Fran Silva presume su primera “Obra de Arte” en reggaetón

Fran es un cantante y compositor, nacido en la Ciudad de México y aunque desde que inició su carrera musical ha estado comprometido con los sonidos del pop, ahora comienza a incursionar en el género urbano, más específicamente reggaetón con lo que lanza su más reciente sencillo “Obra de arte”, un tema en que nos narra la historia de un amor imposible.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, el joven artista declaró que “la canción la escribí en un género nuevo para mí, en el reggaetón o urbano latino, que tiene una fusión con cumbia, está muy ‘guapachosa’, divertida y diferente. Al principio fue un experimento para ver cómo reaccionaba la gente y mis fans que están acostumbrados al pop romántico, pero ha habido una buena respuesta que seguramente habrá mas canciones en este género”.

Reconoció que esta canción “Es totalmente una vivencia, me paso algo muy curioso que seguro les ha pasado a muchos, salí de una relación complicada y me enamore de una persona, pero ella tenía a alguien mas, esta historia aborda que yo trato de convencerla de que es mejor estar conmigo, como una mejor opción, la trato muy bien, pero no cede. Es un tema fuerte, pero con el que seguramente muchos se van a identificar”

Reiteró que les ha gustado a sus fans este nuevo rostro del artista “hubo gente a la que le costó entender por qué reggaetón, si lo mío no tenía mucho que ver, pero la gran mayoría lo aceptó muy bien, la usan para la fiesta, para estos tiempos en que no queremos estar tristes, para relajarnos, quitarnos el estrés”.

Y en ese sentido reconoció que “me siento cómodo con todo tipo de música, pero está divertido experimentar cosas más frescas, al principio empecé a escribir porque me sentía abochornado de una relación tóxica que viví, escribía cosas tristes para sanar, pero una vez que sales adelante ya hablas de lo personal, de superación, de relajarte y de la fiesta, de estar bien contigo mismo”

En ese mismo tenor, nos adelanta que ya está trabajando en un nuevo EP. “Escribo de lo que voy viviendo, de hecho, en el Ep quiero hablar de donde estoy ahorita, en una relación más formal, más tranquilo con mi vida, terminé mis estudios de modo que estas son unas vacaciones alegres en las que quiero divertirme y estar tranquilo. Sin duda seguir trabajando en canciones y buscar colaboraciones, tenemos pláticas, todavía no están cerradas, pero, sin duda tendremos algunas”.

Sobre los shows en vivo, dijo que no pueden planear aun “es muy difícil, porque abren unos lugares, pero luego los vuelven a cerrar, la cosa es complicada con la contingencia, pero una vez que se pueda haremos las cosas con responsabilidad para reencontrarnos de forma segura. Me describo como alguien versátil, mis shows son inesperados, empecé tocando la batería desde muy pequeño, pero luego pase a otros instrumentos y finalmente a componer, de modo que en el escenario hacemos de todo, canciones mías y algunos covers, porque de momento tenemos solo 5 canciones mías lanzadas”.

Finalmente, dijo “quiero invitar a la gente a escuchar ‘Obra de arte’ para entender este proceso de cambio, ya esta el video en Youtube, la verdad recomiendo la canción para sonreír y pasarla bien”.