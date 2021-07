Jorge Alcocer es “menos peor”, callado

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Con fines político-electorales, 4T maneja pandemia; Morena y PT protegen a Saúl Huerta y a Mauricio Toledo

Con razón el flamante secretario de Salud, Jorge Alcocer, se volvió el más silente de todo el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, especialmente cuando inició la pandemia de Covid-19 y de ahí se siguió, limitándose a enviar por delante -como se recordará-, al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. A casi año y medio de iniciada la contingencia sanitaria en nuestro país, este par de funcionarios de la dependencia de referencia, se han dedicado a repetir cuanta sandez se les ocurre, desde luego, con la aprobación y respaldo del inquilino de Palacio Nacional.

Y se reitera, el secretario Alcocer es menos peor, callado, porque eso de calificar a los padres y madres de los niños con cáncer de que tienen una preocupación e interés “válido, pero exagerado y utilizado con otros fines”, es de un desatino desproporcionado, por decir lo menos. Si el señor secretario de Salud quiere ejemplos de cuestiones que la administración que representa ha manejado con “otros fines”, léase, político-electorales, que se remita al pésimo y patético manejo de la pandemia de Covid-19 de esta errada y llamada Cuarta Transformación, así como al del semáforo epidemiológico, por ejemplo la víspera de las elecciones del pasado 6 de junio.

En fin, que en un intento de cubrirse de gloria, el silente señor Alcocer informó que se logró un acuerdo entre la Federación y Organismos Públicos Descentralizados de Salud, (OPD, para la compra de un 93% de medicinas que requiere el país por lo que se supone que ya no habrá problemas de abasto y sin gesto alguno, el rostro totalmente impávido, informó que hubo ahorros de 19 mil millones de pesos e incluso aseguró que ya se distribuyeron estas medicinas, con lo que cae en otra falsedad porque los padres y madres de niños con cáncer anunciaron una marcha para el próximo sábado en la Ciudad de México, en demanda de que se ponga fin al desabasto.

Pero aquí la duda es muy válida. Si con una facilidad increíble, esta llamada cuarta transformación no puede explicar dónde están algo así como 19 millones de vacunas contra el Covid-19, resulta hasta obvio que tampoco puede hacer lo propio con los medicamentos contra el cáncer.

Ahí están las explicaciones “cantinflescas” -ahora que ese estilo está tan de moda en Palacio Nacional-, como aquella de que la actual epidemia de Covid “ya no es tan virulenta” que intentó dar el subsecretario López-Gatell y terminó enojándose y diciendo que era un fake news con oscuros fines.

Llamó la atención que el subsecretario hiciera hincapié en que “aún con los rebrotes el confinamiento no implicará cierre total de actividades”. Con esto también se exhibe que la administración lopezobradorista no ha podido con los efectos económicos derivados de dicha pandemia, ni podrá.

Municiones

*** Muy ufano, el presidente López Obrador dijo que en su administración ya no hay corrupción, torturas, represión, asesinatos y que esta errada y llamada Cuarta Transformación ya no espía a nadie. ¡¡Ahh!!, ¿no?, pues se nota que el inquilino de Palacio Nacional no se ha dado una vueltecita por Michoacán. Bueno, de hecho, en días pasados, desesperados, los habitantes de Aguililla, le pidieron que los visitara, pero más pudo el miedo y el Presidente se resistió a ver la dramática realidad que vive la entidad. Además, lo que resulta patético, es que en su gustadísimo “stand-up” mañanero, el Presidente se contradiga una y otra vez, lo que pone a pensar sobre el estado de salud que tenga el mandatario. El caso es que al referirse a la creación en Chiapas del grupo armado “Los Machetes”, -que argumentan haberse armado para que los sicarios no sigan controlando la zona-, descartó que en otro municipio también olvidado por su administración, Pantheló, sus habitantes se hayan armado “para enfrentar una supuesta situación de inseguridad… que no usen eso como excusa”, por lo que ese expediente ya lo tiene en sus manos ni más ni menos que la flamante secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. No, pues sí.

*** Y en el tenor de la inseguridad, por cierto, el coordinador de las senadoras y los senadores del PAN, Julen Rementería del Puerto, urgió al gobierno federal a dar resultados ante la alarmante violencia que enfrenta el país, y afirmó que su incompetencia tanto en salud como en seguridad está convirtiendo a México en un cementerio. Específicamente, el senador veracruzano subrayó: “El Gobierno federal ha sido incapaz de pacificar el país como prometió. Ni la Guardia Nacional, ni la estrategia de abrazos, no balazos, ni la de acusar a los delincuentes con sus mamás, ni la militarización del país han funcionado. Nada de eso”. Asimismo, Rementería del Puerto sostuvo que el presidente López Obrador ha tenido el inicio de gobierno más violento en la historia reciente. ¿No que ya vivíamos en AMLOlandia?

*** Con la novedad de que hoy en la sesión de la Comisión Permanente no se aprobará el período extraordinario para sacar adelante el desafuero de Saúl Huerta, de Morena, y el petista Mauricio Toledo, éste último resultó reelecto, porque de acuerdo al reglamento, a este tipo de sesión se requiere de la presencia de los 37 legisladores que conforman la Permanente y en una de sus tantas maromas, se citó de manera virtual. Qué caros están saliendo los “jaloneos” entre la bancada del partido oficial y la de su rémora, el PT.

*** Eso de tratar de resurgir de sus cenizas, está siendo una tarea más que titánica en el PRI. Resulta que ayer, un grupo de militantes de este partido, comandados por Fernando Lerdo de Tejada, presentaron oficialmente una nueva corriente en ese partido que busca “una dirigencia nacional de tiempo completo”, porque con eso de que el actual dirigente nacional, Alejandro Moreno, y su secretaria general, Carolina Viggiano, fueron electos diputados por la vía plurinominal, lo más probable es que no les quede tiempo para dedicarse al Comité Ejecutivo Nacional de un partido más que fracturado. También hay que tomar nota en el más reciente mensaje de Alito Moreno Cárdenas, respecto a que el Revolucionario Institucional se prepara para regresar a la presidencia de la República en el 2024. ¿De veras se la creé?

*** Pues parece que la reconciliación entre el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el presidente López Obrador iba sobre ruedas porque en muy poco tiempo, el mandatario jalisciense ha visitado en dos ocasiones Palacio Nacional, pero que se le ocurre acusar, y con toda razón, por cierto, al subsecretario “estrella” López-Gatell de cerrazón en el manejo de la pandemia y que el Presidente se hizo como aquella máxima salinista, “ni los veo ni los oigo”.

