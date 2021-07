Año que entra, elecciones

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Durante los próximos tres años se renovarán la mitad de los gobiernos de los estados del país. Estarán en juego estados importantísimos con miras a las elecciones de 2024. Oaxaca, Estado de México, Coahuila e Hidalgo, hoy gobernados por el PRI, estarán en juego y son claves para los partidos políticos.

En la última elección, considerada la más importante de los últimos años, debido a que llevaron a cabo elecciones concurrentes para empatar el calendario electoral, con un total de más de 21 mil puestos de elección popular, entre ellos 15 gobernadores.

El partido más golpeado fue el PRI al perder 8 gobiernos que tenía en su poder. Morena, el partido del Presidente, recibió la cachetada electoral en la Ciudad de México, pero se repuso al ganar la mayoría de los estados.

Por ello es importante que los partidos, principalmente para el PRI, mantenga en su poder a estados claves, que siempre han aportado votos decisivos para la causa presidencial como lo son el Estado de México, Hidalgo, Oaxaca y Coahuila hoy gobernados por el tricolor.

Sin duda, el Estado de México, es el más importante y considerado bastión del PRI llama la atención. Aunque faltan casi dos años, el priismo del estado tiene hombres y mujeres valiosos que bien podrían competir con una buena probabilidad de triunfo.

Por ejemplo, el hoy secretario de Gobierno Ernesto Nemer, político con gran experiencia; Ana Lilia Herrera, diputada federal, secretaria de Educación; presidente interina del PRI, Alejandra del Moral, presidente actual del PRI, directora de Bansefi, alcaldesa de Cuautitlán Izcalli; Ricardo Aguilar, actual diputado federal, también fue presidente del PRI estatal, subsecretario de Sagarpa, presidente municipal de Jilotepec, secretario del Trabajo estatal.

Seguramente en el camino se unirán algunos más, porque recordemos que el Edomex es un estado productor de políticos de altos vuelos. Hidalgo sería otro. La moneda está en el aire y Alfredo Del Mazo tiene parque suficiente para armar una candidatura exitosa.

El tricolor tiene enfrente la obligación, ante sus filas, de defender los últimos estados que tiene en gobierno, porque perdió 8 estados, no ganó uno. Por menos que eso en otros tiempos la dirigencia nacional se hubiera ido.

Pero Alejandro “Alito” Moreno dirigente nacional, como buen campechano, dice que les fue muy bien , porque lograron evitar que Morena ganara la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados federal, a costa de perder también congresos locales que tenía en su poder. Hoy exige la militancia una refundación y un líder de tiempo completo.

Le comentamos en nuestra anterior colaboración el tema de los medicamentos entre ellos las vacunas, que no saben dónde están o a qué localidad las enviaron. El sector salud es un desastre y López-Gatell, tan campante, como el whisky. AMLO no lo quiere despedir, pero no porque lo quiera mucho, sino que no quiere reconocer el fracaso de su estrategia para atender la pandemia. No sabe perder.

Ahora se echan la bolita sobre el paradero de 19.4 millones de vacunas, en el momento en que los contagios de Covid aumentan no aparecen o están bien guardadas, 19.4 millones de las 73.7 millones de vacunas que ha recibido el país, no saben dónde están. De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, al 18 de julio, México ha recibido 73 millones 699 mil 175 vacunas y han sido aplicadas, hasta el 17 de julio, 54 millones 282 mil 399 dosis.

En tan sólo ocho semanas, México sumó 223 mil 313 nuevos casos de Covid-19, una cifra 2.3% mayor que la reportada durante el inicio de la segunda ola de contagios a nivel nacional y que muestra la velocidad de este nuevo brote que ya se extiende por 25 entidades del país. En las últimas dos semanas, el número de personas hospitalizadas por Covid-19 subió 62.5 por ciento en el país. La ciudad de México ya tiene Hospitales saturados, uno de ellos, el INER.

Pero la irresponsabilidad de muchos ciudadanos está presente o el hartazgo del encierro y saturan las playas en los centros turísticos del país. Desde finales de mayo, la Ssa advirtió de aumentos acelerados de contagios principalmente en zonas turísticas, principalmente en las playas como Cancún, Los Cabos y Acapulco. Todas las playas importantes del país lucen saturadas. En Cancún, incluso lleno de sargazo, los turistas saturan las playas. Ante ello la autoridad de Salud no hizo nada.

Los periodistas organizados y representados en varias organizaciones civiles como el Club Primera Plana y La FAPERMEX-CONALIPE-CPP-FELAP-MÉXICO, condenamos el asesinato de nuestro compañero Abraham Mendoza Mendoza, en el estado de Michoacán.

Así las Cosas, hasta pronto. No baje la guardia, seguimos en emergencia.

mares21@gmail.com