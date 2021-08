Hackeo en WhatsApp a funcionarios

Sócrates A. Campos Lemus

PUES DICEN QUE MAL DE MUCHOS ES CONSUELO DE TONTOS, PERO LA REALIDAD ES QUE NO ES TANTA LA VERDAD DEL DICHO PORQUE AHORA CUANDO COMIENZAN A SALIR LOS HACKEOS EN WHATSAPP DE LOS TELÉFONOS DE GENTE IMPORTANTE COMO LA DE MARGARITA ZAVALA Y DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, EN ESTE NIVEL, Y DE QUE ESTÁN MANDANDO MENSAJES PIDIENDO DINERO A SU NOMBRE, PODRÁN ENTENDER LAS DENUNCIAS Y ENCABRONAMIENTO QUE TENEMOS CUANDO HEMOS EXPLICADO QUE ANTES NOS HICIERON LO MISMO, PERO NO NOS PELARON EN LA FISCALÍA PARA PONER LA DENUNCIA DE LOS HECHOS PORQUE EL SEÑOR FISCAL EN OAXACA, PUES ANDA DE VIAJE O DE VIEJAS Y NO PELA A LOS JODIDOS. CON ESTE TIPO DE DENUNCIAS DE GENTE “MUY IMPORTANTE” A LO MEJOR SE PONE LAS PILAS Y COMIENZA A ORDENAR A SUS COLABORADORES QUE ATIENDAN LAS DEMANDAS PARA QUE NOS MANDEN A LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO Y LEVANTEN LAS DENUNCIAS QUE NO HAN TOMADO POR HACERLE AL TÍO LOLO. BUENO.

LA ESPERANZA VIVE Y ESPERAMOS QUE EL FISCAL EN OAXACA DEJE YA ALGUNOS DE SUS MUCHOS COMPROMISOS SOCIALES Y SE PONGA A DAR INSTRUCCIONES PARA QUE SU FISCALÍA TRABAJE DE VERDAD, NO SOLAMENTE CONSUMA LOS PUESTOS CON PRESUPUESTOS… PORQUE ES A TODA MADRE COBRAR SIN TRABAJAR… Y CUANDO SE MAMA DE LA CHICHE PRESUPUESTAL, PUES ES MUCHO MEJOR LA LECHE… LA “GÜEVA” TOTAL. AL FINAL , ALGUNOS, ESTÁN AHÍ POR LAS RECOMENDACIONES Y PROTECCIÓN DE IMPORTANTES PERSONAJES DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN Y LO PRESUMEN PARA ESPANTAR A LOS JODIDOS O A LOS QUE SE ATREVEN A PROTESTAR.

EN LA FAMOSA CONSULTA, PARA VER SI SE LLEVABA A JUICIO A LOS EX PRESIDENTES, LLAMÓ MUCHO LA atención de que no se nombrara a otro de los ex presidentes con vida, muchos años encima, pero con vida: LUIS ECHEVERRÍA y también que la pregunta no aclarada sobre el tema se explica, ahora, que no fue la propuesta por el Presidente, al que todos quieren culpar hasta de los pedos que salen en los camiones, porque esa fue la propuesta y determinación de la SCJN y que el tiempo tampoco fue su propuesta, ni el gasto, eso fue la determinación del INE y los diputados para que se realizara en otra fecha diferente a las elecciones y en acción especial por ello el gasto que no quería hacer el Presidente y que muchos loquitos y dogmáticos le quieren colocar como su responsabilidad. Así por angas o por mangas la consulta no tuvo los resultados adecuados. Solamente votaron un poco más del 7 por ciento del padrón electoral cuando se requería el 40% de votantes para iniciar las investigaciones y las acciones en contra de los viejos funcionarios, por esa razón andan muy contentitos Fox y Felipe Calderón, olvidando que con todo esto se puede crear, por acuerdo del congreso, la COMISIÓN DE LA VERDAD y entonces sí que se deben poner a temblar…

La realidad es que los posibles votantes no salieron en masa a votar en este caso y se muestra que la realidad es que los que creen en el Presidente, NO EN MORENA”, no AUMENTÓ NI ALCANZA EL OCHO POR CIENTO EN ACCIONES DE URGENCIA Y VALOR, PERO CON LAS CONDICIONES ACTUALES ES LA ÚNICA ORGANIZACIÓN DE MASAS Y EL PRESIDENTE TIENE A SU LADO A UN ENORME GRUPO DE SEGUIDORES E INCONDICIONALES PARA SUS LLAMADOS, los demás partidos ni existen y es claro que en esas condiciones no existe tampoco un grupo de “oposición”, sino el mismo grupito de imposición y de escándalo que en vez de servir a la democracia genera desilusión y encabronamiento entre la gente del infeliciaje nacional.

Así las cosas, los “oposicionistas” no deben estar contentitos, sino profundamente preocupados porque hagan lo que hagan, con votos o sin ellos, hay salidas para hacer lo que quiere el Presidente y por ello tendrán la famosa COMISIÓN DE LA VERDAD y con esto podrán continuar en el tema y presionando a los grupos que quieran, contando con un enorme ejército de simpatizantes que al lado del Presidente podrán cambiar muchas cosas. Morena no es un buen partido, también se evidenció y deja asomando los traseros cuando con todos los escándalos y gritos y sombrerazos, pues muestra que no tiene la capacidad de movilización de un gran partido de masas y que los seguidores reales son los del presidente López Obrador, no los de sus tribus y grupitos que solamente andan en búsqueda de los puestos y presupuestos…

Esperamos que ahora sí, cuando menos, comiencen a dar paso a las denuncias e investigaciones para dar con los responsables del hackeo de los celulares para robar las cuentas de WhatsApp, donde piden dinero a nombre de las víctimas y muchos caen en este juego y que así, también, los funcionarios de los estados que se hacen como el tío lolo tengan que actuar cuando menos levantando las denuncias y poniéndose a trabajar y no andar en las relaciones públicas y en la flojera, porque nada bueno dejan esas cosas.

