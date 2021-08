Carmen Delgado retrata debilidades del sistema penal en “Está historia me suena”

Para la cuarta temporada

Plantea que los reclusos deben tener una verdadera reinserción a la sociedad

Grupo JNS interpreta el tema musical de la serie

Carmen Delgado Quiroga es una actriz mexicana de televisión y de teatro que ha participado en melodramas, para diferentes televisoras, sin embargo, actualmente está en Televisa siendo partícipe de “Está historia me suena” en su cuarta temporada que se estrenó el pasado 26 de julio.

“Esta historia me suena”, es un programa producido por Genoveva Martínez y esta inspirado en canciones populares, en la cual la música cuenta historias de vida, porque cada quien tiene una canción memorable que “le suena” y en este caso la historia que contará con la actuación de Carmen Delgado tiene que ver con el amor, el desamor y las debilidades de un sistema penal en México que no permite la reinserción real y adecuada de los reclusos a la sociedad.

En entrevista para DIARIO IMAGEN Carmen nos contó que es la primera vez que le hacen el honor de invitarla a trabajar en este programa “Me da mucho gusto que es la primera vez que trabajaré en esta serie para la cuarta temporada, esta emisión que me parece particularmente importante y peculiar por que hay un reparto de compañeros que conozco de años y son actores de primera, las historias están muy bien escritas, al menos el director que me tocó, Alan Coton, es muy bueno y es que es importante que salgamos de la zona de confort que no nos quedemos en la mediocridad y en esta historia, desde la entrada augura que será, yo creo, la mejor temporada de las que han grabado”.

‘La de la mala suerte’ es el tema interpretado por Jesse y Joy de este capitulo en donde Carmen da vida a la madre de una mujer que se enamora de un reo y que como muchas otras sufren las consecuencias de las malas decisiones “Me gusta el tema y como lo adaptaron al guion, la canción es un pretexto, finalmente lo importante es la temática, ‘La de la mala suerte’ es la adaptación del caso de una mujer que se enamora de un preso, en cuanto ella se siente decepcionada de su marido, se dedica a dar clases en el reclusorio y termina enamorándose de un preso que es guapísimo”.

En ese mismo sentido ahondó que “no había manera de que ella no terminara enamorada de él, un poco para llenar su hueco, su soledad, pero la engaña, le miente, porque está casado y cuando sale de la cárcel llega a su casa y le roba. Creo que lo que importa en este guion es como no se les ayuda a los presos a reinsertarse en la sociedad, los dejan salir sin estar capacitados para poder trabajar, es como salir del hospital sin que te den de alta, en realidad no salen sanos, más que el tema de la canción eso es lo que a mi se me hace importante, más que el tema de el amor, se tiene que poner ojo en como ayudar a los presos en cuanto cumplen su condena” enfatizó Carmen.

Sobre la disposición que puso el presidente para liberar a los presos sin sentencia y mayores de 70 años a partir de septiembre, la actriz nos dice “deberíamos preguntarle al presidente ¿que ha hecho para capacitar y reintegrar a la sociedad con toda confianza a los presos?, por que se vuelve un problema doble con el desempleo que dejó la pandemia. Pareciera que ya no hay dinero para mantener a los presos en la cárcel y los suelta sin ningún certificado de que están capacitados para reinsertarse en la sociedad, me parece criminal soltarlos si no están capacitados, incluso, hay presos que piden quedarse adentro, porque tienen comida y techo con comodidad”.

Asimismo, nos contó su opinión en cuanto a que debería cambiar el sistema penal en México “Si no tienes la suficiente educación, se vuelve difícil pertenecer a un grupo, a una clase social ahora, siendo un preso sin educación es mas difícil y soltarlos se vuelve algo altamente cuestionable. Y es que no solo se debe cambiar el sistema penal, sino que debería ser integral, en cuanto entra un preso a la cárcel ya se sabe que condena va a cumplir, entonces, debería haber un plan de guía, conducción y fortalecimiento, social, psicológico, espiritual y aprender una actividad de uso aplicable, que obtuvieran un certificado de que en la prisión han llevado cursos de especialidad para volverse útiles a la sociedad”.

Sobre todo, dice “se debe fortalecer el lado humanitario en los presos, que son gente que está mucho mas enojada, desorientada, con muchas mas deficiencias que cualquier otro ciudadano. Son sectores que requieren de mucho apoyo tanto humanista como espiritual, de dedicarles tiempo para que aprendan una actividad productiva que los certifique para reintegrarse a la sociedad y que no recaigan”.

Reconoce que en su personaje dentro de este capitulo “Me sentí totalmente identificada con el papel, hay que tener una coherencia moral y yo le dije a mi hija ‘tu eres una mujer educada y estas capacitada para tener una vida digna, éticamente aceptable y que afrontes la realidad, si yo te puedo ayudar, te voy a apoyar diciéndote que no apoyo tu relación’. Me parece coherente que la mujer le dijera a su hija que no la apoyaría con esa relación, y yo agregue al texto, que él no estaba preparado para reintegrarse a la sociedad, por que no sabemos las consecuencias que puede haber soltando a alguien así”.

Para finalizar Carmen afirmó estar muy contenta de trabajar con Genoveva Martínez y todo el equipo por ser tan amorosos y profesionales, y que le encantaría seguir trabajando con ellos. “Esa historia me suena” se transmite por las estrellas de lunes a viernes a las 18:30 horas.