POR CONDICIONES GEOPOLÍTICAS DE LA ECONOMÍA DE GUERRA Y POR AGENCIAS INTERNACIONALES y en vez de atender con esa lógica el conflicto nos seguimos haciendo o bolas o pendejos, pero no damos con el buen camino para cerrar las heridas que se van produciendo en todo el país. HOY sufrimos realmente la invasión de los grupos internacionales fomentados y generados en muchos países con el cuento de la paz política, dejando salir gente, dinero, drogas, armas para establecerse en México e imponer una nueva economía ajena a la actual que puede descarrilar seriamente el proceso en el país y al parecer no se dan cuenta las instituciones o los funcionarios que andan buscando fichas y corcholatas, en vez de observar la realidad nacional.

SIN DUDA, TENEMOS ZONAS CONTROLADAS POR LA “NARCOECONOMÍA”, LOS “NARCONEGOCIOS”, EL “NARCOFINANCIAMIENTO”, LAS “NARCOGUERRITAS” y la “narcopolítica” y no queremos aceptarlo como una realidad, sino que se dan vueltas al tema y así pues no se encaran los asuntos ni se resuelven los conflictos y problemas. Ya son tiempos de acción y dejar la palabrería, hacer en vez de quejarse y controlar las cosas con valor y confianza en el poder popular, los grandes intereses económicos no andarán poniendo en peligro su estabilidad y negocios, así que a un lado, porque esto es un asunto de interés nacional no de pillos de cuello blanco.

socrates_campos8@yahoo.com.mx