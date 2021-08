“Rock en Tu idioma Sinfónico” regresa a hacer vibrar los escenarios

Con show hibrido: presencial y online

Sabo Romo, Leonardo de Lozanne, Andrea Echeverri, Cecilia Toussaint y otros, se presentaron con un gran éxito en la Cueva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez

Fotos Ocesa / Lulú Urdapilleta / Liliana Estrada

Después de un casi dos años de ausencia, debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, los protagonistas de “Rock en Tu Idioma Sinfónico” como Sabo Romo, Leonardo de Lozanne, Andrea Echeverri, Cecilia Toussaint y otros, regresaron a los escenarios; en este caso en la Curva 4 Autódromo Hermanos Rodríguez con un formato híbrido, es decir, de forma presencial y online, para hacer vibrar a miles de personas con los éxitos del género que nos han marcado a varias generaciones.

“Rock en Tu Idioma Sinfónico” es uno de los proyectos de rock más populares en Latinoamérica, inició su aventura 2015 gracias al músico y productor mexicano Sabo Romo, quien dio forma y vida a este espectáculo, que para su regreso el pasado fin de semana, inició alrededor de las 20:30 horas con el tema “Mátenme porque me muero”, un éxito de Caifanes.

“Buenas noches, muchas gracias por hacer esto posible, ya sobra decir que por la pandemia no lo habíamos podido hacer, pero enserio muchas gracias por estar aquí”, dijo Sabo al presentarse con el público, que respondió de forma apabullante con gritos, silbidos, aplausos y vitoreos.

Con una orquesta sinfónica completa, se llevó a cabo un desfile de rockeros, quienes juntos hicieron pasar una noche mágica al respetable, al compás de cada elemento de la orquesta, y un coro que interpretó arreglos magistrales de cada canción.

Uno de los primeros invitados fue Leoncio Lara de Bon y los Enemigos del Silencio, quien interpretó “Es tan fácil romper el corazón”, seguido de Humberto Calderón, de la banda Neón, que cantó “Beber de tu sangre”.

Posteriormente fue María Barracuda quien hizo su arribo al escenario para interpretar “Ni tú, ni nadie”, un tema de los ochentas que hizo famoso Alaska; María que hizo enloquecer a todos los presentes, no solo por su belleza, sino sobre todo, por su talento y presencia en el escenario “gracias a todos los que están aquí, es un placer para todos nosotros poder compartir nuevamente una conversación con ustedes”, dijo la cantante.

Por su parte, Cecilia Toussaint provocó grandes ovaciones con su interpretación del tema “Carretera” y aprovechó el momento para mandar un gran saludo a su nieto que la estaba viendo en acción. Mientras tanto, Andrea Echeverri de Aterciopelados, hizo bailar a todos con “Bolero Falaz”.

Más tarde, Héctor Quijada de La Lupita puso a cantar a todos sus seguidores con un cover de “El son del dolor”, de La Cuca, en su caso manifestó “por favor bailen conmigo, no me dejen como quinceañera sin chambelán yo que me puse mis mejores garras”.

Otro que saltó al escenario, fue Leonardo de Lozanne, de Fobia, quien puso a cantar a todos con su interpretación de “El diablo”, “La muralla verde” y “Lobo hombre en París”.

Después de dos horas de mucho rock, el show terminó con temas como “Cuando pase el temblor” y “El final”, temas que fueron cantados por todos los invitados de la noche en un encuentro memorable en el escenario.

“Gracias a todos, sin ustedes esto no hubiera pasado, enserio muchas gracias es un privilegio estar frente a todos ustedes, muchas ‘pinches’ gracias”, concluyó Sabo antes de abandonar el escenario entre aplausos y euforia de parte del público.