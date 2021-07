La pandemia marcará a los Juegos Olímpicos de Tokio: Margarita Hernández

La atleta de la Universidad Autónoma del Estado de México afirmó que “de México se puede esperar siempre lo mejor en los Juegos Olímpicos”

Toluca, Estado de México.– La pandemia marcará los Juegos Olímpicos que se desarrollarán este año en Tokio, Japón ya que se realizarán sin público y las delegaciones deberán mantener en todo momento las medidas sanitarias pertinentes, destacó la atleta de la Universidad Autónoma del Estado de México, Margarita Hernández Flores.

Recordemos que Hernández Flores formó parte de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en el año 2016, en la disciplina de atletismo, como corredora de fondo, con su entrenador, el también profesor de la Universidad Estatal, José Socorro Neri Valenzuela.

“De México se puede esperar siempre lo mejor en los Juegos Olímpicos. Debemos tener la mentalidad de que vamos a dar siempre lo mejor, no nos quedamos con nada”, manifestó la deportista universitaria.

En esta ocasión, precisó, debido a la pandemia de la Covid-19, no se podrá contar con público en las tribunas. “Siempre es bonito correr con público, porque pone el ambiente, pero que no influye en el resultado final. Los espectadores siempre son importantes. Es bonito correr y verlos en las tribunas; sin embargo, no determinan el resultado”, detalló.

Comentó que en torno a la disciplina del atletismo, se estima que los deportistas nacionales obtengan varias medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio.

La atleta universitaria envió un mensaje a la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio. “Disfrútenlo, cuídense, respeten todas las medidas sanitarias. Vayan comprometidos y por los buenos resultados. Les mando buenas vibras”.

La justa iniciará este 23 de julio y concluirá el 8 de agosto. México participará con un contingente de 162 deportistas, 97 hombres y 65 mujeres.

Competirán en las disciplinas de atletismo, bádminton, beisbol, softbol, boxeo, canotaje, ciclismo, ecuestre, esgrima, futbol, gimnasia artística, golf, judo, levantamiento de pesas, lucha, natación, natación aguas abiertas, clavados, natación artística, pentatlón moderno, remo, tae kwon do, tiro, tiro con arco, triatlón, vela y voleibol de playa.

Margarita Hernández Flores ha participado, entre otros eventos, en universiadas nacionales, en campeonatos nacionales de campo traviesa, en el Campeonato Nacional de Atletismo y en los XXII Juegos Centroamericanos y del Caribe realizados en 2014 en Veracruz, donde ganó medalla de oro en el maratón femenil y rompió récord centroamericano, con un tiempo de 2.41.16, marca que tenía cerca de 20 años de no romperse.