Frenaría oleada de contagios pedir certificado de vacunación anti-Covid en los lugares públicos

Derecho de réplica

José Luis Montañez

A nivel nacional, la ciudadanía está a favor, pero en Quintana Roo es opcional

Si bien, el gobierno de México descartó establecer como obligatorio el certificado de vacunación contra Covid-19 para permitir el acceso a oficinas y establecimientos públicos en el país, de acuerdo con una encuesta realizada por medios de comunicación a nivel nacional, una mayoría de los ciudadanos prefiere que el documento se pida a fin de frenar con mayor rapidez la contingencia sanitaria en el país, sobre todo en los estados de mayor incidencia de casos, como Quintana Roo y Baja California, que a su vez son de lo que más turismo reciben.

La encuesta, cuyos resultados fueron publicados esta semana, señalan que por lo menos 7 de cada 10 mexicanos consideran necesario pedir los certificados de vacunación para ingresar a centros de trabajo, asimismo a los bares, antros, cines, restaurantes, gimnasios, centros comerciales y tiendas de autoservicio. Lo anterior sería de gran impacto en lugares como Quintana Roo, ya que los primeros lugares citados son bastante buscados por los turistas que llegan a la entidad para divertirse y salir de fiesta.

La pregunta que se realizó de forma telefónica fue “¿Estás de acuerdo o en desacuerdo que los siguientes establecimientos exijan el certificado de vacunación para permitir el ingreso?”. Y los resultados arrojados fueron los siguientes:

Centros de trabajo u oficinas: 77% a favor, 20% en contra

Bares: 75% a favor, 22% en contra

Cines: 75% a favor, 24% en contra

Restaurantes: 73% a favor, 24% en contra

Gimnasios: 73% a favor, 24% en contra

Centros comerciales: 72% a favor, 25% en contra

Tiendas de autoservicio: 70% a favor, 27% en contra

Y si bien, la indicación presidencial fue que no se pidiera el certificado, en Mazatlán, Sinaloa, ocurrió lo contrario y se instruyó a los encargados de establecimientos públicos para que pidieran el certificado de vacunación o una prueba de Covid-19 negativa para poder ingresar a los establecimientos antes mencionados.

“A todos los restaurantes, bares, comercios, plazas, mercados y antros de la ciudad, se implementarán las siguientes disposiciones para el acceso a sus negocios: presentación del certificado de vacunación y/o comprobante en caso de que cuente solo con la primera dosis. De no contar con ninguno de estos comprobantes, presentar prueba negativa. Y uso irrestricto de cubrebocas. Se les notifica que, de no cumplir con dichas disposiciones, se harán acreedores a una sanción administrativa”, detallaron.

Asimismo, en Cajeme, Sonora; Hidalgo y Cancún, Quintana Roo, también se tomó la decisión de solicitar el certificado de vacunación para ingresar a hoteles, balnearios y otros establecimientos, no obstante, en Quintana Roo, más tarde se informó que sólo sería opcional.

A inicios de este mes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en México no se solicitará el certificado de vacunación para el ingreso a lugares, como en otros países. “En Europa hay manifestaciones muy fuertes porque están pidiendo una identificación de vacuna para moverse o para entrar a centros comerciales, restaurantes, y la gente se está oponiendo a eso. Nosotros no vamos a pedir ese tipo de comprobantes, eso está muy claro, pero sí cuidar que no haya contagios”, dijo el mandatario.

En Cancún es opcional solicitar certificado de vacunación

El director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQR), Darío Flota Ocampo, aclaró una información que, según él, se ha vuelto confusión para turistas nacionales e internacionales sobre la petición del certificado de vacunación para ingresar a hoteles en Cancún.

“En las discusiones que se han mantenido para determinar cómo incrementar con seguridad los aforos en restaurantes y la ocupación en los hoteles, se habló de que podría ser una posibilidad el que se pidiera a la gente estar vacunada, sin embargo, esto no es obligatorio ni es un requisito”, señaló.

Agregó: “Si bien, algunos estados o destinos turísticos en México han impuesto algunas reglas a los turistas y locales como estar vacunados o una prueba de antígenos o PCR para disfrutar de un atractivo, para hospedarse en un hotel o comer en algún restaurante, en Cancún no es necesario”.

No obstante, sí recalcó, que existen protocolos o requisitos de este tipo, para algunos eventos puntuales dependiendo del número de asistentes. “Las autoridades están pidiendo que se hagan pruebas para garantizar que no vaya haber contagios durante la celebración de algún evento, pero en la operación de hoteles y restaurantes no es un requisito el contar con la vacunación”, dijo.

Y aunque reconoció que finalmente no se llevó a cabo ningún plan de vacunación exclusivo para el sector, a la fecha ya deben estar todos los segmentos de edad en el proceso de inmunización por lo menos de su primera dosis, por lo que ya quedaron incluidos todos los trabajadores de la industria turística.

Flota añadió que algunos hoteles sí piden a su gente estar vacunada, sobre todo los que están en contacto directo con los huéspedes. “Los trabajadores de estos hoteles, que no quieren vacunarse o nos les ha tocado vacuna tienen que demostrar que no están contagiados con una prueba negativa”, dijo el directivo.

Finalmente, defendió, que lo mejor por ahora es promover la vacunación contra Covid-19, por lo que pidió a las personas que aún tienen dudas sobre la efectividad, que acuden a vacunarse.

La encuesta del Reforma también reveló que el 53% de los encuestados consideró que la aplicación de la vacuna contra Covid-19 debe ser obligatoria, mientras que 44% señaló que es una cuestión voluntaria. Y sobre las personas que han decidido no aplicarse la vacuna, 59% de los encuestados los calificó de “irresponsables” y 37% señaló que están en su derecho.

Escríbame a mi mail: montanezaguilar@gmail.com