Retorno a las aulas y carta responsiva, voluntarios: AMLO

“Si hay maestros que no quieren dar clases, no hay problema”

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el regreso a clases presenciales, este 30 de agosto, es voluntario, por lo que sí hay maestros que no lo hacen, “no hay problema”. Tampoco la carta responsiva será obligatoria.

El mandatario si bien reiteró que es importante que niñas, niños y adolescentes regresen a los colegios, convivan con sus compañeros y docentes, la aplicación medida para un retorno a estos espacios educativos es voluntaria.

“No es obligatorio, es voluntario, si hay maestros que no quieren dar clases porque tienen preocupaciones, pues no hay problema. Sostenemos que si estamos a favor de la educación y si nos importa la educación debemos demostrarlo con hechos, porque si no el discurso”, señaló en su mañanera.

Aunque López Obrador aseguró que la asistencia a clases presenciales y la carta responsiva para enviar a menores a las escuelas son voluntarias, llamó a la ciudadanía a tomar riesgos y a salir.

No es obligatorio, que lleven a los niños a la escuela, se les va a cuidar y tenemos que correr riesgos en la vida, todos corremos riesgos (…); vamos a salir y a enfrentar la realidad y confiar en que nos va a ir bien, porque la suerte también juega en esto. “Si nosotros supiéramos que van a correr riesgos los niños, pues sencillamente no se inicia el ciclo escolar”, expresó.

El Presidente aclaró, además, que la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, sostiene diálogo con todos los actores que intervienen en el proceso de educación, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que manifestó no hay condiciones para un retorno presencial a las aulas.

Asimismo, aseguró que hay una campaña que en primera instancia pareciera contra el regreso presencial a las escuelas, pero que en realidad es contra el Gobierno federal, “es contra nosotros, es político”.

Agradece López Obrador a Biden donación de 8.5 millones de vacunas

Sobre el tema de vacunación, el Presidente agradeció a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, el envío de 8.5 millones de vacunas contra Covid-19 que su gobierno donará a México. El titular del Ejecutivo federal detalló que serán 3 millones 500 mil dosis del laboratorio Moderna y 5 millones de vacunas AstraZeneca.

Quiero “agradecer al gobierno de Estados Unidos por su apoyo, por su cooperación. Nos ofrecieron 8.5 millones de vacunas. Son 3.5 de Moderna y 5 millones de AstraZeneca, y son un donativo. Y esto es ampliamente destacable. “Expresamos nuestro agradecimiento al presidente Biden. Tenemos buena relación, y hay solidaridad y compromiso”.

“No somos vecinos distantes”, subrayó el mandatario.

López Obrador ratificó el compromiso de que en octubre estarán vacunados todos los mexicanos mayores de 18 años, aun con una dosis.

“Ya en noviembre, diciembre, posiblemente terminemos completos para que antes de los fríos, antes del invierno, ya tengamos protegida a la mayor parte de la población, porque para enfrentar la pandemia lo mejor es la vacuna. Si se está vacunado hay protección, esa es una enseñanza mayor”, señaló.

Ordena a la FGR abrir investigación sobre joven torturado en Mérida

El presidente López Obrador pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) iniciar una carpeta de investigación por el caso de José Eduardo Ravelo, joven de 23 años presuntamente asesinado y abusado sexualmente por elementos de la Policía Municipal de Mérida.

“Hoy estábamos viendo que tenemos que intervenir en el caso de este joven que fue ultrajado y asesinado en Mérida, pero el procedimiento es que ahora la Fiscalía del estado apele a la resolución del juez y luego puede sostener su resolución o revocarla. Pero si la sostiene la Fiscalía se va a otra instancia”, dijo ayer en su mañanera.

Explicó que pidió a la Secretaría de Gobernación buscar las vías necesarias para que la federación pueda intervenir en el caso si es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no lo hace.

“Una de las limitaciones, una de las deficiencias entre otras de la impartición de justicia en el país es que no hay justicia pronta y expedita, es así que hay quienes llevan más de 10 años en la cárcel sin sentencia. Hoy le planteamos a la Secretaria de Gobernación que busque otras vías, que, si no interviene la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nosotros tenemos la obligación de intervenir y pedir a la Fiscalía General de la República que abra una investigación y se finquen responsabilidades a las autoridades”, señaló.

López Obrador aseguró que está investigación servirá para que se castigue no sólo a los policías supuestamente involucrados sino también a los funcionarios que los están protegiendo y los que quieren evadir su responsabilidad.

Reprochó nuevamente la actuación del poder judicial en este caso por no avanzar en las indagatorias solo por tecnicismos.

“Lo que alega el juez es que en la acusación no se especifica supuestamente qué policía fue, imagínense que, por un tecnicismo legal se haga a un lado la justicia, entonces sí vamos a seguir avanzando para que todo se simplifique, somos mayores de edad, no necesitamos tutela. Siempre prevalece un afán autoritario”.