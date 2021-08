Al lado de Yalitza Aparicio, Lifetime, celebra a las mujeres y juventudes indígenas en la economía creativa

A través de la iniciativa “Juguemos igual”

En alianza con la Unesco, el canal de la mujer del siglo XXI realizó un panel con la presencia de la nominada al Oscar y con la actriz emergente Sótera Cruz

La economía creativa es el resultado de diversos cruces de actividades, proyectos, infraestructura, apoyos y acceso a bienes y servicios culturales

Lifetime sigue impulsando su iniciativa “Juguemos igual”, que busca promover la diversidad e igualdad de género en cualquier industria, hoy en la del entretenimiento, y reconoce al talento delante y detrás de cámara, y ahora, en alianza con la UNESCO y la Universidad Anáhuac, en el marco del Año Internacional de la Economía Creativa, realiza un panel con la participación de Yalitza Aparicio.

Además de contar con la presencia de la actriz nominada al Oscar, estuvo presente la actriz emergente Sótera Cruz, ambas analizaron la relación directa de las mujeres y las juventudes indígenas en la economía creativa, todo basado en que Lifetime busca la igualdad de oportunidades para todas las mujeres.

La Master Class en la que participaron Aparicio y Cruz, tuvo como propósito formar e inspirar a otras profesionales de la industria audiovisual, para alcanzar la tan anhelada igualdad de género, esto en cualquier industria, pero hoy en la del entretenimiento, además buscarán que se reconozca el talento delante y detrás de cámara.

“Mi desarrollo académico me ha dado el resultado que podemos ver, muchas de estas herramientas que he ido adquiriendo son las que me han ido sosteniendo, es algo fundamental en la sociedad la educación, de la que lamentablemente carecemos en muchas comunidades, que pareciera que poder acceder a ella es un privilegio, yo tuve esa oportunidad haciendo el máximo esfuerzo. Como dijo Nadia López García, las mujeres indígenas tenemos más obstáculos en nuestra vida porque no sólo es la discriminación por ser mujer, sino por ser indígena, el color de piel, las facciones, entonces hay que aprender a afrontar todas estas barreras que se nos presentan, cuando tienes un conocimiento basto, nadie te puede hacer cambiar de opinión y sabes cómo afrontar las cosas”, dijo Aparicio.

El panel de Yalitza y Sótera fue ideal para la visión de Lifetime, que es una marca de entretenimiento multiplataforma internacional que les habla a las mujeres y las conecta con sus emociones. Nuestra misión es celebrar la inclusión, el romper esquemas y apoyar a la mujer a que sea la protagonista de su propia historia.

A través de la iniciativa “Juguemos igual” se destaca que las producciones de Lifetime son realizadas principalmente por mujeres: 78 por ciento por directoras, 82 por ciento de escritoras y el 77 por ciento son productoras, estas cifras impulsan la unión con la UNESCO y la Universidad Anáhuac para que la realización de esta Master Class haga eco de la importancia de la economía creativa.

“La suma de esfuerzos que hoy se concatena entre la Oficina de la UNESCO México, el canal Lifetime y la Universidad Anáhuac, permite visibilizar los desafíos a los que se enfrentan las mujeres y las juventudes indígenas en el sector creativo y cultural. El objetivo de hacer estos años temáticos tiene que ver con la visibilidad. Pero no nada más es reconocer a las personas que convierten sus ideas, imaginación y creatividad en un medio de vida, sino también llamar a la reflexión sobre la importancia de las economías creativas como motores de desarrollo socioeconómico alternativo, sostenible e inclusivo. Es fundamental visibilizar el papel de las mujeres en el arte y la cultura”, comentó Rosa Wolpert, Oficial de Educación de la Oficina de la UNESCO en México.

El 2021 es el Año Internacional de la Economía Creativa, que es el resultado de diversos cruces de actividades, proyectos, infraestructura, apoyos y acceso a bienes y servicios culturales. Se deriva de la medición del impacto económico de las industrias creativas, entendidas como los sectores de la economía que se especializan en el uso del talento creativo para fines comerciales.

Existe un amplio debate sobre la definición de estos conceptos, pues no todas las prácticas creativas responden a la lógica de la industria o la competencia comercial. No obstante, son fundamentales para el entendimiento del desarrollo urbano, social y económico de la creatividad. La economía creativa desafía el modelo extractivo.

La economía creativa reconoce que los cimientos de una economía potente yacen en las personas y las ideas, crea valor mediante la diversidad y lo multiplica a través de las manifestaciones locales. En el año 2007, el Consejo de Diseño (Design Council) de Reino Unido publicó un reporte sobre el valor del diseño.

Señala que las empresas donde el diseño es parte integral de las operaciones, más de tres cuartas partes dicen que han aumentado su competitividad y facturación a través del diseño. En promedio, las empresas aumentan su cuota de mercado en un 6.3% mediante el uso del diseño. El gobierno de Reino Unido fue pionero en medir y hablar de la economía creativa.

Lo hizo a través de Documentos para el mapeo de industrias creativas 1998, con 13 categorías que propuso para crear conciencia sobre las industrias, su contribución a la economía y los problemas a los que se enfrentaban. Una de sus mayores contribuciones fue posicionar la propiedad intelectual al centro del valor de los bienes y servicios producidos por las llamadas industrias creativas.

En ese sentido, Aparicio y Cruz enfatizaron la participación de las juventudes indígenas en este moderno modelo económico que, en México, lamentablemente, la dimensión e intensidad de la economía creativa sigue escapándose de las estimaciones econométricas tradicionales, en primera instancia, por la falta de consenso en las definiciones y metodologías.

En segunda instancia, por el importante rol de la economía informal en la dinámica creativa. Por eso el panel de Yalitza y Sótera fue de gran relevancia para la labor de generar y consensuar indicadores homogéneos y robustos que puedan explicar la totalidad de la economía creativa, concepto que es reconocido por casi todos los gobiernos del mundo.

“Aunque tenemos pocas posibilidades, con ganas e inteligencia, mi familia ha podido ir a la universidad, yo conozco y soy parte de ese círculo de personas a las que se les hace difícil, pero es posible mantenerse estudiando, con el apoyo de mis padres y mi abuela que fue mi tutora, gracias a ella me estoy preparando para una carrera universitaria. Nada es imposible, nosotras como mujeres indígenas también tenemos ese derecho de estudiar si queremos, nos gusta y queremos salir adelante. La poesía fue lo primero que descubrí y me llenó de pasión, así como el rap. En la primaria descubrieron mi talento y sigo este camino y voy a estudiar actuación y después literatura”, comentó Cruz.

El fortalecimiento de la economía creativa implica el fortalecimiento de las industrias creativas y culturales y de esa manera el tejido social y cultural de la ciudad, en ese sentido, la Ciudad de México recibió la designación de Ciudad Creativa de la UNESCO en diciembre de 2017 bajo la categoría de diseño.

Esta designación pone al centro del diálogo la importancia de involucrar la creatividad con procesos sociales, económicos y políticos, en donde la creatividad es un gran motor para el desarrollo de la metrópolis. Aparicio y Cruz resaltaron que paradójicamente la comunidad creativa no labora en las mejores condiciones.

El INEGI estima que 15 millones de jóvenes de 15 a 29 años tienen un empleo en México, sin embargo, 59.5 por ciento, unos 8.9 millones, lo hace en el sector informal, donde carecen de prestaciones laborales.