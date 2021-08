Llueva, truene o relampaguee

Espacio Electoral

Eleazar Flores

NO PRESENCIAL-. No, no se trata de óptica de mal agüero, sino de una realidad que vendrá en dos semanas por dos factores: la pandemia aumenta lejos de ceder y la resistencia familiar de exponer a los hijos en las aulas.

Ninguno de ambos factores es cosa menor, sino de objetividad, pero hay dos aspectos adicionales, incertidumbre magisterial y planteles semi abandonados, algo entendible, pero difícil de rehabilitarlos en tres días como pretende la autoridad, máxime que la titular de la SEP brilla por su ausencia cuando su presencia es más necesaria que siempre.

Apueste y ganará a que el ciclo escolar 2021-2022 iniciará el lunes 30 llueve, truene o relampaguee, pero con un 20 por ciento presencial, cuando más, y el 80 por ciento restante, será en ausencia o HÍBRIDO, sólo que este último recurso es más complicado y ninguna autoridad lo ha explicado a satisfacción, pero padres y maestros lo han platicado y eso dicen.

POR PARTES-. Esta entrega es producto de pláticas formales y no tanto, de autoridades educativas, ciertamente intermedias pero son las operativas reales y quienes han expuesto ante sus superiores el difícil panorama, de directivos escolares con padres de familia de escuelas públicas de educación básica.

PANDEMIA-. Tan no cede la pandemia que ayer se llegó a 245 mil 476 defunciones y cifras escalofriantes son que llegamos a 19 mil 555 contagios siendo ésta la cifra más alta de los últimos días. Dentro de lo malo lo positivo es que ya hay 51 millones 404 mil 453 vacunados adultos… ya no escolares.

Pero de entre éstos hay docentes y algunos no han sido vacunados, palabra.

El segundo factor luego de la pandemia es la resistencia familiar de llevar a sus hijos a la escuela, a la que consideran como posible futuro foco de contagio.

El tercer factor es la incertidumbre magisterial, olvidando ya quién sabe, que muchas maestras y maestros son padres de familia, ¿qué óptica emplearán?.

El cuarto factor es que por medio de los COMITÉS PARTICIPATIVOS DE SALUD ESCOLAR, instancia que por dinámica es casi inexistente pues muchos padres con esos cargos -si es que existieron-, ya tiene a sus hijos en el nivel inmediato superior, rehabilitar en sólo tres días planteles que llevan año y medio de abandono e incluso algunos sufrieron saqueos.

Para esto último se aceptan aclaraciones.

En cuanto al famoso SISTEMA HÍBRIDO, planteles y padres de familia requieren equipos más sofisticados y caros que una simple computadora, por lo que su operación será mucho más difícil.

¿Y LA SEP?-. Ante tan incierto panorama la SEP sólo boletina, pues su titular Delfina Gómez brilla por su ausencia, ¿o timidez?

elefa44@gmail.com