Marielle Hazlo siempre está “Pensando en ti”

Con música, emoción y talento

Su nuevo sencillo pop con ritmo urbano latino conquistará a todos sus escuchas

Arturo Arellano

La artista de República Dominicana, Marielle Hazlo, acaba de lanzar su más reciente sencillo titulado “Pensando en ti”, una canción pop con ritmo urbano latino que cuenta con todos los elementos para convertirse en un éxito y establecerla como una de las artistas más populares de la industria musical actual.

Marielle ha colaborado con diferentes artistas; entre ellos en “Sobrenatural” junto a Juan Magán y Álvaro Soler, tema que ya cuenta con más de 29 millones de reproducciones en Spotify y 17 millones de visitas en YouTube y con lo que ahora tiene una base para lanzarse a la internacionalización, abriéndose la puerta primero en México.

En este escenario, la bella y talentosa Marielle, habló en entrevista para DIARIO IMAGEN. “Me encanta que la gente escuche mi música, que la disfruten como yo al hacerla, ‘Pensando en ti’ es una canción que habla sobre lo que terminó de una relación y con que se quedan uno del otro, lo que quiero es que la gente se sienta identificada, que canten y bailen, que se queden con un buen mensaje de alegría y superación”.

Relata que el tema surgió durante la pandemia con Nico Hernández, que es el compositor colombiano “yo estaba ansiosa porque no se podía salir, entonces le llamé a Nico, y le dije ‘vamos a hacer algo porque estoy ansiosa, tengo muchas ideas, pero la ansiedad no me deja plasmarlas bien’ y me dijo ‘tranquila la escribimos por videollamada’ y así fue, nos juntábamos todos los días por internet y finalmente el grabó una voz me la manda y cuando se la mando al productor, que es mi vecino, le encantó y con precauciones nos vimos en su estudio para grabarla completa”.

El video “Pensando en ti” ya lleva más de un millón de views y está en muchas playlist en las diferentes plataformas digitales, por lo que Marielle afirma que “a mis seguidores les gusta la canción, les gusta ver una nueva Marielle. Me siento cien por ciento renovada porque hice un relanzamiento de mi carrera, nuevo look, nueva música, letras distintas, más urbano, incluso, esta es una fusión de lo que hacía antes y lo que voy a hacer ahora, por eso las canciones que vienen serán más urbanas”.

No obstante, aclara que no es la primera vez que hace urbano “siempre tuve un poco de experimentos con este tipo de música, con lo urbano y me gustaba más, me sentía más yo, más cómoda, fue una decisión fácil y un trabajo también sencillo, porque ya tenía la experiencia, aunque jamás lo hubiera mostrado. Pensé que lo que quería proyectar a mis fans, en mis canciones y así lo empezaré a hacer. Hay muchos mensajes, me gustaría que se sientan identificados, que puedan cantar con pasión, dedicar los temas, me gusta escuchar cómo mi música y mis letras se vuelven parte de las vidas de otras personas”.

Asimismo, reconoce que ahora las letras son más sensuales “pero no vulgares estoy en una idea de picardía, de sex appeal, pero a la vez romance. Mi límite es no decir nada explícito, ser consciente de que puedes decir la misma cosa de diferente manera. En mi caso más sutil, más inteligente, con doble sentido y con el corazón”.

De los shows en vivo adelanta que “si Dios quiere volveré pronto a los escenarios, quiero que estemos juntitos, aunque tengo que esperar a que se pueda y a tener más contenido que compartir, pero muy pronto, estoy segura de que lo lograremos.

En el escenario, me considero muy cómica, alegre, casual, mi show es muy íntimo, hablo con la gente, me siento con ellos, me quito los zapatos, soy muy yo, no soy la mejor bailarina y mis fans lo saben, pero doy lo mejor de mí”.

Finalmente reconoce que le encantaría trabajar con personas de México, “hace mucho que no voy, entonces me llena de ilusión, cuando se abra todo, cuando se pueda, regresar, la última vez fui de vacaciones ahora quiero ir a mostrar mi trabajo. Me llama mucho la atención lo que hace Adriel Favela, sería increíble hacer algo con él. También con mujeres, porque son poderosas, lo podemos todo y muchas son parte de la industria”, concluyó.