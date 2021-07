Dr. Arturo Arciniega promueve su trabajo en Dental Office México

Clínica de especialidades dentales

Es un especialista con una gran experiencia creando sonrisas para celebridades, Futbolistas, Políticos y Empresarios

El Dr. Arturo Arciniega, es fundador de la clínica “Dental Office México”, donde ha dejado claras sus capacidades en cuanto a la estética detal se refiere. El Doctor cuenta con una gran experiencia creando sonrisas para Celebridades, Futbolistas, Políticos y Empresarios y hoy en día es uno de los dentistas más reconocidos del país, ganador del premio nacional a la excelencia profesional y un doctorado Honoris Causa.

Para platicarnos sobre su trabajo, el Doctor platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN “Realmente en estos días estamos escuchando mucho hablar sobre la estética dental a través de Carillas cerámicas, es un procedimiento que hará rejuvenecer tu rostro y sentirte más cómodo con tu sonrisa, mediante la colocación de láminas cerámicas hechas a mano de manera artesanal con las cuales podemos cambiar el color, forma, tamaño y posición de los dientes para una sonrisa más armónica”.

En ese mismo sentido añade que “Hemos hecho este trabajo en bastantes celebridades, futbolistas, políticos, etcétera y a nivel global es un tratamiento que está buscando mucha gente para perfeccionar su sonrisa. Realmente son para todos, el tema es como llegar a ese detallado, a veces hay que echar mano de brackets, evidentemente, tiene que estar la boca sana y después lo que hacemos es un prototipo que va en base a los rasgos faciales de la gente, color, tamaño y forma, para que podamos escoger juntos lo que mejor les acomoda”.

Explica que el concepto de belleza varia mucho de acuerdo ala percepción de cada persona “Lo que para unos es falso para otros es deseable, lo que para unos es bello ,para otros no tanto, en gustos se rompen géneros, pero nosotros nos adecuamos las necesidades de cada quien. Parte de ello es analizar que idea tiene cada paciente y luego diseñar la sonrisa de acuerdo a sus necesidades”.

Sobre quienes aplican este tratamiento de forma errónea, advierte “Es importante tomar ventaja de los medios de comunicación, de redes sociales. En mi caso me gusta mostrarles el trabajo lo mas cercano posible, lo mas transparente a los pacientes, para que sepan como se trabaja y cual es el resultado. Creo que por ahí debe empezar la gente que esta interesada en este tipo de tratamientos, en investigar, desde el doctor que te va a atender, calidad de los materiales que usan y las recomendaciones que tienen o no de sus pacientes. Porque como en todo siempre hay quienes lo hacen bien y quienes no, pero en este caso las consecuencias pueden ser graves para quienes se someten a un mal tratamiento”.

Explica que la duración del tratamiento varía “es según cada persona, porque si hay alguien que ocupe brackets u ortodoncia previa, eso alarga mas el tratamiento, pero si es alguien que puede acceder a las carillas de forma inmediata, es un proceso que no dura mas de 20 días es relativamente rápido”.

Relata que ha trabajado la sonrisa de muchas personas mediáticas “Como es el caso de Danna Paola, que tiene una sonrisa hecha por nosotros, Armando Hernández, Giovanni Medina, varios futbolistas, Oswaldo Benavides, este ultimo que incluso me regaló una mención en su serie de ‘Monarca’, donde menciona que si fueron al dentista conmigo”.

Sobre los costos explicó que “Es un tratamiento cosmético en la mayoría de los casos, ronda entre los 200 y 350 mil pesos un tratamiento completo por la parte de arriba, pero hay que tomar en cuenta que es un resultado que les va a durar por 15 o 20 años. Es una inversión, siempre le digo a los pacientes que ni un carro esta tanto tiempo con nosotros, generalmente a los ocho años ya da problemas y tu sonrisa no, es algo que usas las 24 horas del día”. También indico que cuentan con planes de financiamiento y que incluso se puede meter a meses sin intereses con algunas tarjetas de crédito.

Lo que lo hace diferente a otros profesionales que ofrecen este tratamiento, el Dr. Arciniega comenta “es la calidad, realmente tenemos una preparación importante, en Los Ángeles y Nueva York. También, tenemos mucha experiencia, somos una clínica que coloca en promedio 400 carillas en un mes, pocos consultorios pueden hacer ese volumen de trabajo con calidad. Somos detallistas y perfeccionistas, me encanta traer lo que aprendo en Estados Unidos a México. Desde el sillón donde se sienta el paciente, hasta los aparatos, los tenemos al nivel de lo que se usa en el primer mundo”.

Sobre la importancia de lucir una sonrisa estética dice “Hace años era común, que los pacientes no querían hacerse mucho en los dientes, pero no sé si por la definición de las cámaras o lo expuestos que estamos en redes sociales, la gente es mas consiente de lo importante de una sonrisa en el día en día, te da mucha seguridad una sonrisa pulcra y bonita, incluso te da un rasgo de rejuvenecimiento”.

Para una atención mas personalizada el Doctor pone a disposición su pagina de internet https://www.dentalofficemx.com asimismo sus redes sociales donde se encuentra como Dental Office México.