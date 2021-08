Medios consentidos por AMLO

¿NO QUE YA NO?-. “Amistad que no se refleja en la nómina es pura demagogia” reza un dicho coloquial entre la clase política de siempre, de todos los colores y niveles, y AMLO lo cumple cabalmente.

Esto luego de enterarnos el grupo periodístico Artículo 19 y Fundar, acerca de las partidas presupuestales que la Cuarta Transformación asignó a los medios de comunicación durante 2020.

Es entendible, y la Cuarta Transformación lo confirma, que la televisión se lleva la gran tajada publicitaria para desmentir a quien pregona que “ya no somos los mismos” además de que “ya no es como antes”.

PRUEBAS-. Para su segundo año de gobierno y con presupuesto elaborado en 2019 totalmente por el gobierno pejista, se asignaron 2 mil 248 millones de pesos para publicidad, a un total de 457 medios de comunicación acreditados ante el gobierno federal y mire que cuesta trabajo lograr la acreditación.

De ese presupuesto, sólo diez medios se llevaron el 52 por ciento, destacando entre ellos tres, dos electrónicos y uno impreso. Adivinó, los electrónicos son Televisa y Tv Azteca, como siempre ha sucedido, y de entre los escritos, La Jornada es mano, y con mucho, en relación a todos los demás.

Televisa encabeza con partida de 222 millones de pesos, Televisión Azteca con 213 millones y La Jornada con 202 millones, llevándose los tres más de 600 millones, equivalentes al 28.6 por ciento.

Además de los tres medios, otros integrantes del top 10 son radio y Tele Fórmula y grupo Milenio, extrañándose la exclusión de la Organización Editorial Mexicana, OEM, no obstante ser la cadena de medios impresos más numerosa del país con sus aproximadamente sesenta “SOLES”.

Ese 52 por ciento del presupuesto significan casi mil 200 millones de pesos sólo para los diez medios, pero no se apure, pues hay mil 71 millones para los otros 447 restantes, de entre los cuales sospecho que pudiera haber dos que tres tabasqueños.

Quien pregona desde su púlpito mañanero que “ya no les vamos a dar” sospecho que no está en lo cierto. Es más, muchos medios fuertes por su penetración y circulación, ni siquiera andan buscando publicidad, papá gobierno por medio de sus instancias les hace llegar los contenidos puntualmente.. ¿o no Jesús?

Dar publicidad a los medios es parte de una relación contractual sana siempre y cuando se haga con la transparencia que se requiere, lo indebido es cuando se enrarece el procedimiento en cuyo caso se requiere de las dos partes, quien autoriza y el medio que cobra, nadie más.

Por otro lado, la premisa de “vendo espacio o tiempo más no criterio’’ debería seguir siendo una regla infaltable.

